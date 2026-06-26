エクアドル戦で歴史的ゴールを決めたレロイ・サネ。ドイツW杯史に名を刻み、自身の「呪い」を破った。

サネは、キュラソーとコートジボワール戦で精彩を欠いたドイツ代表の中で、最終戦の南米チーム戦では数少ない明るい材料だった。序盤に先制したものの終盤に失い、1－2で敗れた。

試合後、ユリアン・ナーゲルスマン監督と一部の選手たちは試合の分析で正反対の意見を示した。ナーゲルスマン監督は「首位が確定していたからモチベーションが欠けていたという説はナンセンス」と主張。しかしデニズ・ウンダフとヨシュア・キミッヒは、相手の方が勝ちたい気持ちが強かったと認めた。

ウンダフは「相手の方が勝ちたいという意欲が強かった」と語り、キミッヒも「間違いなくその通り」と同意した。キャプテンは「情熱と決意が足りなかったことが一番腹立たしい。どんな状況でもあってはならない」と断じた。