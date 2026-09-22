エクソール、ユヴェントスの価値が2億3200万ユーロ下落

Gazzetta.itは、これらのデータを伝える中で、ユベントスやフェラーリのような上場参加企業については、Exorがもはや持分法を通じて投資先企業が計上した利益または損失の持ち分を自社の損益計算書に反映していないと指摘している。 その代わりに、保有持分は市場価値で評価されている。その結果、Exorが半期で計上した価値の変動は、保有持分の株式市場での値動きを反映したものであり、ユベントスやフェラーリが同期間に達成した経済的結果を反映したものではない。 ユベントスの場合、保有持分の価値変動はマイナス2億3200万ユーロだった。一方、フェラーリはプラス2億1300万ユーロだった。