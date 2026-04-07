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エジプトとの親善試合で人種差別的な出来事が発生したことを受け、FIFAはスペインサッカー協会に対し懲戒手続きを開始した
懲戒処分とイスラム嫌悪的なチャント
試合中、至る所で「許しがたい」反イスラム教徒のチャントが聞こえたことを受け、国際サッカー連盟は断固たる措置を講じることを決定した。
報道によると、「跳ばない奴はムスリムだ」というチャントが少なくとも4回繰り返され、選手や関係者から即座に非難の声が上がった。
バルセロナのスター選手ラミン・ヤマルは、その罵声が自分個人に向けられたものではなかったにもかかわらず、この「無知」かつ「人種差別的」な行為を行った者たちを非難した。
地元当局はすでに動員されており、カタルーニャ州警察が事件の捜査を開始した。スペイン政府も、ヘイトクライム法に違反したかどうかを判断するため、この件を検察庁に付託した。FIFAの調査は、試合中の秩序維持におけるスペインサッカー連盟（RFEF）の不備と、反人種差別プロトコルの実施遅れに焦点を当てることになる。
- AFP
遅延した手順と内部の緊張
スタジアム内の状況への対応をめぐり、RFEF（スペインサッカー連盟）に対して批判が寄せられている。前半中に3回にわたり差別的なチャントが飛び交ったにもかかわらず、反人種差別プロトコルが発動されたのはハーフタイムになってからだった。その時点で初めて、ビデオスコアボードにメッセージが表示され、場内放送を通じてファンに対し、差別的な行為を止めるよう呼びかけが行われた。
事態の深刻さが明らかになるにつれ、役員席の雰囲気は極めて緊迫したものになったと報じられている。カタルーニャ州政府のスポーツ担当長官ベルニ・アルバレス氏は、即座の対応がなされなかったことに激怒し、スタジアムを退席すると脅したほか、試合を完全に中止すべきだとさえ示唆した。
差別的行為に関するFIFAの既定ガイドラインへの対応が遅れたことは、今回の懲戒手続きにおける重要な争点となる見込みだ。
数え切れないほどの不適切な行為
スペインサッカー連盟（RFEF）がまとめた公式試合報告書は、RCDEスタジアムでその夜に起きた出来事を厳しいものとして描いている。イスラム嫌悪的なスローガンに加え、ファンたちはスペイン代表のゴールキーパー、ジョアン・ガルシアに対しても侮辱を浴びせ、ペドロ・サンチェス首相に対して政治的な中傷を浴びせた。さらに、観察者によって「スペインはカトリックであり、イスラム教ではない」というチャントが記録されており、観客の行動が差別的であったことがさらに浮き彫りになった。
この国際親善試合のチケットは実名制で発行され、購入には身分証明書の提示が求められていたため、関与した個人の特定は可能かもしれない。
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ワールドカップを控えた厳しい試練
ワールドカップに向けた準備を進めるスペインとエジプトの親善試合は、0対0の引き分けに終わった。欧州王者のスペインはグループHに入り、ウルグアイ、サウジアラビア、カーボベルデと対戦する。
一方、4度目のワールドカップ出場となるエジプト代表は、ベルギー、ニュージーランド、イランと同じグループGに入った。