エジプトからサウジアラビアへ…この裁定はアル・アハリのリーグ優勝の夢を打ち砕いたのか？

エジプトとサウジアラビアのサッカーファンにとって、この48時間は波乱続きのリーグ優勝争いでスリル満点だった。
特に注目されたのは、ナイルリーグとロシェンリーグで劇的な引き分けを演じたアル・アハリだった。
エジプトとサウジアラビアのサッカーファンにとって、この48時間は波乱続きのリーグ優勝争いでスリル満点だった。
特に注目されたのは、ナイルリーグとロシェンリーグで劇的な引き分けを演じたアル・アハリだった。
一昨日の火曜日、エジプトリーグ優勝決定リーグ第1節でアル・アハリはセラミカ・クレオパトラと1-1で引き分けた。
この引き分けで、アル・アハリはリーグ最終節でのタライエ・アル・ジャイシュ戦1-2敗戦に続き2連敗となった。
さらにアフリカチャンピオンズリーグでも準々決勝でチュニジアのタールジャイに合計2-4で敗退し、不調は続いている。
それから24時間と経たないうちに、サウジアラビアのアル・アハリも第29節でアル・ファイハと1-1で引き分けた。
この引き分けで、アル・アハリは第26節アル・カディシア戦の敗戦以来、直近3試合で2度目の失速となった。
また、サウジ・カップ準決勝でもヒラルにPK戦の末敗れ、大会を去った。
エジプトリーグとサウジアラビアリーグでアル・アハリに起きた騒動の共通点は、いずれもロスタイム終盤の物議を醸す判定だった。
エジプトリーグでは、ロスタイムにセラミカ・クレオパトラDFアフメド・ハニの手にボールが当たったが、主審マフムード・ワファはPKを認めなかった。
VAR担当のマフムード・アシュールから確認の指示があったが、ワファは判定を変えず、試合は1－1の引き分けに終わった。
サウジリーグの試合でも同じ光景が繰り返された。クリアを試みたクリス・スモーリングのボールがアル・ファイハDFビジャヌエバの手に当たったが、モハメド・アル・スマイル主審はPKを認めなかった。
選手たちの猛抗議を受けVARを確認したが、判定は覆らなかった。
さらに、この試合ではこの場面以外にも、アル・アハリが2度PKを要求する場面があったが、いずれもアル＝スマーイル主審は認めなかった。
不調により、アル・アハリはエジプトとサウジアラビアのリーグで優勝争いが厳しくなった。
勝ち点は41で止まり、3位。首位のザマルクとは5点差、2位のピラミッズとは2点差だが、ピラミッズは1試合少ない。
残り5節で全勝し、ライバルの失速を待つしかない。
アル・アハリ・ジェッダも状況は同じで、勝ち点66で3位。1試合少ない首位アル・ナスルに4ポイント、2位アル・ヒラルに2ポイント差をつけられている。
残る6試合で全勝し、ライバルの失速を待つしかない。
困難な状況を受けた両クラブは、厳しい口調で声明を発表した。両試合での審判の誤審を批判し、調査を求めた。
両クラブは、主審とVAR審判団の会話録音公開を要求した。
声明には双方の関係者の強い批判が伴った。アル・アハリのサッカー部門責任者サイード・アブドゥルハフィーズは主審マフムード・ワファを批判し、敗因を作ったと主張した。
サウジアラビアのクラブでも同様の問題が発生し、FWイヴァン・トニーとウイングのウェンデルソン・ガリーニョは第4審判から「リーグ戦よりアジア大会に集中せよ」と指示されたと主張。ドイツ人監督マティアス・ヤイスレもこれを裏付けた。
審判の誤審は別として、両チームは最近、特にセラミカ・クレオパトラとアル・ファイハに連続で敗れ、戦力が大きく落ちている。
エジプトのアル・アハリは、チャンスやクロスをゴールに結びつけるストライカーがいない。これは昨夏、パレスチナ人FWワサム・アブ・アリが退団して以来の課題だ。
一方、サウジアラビアのアル・アハリもアル・ファイハ戦で鋭い攻撃力を発揮できなかった。クラブのレジェンド、フセイン・アブドゥルガニーもこれを認めている。
両チームとも、リーグ優勝の望みを繋ぐには戦術的な課題を早急に改善する必要がある。