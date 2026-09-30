エクソールが即時の資金注入を準備する中、ユベントスが総額2億5000万ユーロの大規模な財務再建計画を始動

ユヴェントスの取締役会は、11月3日に予定されている会合で、株主に対して正式に権限付与を求める方針である。イタリア民法第2443条に基づいて提案されるこの権限により、プレミアムを含め最大2億5000万ユーロまで、1回または複数回に分けた有償増資が可能となる。

現在クラブの65.4％の支配的持ち分を保有するエクソールは、この施策を全面的に支持しており、全額カバーまで応じる姿勢を示している。エクソールは、自社の持ち分比率に応じた分を全額引き受けることを約束するとともに、他の投資家または第三者に引き受けられなかった残りの株式についても引受保証を行う意向を確認した。