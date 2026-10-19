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エジプトにFIFAの制裁！ ワールドカップでのアルゼンチン戦後、ホッサム・ハッサン、イブラヒム・ハッサン、モスタファ・ジコが処分を受ける
エジプト代表に厳しい懲戒処分
FIFAは、2026年ワールドカップのラウンド16で激しい一戦を終えたエジプト代表のコーチングスタッフと主力選手に複数試合の出場停止処分を科し、同代表に大きな打撃を与えた。
FIFAは、ホッサム・ハッサン監督とチームマネージャーのイブラヒム・ハッサンに、それぞれ3試合の活動停止処分を科したと発表した。FWモスタファ・ジコへの処分はさらに重く、エジプトの大会敗退後に起きた騒動に関与したとして、5試合の出場停止処分が科された。
処分の発端となったのは、エジプトが2点のリードを失い、3-2で痛恨の逆転負けを喫したアルゼンチン戦だ。試合後は審判の判定が偏っていたとの主張が相次ぎ、エジプト側はピッチ内外で怒りをあらわにした。EFAが最近、ホッサム・ハッサン監督との契約を延長することを承認し、2030年ワールドカップまで続投させると決めたことも踏まえると、今回の処分は次の大会サイクルへ移る代表チームにとって大きな痛手となる。
- AFP
予選で欠場した主な試合
今回の出場停止処分の時期は、今後の代表戦期間に向けて準備を進めるエジプトサッカー協会に、日程調整上の大きな課題をもたらす。ホッサム・ハッサンとイブラヒム・ハッサンはともに、来月予定されている2027年アフリカネーションズカップ予選のマラウイとの2連戦を欠席する見通しだ。さらに、この指導者2人は2027年3月の重要な予選、アンゴラ戦でもベンチに入れない。
モスタファ・ジコへの処分はさらに長く、2027年6月まで代表チームでプレーできない。これにより、このウインガーは2027年アフリカネーションズカップ予選の残り4試合に加え、別の国際試合1試合にも出場できない。長期間にわたってレギュラーの先発選手を欠くことは、エジプト代表にとって戦術面の課題となる。エジプトサッカー協会は公式SNSでの発表を通じてこれらの詳細を確認し、FIFA規律委員会の裁定によって影響を受ける試合を具体的に示した。
物議を醸す発言を受け、調査開始
懲戒処分の発端となったのは、関係者による扇動的な発言、とりわけ大会の公正性を巡る発言だった。報道によると、ホッサムは試合前の記者会見で政治的な発言をしたほか、アルゼンチンが前回王者であることや商業的な理由から優遇を受けたと示唆した。フェアプレーの原則は守られず、外部の要因が試合結果に不当な影響を及ぼしたと主張しており、同様の思いはエジプトのロッカールームにも広がっていた。
選手のモスタファ・ジコはさらに踏み込み、大会を「仕組まれたもの」と表現し、審判団がエジプト国民の努力を意図的に無駄にしたと非難した。こうした発言に加え、ホッサム・ハッサンが主審に向けて見せた対立的な振る舞いには、「人種差別反対」のサインを示す行為も含まれており、これらがFIFAの報告書の根拠となった。
EFAはこれに先立ち、3人の行動について法的な説明を提出して擁護を試みていた。しかし、規律委員会は、彼らの行動と発言は複数試合の出場停止処分に値すると判断した。この処分は今後のエジプトに差し迫った影響を及ぼすことになる。
EFAがFIFAの調査結果に反応
この知らせを受け、エジプトサッカー協会は公式声明を発表し、決定を受け止める一方で、法的手段を検討する意向を示した。同協会はすでに、異議申し立てが可能かどうかを判断するため、決定の詳細な法的根拠を求めている。声明は「エジプトサッカー協会は、下された決定について、その詳細な理由と根拠を入手すべくFIFA規律委員会に申請した。内容を検討して法的な立場を評価し、適用される規則に従って異議申し立ての手続きを進めるための準備をする」と続けた。
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