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エクトル・ベジェリン、古巣アーセナル戦勝利でレアル・ベティスの主将務め「誇り」と語る
ベジェリン、古巣戦で輝く
ベジェリンは、レアル・ベティスの主将としてアーセナル相手に見事なプレシーズンでの3-1勝利を収め、非常に感情的な再会の場を迎えた。スペイン勢はダブリンでプレミアリーグ王者を相手に決定力の高いパフォーマンスを披露し、勝利を収めた。
31歳のサイドバックは、若くしてアーセナルのアカデミーに加入して以降、10年以上を北ロンドンで過ごした。最終的にはクラブキャプテンにまで上り詰め、その後は新たな挑戦を求めて退団した。ベジェリンはいまもアーセナルのファンの間で愛される存在であり、このプレシーズンの一戦は経験豊富なDFにとって非常に特別な機会となった。
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キャプテンマークにまつわる物語
ベジェリンは、この大きな注目を集めた一戦で自らキャプテンマークを巻きたいと申し出ていたことを明かした。また、その夜は快く自分に譲ってくれたチームメイトのマルク・バルトラを称賛した。
「今週、マルクと話して譲ってほしいとお願いした。彼は素晴らしいチームメイトだ」とベジェリンは『Mundo Deportivo』の引用で認めた。「本当にこの素晴らしい責任を引き受けたかったし、こういう試合でベストを尽くしたかった。そして、たくさんのチームメイトやミケル［アルテタ］に会えた。喜びだし、この試合を楽しめる機会を人生が与えてくれたことに感謝している」
ベティスがチーム一丸の完璧なパフォーマンスを披露
感情的な物語はベジェリンに大きく焦点が当てられていた一方で、ベティスは強力なアーセナルを相手に、チームとして見事なパフォーマンスを披露した。スペインのクラブは、驚異的な戦術的規律とゴール前での冷酷さを示した。
「ボール保持と主導権が分け合われ、両チームにチャンスがあった、こういう見応えのある試合を楽しめたのは素晴らしかった」と彼は説明した。「チームは素晴らしい試合をした。全員が見せた連帯感とコミュニケーションが本当に気に入った。
「特に前半の守備では、相手が我々に難題を突きつけてきた中で、それによく対応した。そうした場面をうまく処理し、ゴール前では決定力を発揮した。すべてが非常にポジティブだった」
- AFP
新シーズンに向けて勢いを築く
ベジェリンは、アーセナルに複数の主力選手が欠けていたことをすぐに認めた一方で、自軍が守備面で見せた献身的な姿勢には満足感を示した。この勝利は、新たなラ・リーガのシーズンに向けたベティスにとって大きな自信となる。
「たしかにアーセナルはまだ何人かの選手の合流を待っていて、陣容もまだ完全ではない。しかし、非常によく組織されたチームだ。下部組織もトップチームと足並みをそろえたシステムを採用している」と、ベジェリンは付け加えた。
「簡単な試合にはならないと思っていた。前半には多くの先発選手を起用してきたが、僕たちはしっかりと持ちこたえた。プレシーズンがどう進んでいるかには満足している。結果だけではなく、僕たちがどうプレーしているか、ボールを保持し、決定力を発揮し、守備で結束を見せ、チームワークを発揮し、ボールを持ちたがる姿勢や保持時の自信を示している点も含めてだ。これを続けていければ、良い状態で臨めるはずだ」
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