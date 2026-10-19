FIFAは、2026年ワールドカップのラウンド16で激しい一戦を終えたエジプト代表のコーチングスタッフと主力選手に複数試合の出場停止処分を科し、同代表に大きな打撃を与えた。

FIFAは、ホッサム・ハッサン監督とチームマネージャーのイブラヒム・ハッサンに、それぞれ3試合の活動停止処分を科したと発表した。FWモスタファ・ジコへの処分はさらに重く、エジプトの大会敗退後に起きた騒動に関与したとして、5試合の出場停止処分が科された。

処分の発端となったのは、エジプトが2点のリードを失い、3-2で痛恨の逆転負けを喫したアルゼンチン戦だ。試合後は審判の判定が偏っていたとの主張が相次ぎ、エジプト側はピッチ内外で怒りをあらわにした。EFAが最近、ホッサム・ハッサン監督との契約を延長することを承認し、2030年ワールドカップまで続投させると決めたことも踏まえると、今回の処分は次の大会サイクルへ移る代表チームにとって大きな痛手となる。



