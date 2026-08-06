ベジェリンは、アーセナルに複数の主力選手が欠けていたことをすぐに認めた一方で、自軍が守備面で見せた献身的な姿勢には満足感を示した。この勝利は、新たなラ・リーガのシーズンに向けたベティスにとって大きな自信となる。

「たしかにアーセナルはまだ何人かの選手の合流を待っていて、陣容もまだ完全ではない。しかし、非常によく組織されたチームだ。下部組織もトップチームと足並みをそろえたシステムを採用している」と、ベジェリンは付け加えた。

「簡単な試合にはならないと思っていた。前半には多くの先発選手を起用してきたが、僕たちはしっかりと持ちこたえた。プレシーズンがどう進んでいるかには満足している。結果だけではなく、僕たちがどうプレーしているか、ボールを保持し、決定力を発揮し、守備で結束を見せ、チームワークを発揮し、ボールを持ちたがる姿勢や保持時の自信を示している点も含めてだ。これを続けていければ、良い状態で臨めるはずだ」