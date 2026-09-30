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エクソールが即時の資金注入を準備する中、ユベントスが総額2億5000万ユーロの大規模な財務再建計画を始動
巨額の資金面での後押しが提案される
ユヴェントスは、資本金の増額を最大2億5000万ユーロまで行う大規模な提案を受け、大きな財務再編に向けて準備を進めている。クラブの財務諸表によれば、この大胆な動きはクラブに不可欠な資金を注入し、長期的な将来を確保するとともに、欧州のエリートの一角としての地位を維持することを目的としている。
筆頭株主のエクソールは、トリノにおける財務状況の安定化に向けて主導的な役割を果たしている。この持株会社は将来的な増資に向け、すでに6000万ユーロを即時払いしており、これは同社自身の持ち分に対する前払いとして扱われる。より広範な手続きが進む間、クラブの自己資本の立て直しを図る狙いがある。
- AFP
エクソールの揺るぎないコミットメント
ユヴェントスの取締役会は、11月3日に予定されている会合で、株主に対して正式に権限付与を求める方針である。イタリア民法第2443条に基づいて提案されるこの権限により、プレミアムを含め最大2億5000万ユーロまで、1回または複数回に分けた有償増資が可能となる。
現在クラブの65.4％の支配的持ち分を保有するエクソールは、この施策を全面的に支持しており、全額カバーまで応じる姿勢を示している。エクソールは、自社の持ち分比率に応じた分を全額引き受けることを約束するとともに、他の投資家または第三者に引き受けられなかった残りの株式についても引受保証を行う意向を確認した。
アリアンツ・スタジアムへの資金提供
この巨額の新たな資金注入は、ピッチ上でクラブの競争力を維持するうえで不可欠とみられている。ピッチ外では、この資金は戦略的な不動産の改修の可能性に充てられることが明確にされており、アリアンツ・スタジアムの近代化が引き続き経営陣の最優先事項となっている。
さらに、この大規模な増資はグローバルブランドの発展を後押しし、ユベントスがUEFAおよびFIGCの厳格な財務基準を確実に順守し続けるための助けにもなる。現在の会計年度と次の会計年度における当面の必要額は、新たな承認枠の総額の約45～50％を消費すると見積もられている。
- AFP
バランスシートの再構築
クラブの連結自己資本は2026年6月末時点でわずか1150万ユーロにとどまり、従来の1320万ユーロから懸念される下落となった。今回の2億5000万ユーロのオペレーションが絶対的に必要であることは、2025年11月に完了した9780万ユーロの増資に続くものであるという事実によって、さらに浮き彫りになっている。
ユーベは、市場環境が許せば2026年末までにこの新たな財務上の権限を行使することで、状況を決定的に立て直し、今後数年間に向けて持続可能で競争力のある基盤を築くことを目指している。
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