エジプトからサウジアラビアへ…この裁定はアル・アハリのリーグ優勝の夢を打ち砕いたのか？

一昨日の火曜日、エジプトリーグ優勝決定リーグ第1節でアル・アハリはセラミカ・クレオパトラと1-1で引き分けた。

この引き分けで、アル・アハリはリーグ最終節でのタライエ・アル・ジャイシュ戦1-2敗戦に続き2連敗となった。

さらにアフリカチャンピオンズリーグでも準々決勝でチュニジアのタールジャイに合計2-4で敗退し、不調は続いている。

それから24時間と経たないうちに、サウジアラビアのアル・アハリも第29節でアル・ファイハと1-1で引き分けた。

この引き分けで、アル・アハリは第26節アル・カディシア戦の敗戦以来、直近3試合で2度目の失速となった。

また、サウジ・カップ準決勝でもヒラルにPK戦の末敗れ、大会を去った。