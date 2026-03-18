エクストラクラサ、世界で最も予測不能なリーグ：残り9節を残し、18チーム中17チームが（理論上）優勝の可能性を残している

まず首位には、41ポイントで並んでいる3チームがいる。ザグレビエ、ヤギェロニア（カンファレンスリーグのプレーオフでフィオレンティーナに敗退）、そしてレフ・ポズナンだ。上位2チームはチャンピオンズリーグの予選に、3位と4位はカンファレンスリーグの予選に進出する。

その下には、ゴルニク・ザブジェが38ポイント、ラコウ（コンフェレンスリーグのラウンド16でフィオレンティーナと対戦した相手）が37ポイント、ヴィスラ・プウォツクとカトヴィツェが36ポイントで続いている。

ポゴン・シュチェチンとモトル・ルブリンは34ポイント、さらに3チームが33ポイントで並んでいる。ラドミアク・ラドム、クラコヴィア、コロナの3チームだ。我々は12位に位置しており、首位との差はわずか8ポイントである。

この一覧の最後を飾るのは、1ポイント差で並ぶ5チームだ。ピアストが32ポイント、レヒアが31ポイント、アルカが30ポイント、レギア・ワルシャワが29ポイント、ヴィジェフ・ウッチが28ポイントとなっている。前述の通り、17位のチームは首位3チームからわずか13ポイント差に留まっている。