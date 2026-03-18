まさに映画のような展開：シーズン終盤に劇的な逆転劇が期待できるスリリングなリーグをお探しなら、18チームで戦うポーランド1部リーグ「エクストラクラサ」に注目してみてはいかがでしょうか。残り9節を残す現在、1位と17位の勝ち点差はわずか13ポイント。これは獲得可能な27ポイントの半分以下に過ぎません。
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エクストラクラサ、世界で最も予測不能なリーグ：残り9節を残し、18チーム中17チームが（理論上）優勝の可能性を残している
とんでもない順位表
まず首位には、41ポイントで並んでいる3チームがいる。ザグレビエ、ヤギェロニア（カンファレンスリーグのプレーオフでフィオレンティーナに敗退）、そしてレフ・ポズナンだ。上位2チームはチャンピオンズリーグの予選に、3位と4位はカンファレンスリーグの予選に進出する。
その下には、ゴルニク・ザブジェが38ポイント、ラコウ（コンフェレンスリーグのラウンド16でフィオレンティーナと対戦した相手）が37ポイント、ヴィスラ・プウォツクとカトヴィツェが36ポイントで続いている。
ポゴン・シュチェチンとモトル・ルブリンは34ポイント、さらに3チームが33ポイントで並んでいる。ラドミアク・ラドム、クラコヴィア、コロナの3チームだ。我々は12位に位置しており、首位との差はわずか8ポイントである。
この一覧の最後を飾るのは、1ポイント差で並ぶ5チームだ。ピアストが32ポイント、レヒアが31ポイント、アルカが30ポイント、レギア・ワルシャワが29ポイント、ヴィジェフ・ウッチが28ポイントとなっている。前述の通り、17位のチームは首位3チームからわずか13ポイント差に留まっている。
レギアの危機
この激動の中、レギア・ワルシャワの危機は衝撃的だ。欧州カップ戦での活躍に慣れているこのチームが、降格の危機に瀕している。リーグ戦34節を終えた時点で、順位表最下位から3チームは降格が決定している。 12月にラコフからマルエク・パプスン監督が就任したものの、レギアはまだ降格圏から抜け出せていない。しかし順位表は極めて混戦状態だ。16位との勝ち点差はわずか6ポイントであり、首都のクラブは楽に7位まで浮上できる。一方で、2試合連続で躓けば、現時点で欧州大会出場を視野に入れているチームであっても、状況は一変しうる。
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