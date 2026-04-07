エジプトとの親善試合で人種差別的な出来事が発生したことを受け、FIFAはスペインサッカー協会に対し懲戒手続きを開始した

試合中、至る所で「許しがたい」反イスラム教徒のチャントが聞こえたことを受け、国際サッカー連盟は断固たる措置を講じることを決定した。

報道によると、「跳ばない奴はムスリムだ」というチャントが少なくとも4回繰り返され、選手や関係者から即座に非難の声が上がった。

バルセロナのスター選手ラミン・ヤマルは、その罵声が自分個人に向けられたものではなかったにもかかわらず、この「無知」かつ「人種差別的」な行為を行った者たちを非難した。

地元当局はすでに動員されており、カタルーニャ州警察が事件の捜査を開始した。スペイン政府も、ヘイトクライム法に違反したかどうかを判断するため、この件を検察庁に付託した。FIFAの調査は、試合中の秩序維持におけるスペインサッカー連盟（RFEF）の不備と、反人種差別プロトコルの実施遅れに焦点を当てることになる。



