ドイツ代表にとって、ワールドカップや欧州選手権での15試合目にして、ついにその時が訪れた。サネは15本目のシュートで主要国際大会初得点を挙げ、ドイツのワールドカップ史に新たな1ページを刻んだ。
Getty Images
翻訳者：
エクアドル戦で歴史的ゴールを決めたレロイ・サネ。ドイツW杯史に名を刻み、自身の「呪い」を破った。
試合開始からわずか110秒後、フロリアン・ヴィルツのアシストでドイツが先制。この場面では、アレクサンダル・パブロヴィッチのハイキックがファウルを取られるべきだった。
このゴールはドイツW杯史上2番目の速さ。1934年大会でエルンスト・レーナーがオーストリアとの3位決定戦開始1分で決めたゴールが最速だ。
- Getty Images Sport
エクアドル戦で光ったレロイ・サネ
サネは、キュラソーとコートジボワール戦で精彩を欠いたドイツ代表の中で、最終戦の南米チーム戦では数少ない明るい材料だった。序盤に先制したものの終盤に失い、1－2で敗れた。
試合後、ユリアン・ナーゲルスマン監督と一部の選手たちは試合の分析で正反対の意見を示した。ナーゲルスマン監督は「首位が確定していたからモチベーションが欠けていたという説はナンセンス」と主張。しかしデニズ・ウンダフとヨシュア・キミッヒは、相手の方が勝ちたい気持ちが強かったと認めた。
ウンダフは「相手の方が勝ちたいという意欲が強かった」と語り、キミッヒも「間違いなくその通り」と同意した。キャプテンは「情熱と決意が足りなかったことが一番腹立たしい。どんな状況でもあってはならない」と断じた。
- Getty Images
ワールドカップの16強戦でドイツはパラグアイと対戦する見込み。
それでもドイツ代表は月曜夜（中央ヨーロッパ時間）にラウンド16へ進みます。対戦相手はほぼ確実にパラグアイで、プラットフォーム「Football meets Data」が99％の確率で算出しています。
パラグアイはグループDを米国、オーストラリアに次ぐ3位で終え、金曜朝（ドイツ時間）時点で勝ち点4、得失点差は2対4。ほぼ確実にグループ3位の上位8チームに入っている。