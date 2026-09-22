エルカン＝アニェッリ家の持株会社であるエクソールが、2026年6月30日時点の半期決算を発表した。 1株当たり純資産価値（NAV）は今年前半に3.9％下落し、世界株指数MSCIワールドのプラス11.8％と対照的な結果となった。同社のポートフォリオにはユベントスとフェラーリの資産も含まれている。ユベントスへの出資価値は、2025年12月31日時点の7億8900万ユーロから2026年6月30日時点の5億5700万ユーロへと下落し、29％の減少となった。一方で、フェラーリへの出資価値は120億3700万ユーロから122億5000万ユーロに上昇し、3％の増加となった。
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翻訳者：
エクソール、ユヴェントスの価値が2億3200万ユーロ下落
マイナス2億3200万ユーロ
Gazzetta.itは、これらのデータを伝える中で、ユベントスやフェラーリのような上場参加企業については、Exorがもはや持分法を通じて投資先企業が計上した利益または損失の持ち分を自社の損益計算書に反映していないと指摘している。 その代わりに、保有持分は市場価値で評価されている。その結果、Exorが半期で計上した価値の変動は、保有持分の株式市場での値動きを反映したものであり、ユベントスやフェラーリが同期間に達成した経済的結果を反映したものではない。 ユベントスの場合、保有持分の価値変動はマイナス2億3200万ユーロだった。一方、フェラーリはプラス2億1300万ユーロだった。
エルカンが語る
エクソールのCEOジョン・エルカンは、次のようにコメントした。「当社のポートフォリオ変革は進み続けた。今年実施した売却と、それによって生み出されたリターンに満足している。また、これらの企業について、次の成長段階を伴走できる適切なオーナーを見つけられたことにも満足している」と、Gazzetta.itは伝えている。
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