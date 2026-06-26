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Ecuador v Germany: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

エクアドルは序盤のVAR騒動を乗り越え、ドイツを破りワールドカップベスト32に進出した。

エクアドル 対 ドイツ
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エクアドルはニュージャージーでドイツを逆転破り、ワールドカップ決勝トーナメントに進出した。開幕2試合無得点だった南米勢が、序盤の疑惑の失点を跳ね返し、粘り強い戦いで歴史的勝利を挙げた。

  • 南米勢が逆転劇を演じる

    開始2分、ヴィルツのパスをサネが決めドイツが先制。直前のパブロヴィッチのファウル疑いはVARで否定され、エクアドルは激怒。その反動で攻勢を強めたエクアドルは、アングロの同点弾、さらに終盤のプラタのコーナーで逆転し、グループ首位を揺るがした。

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    プラタが声援を称賛

    歴史的勝利に、黄色いユニフォームのサポーターは熱狂した。プラタは語った。「ワールドカップ前からこの瞬間を楽しみにしていた。最初の2試合で苦戦したからこそ、今日の勝利は格別だ。

    むしろこの経験は貴重で、次のラウンドではより強い勝利への渇望を持って臨む。私たちは自分たちを信じ、エクアドルのために全力を尽くす26人の選手がいる。

    「どのスタジアムも満員で、ファンのおかげでアウェーでもホームのように感じた。この勝利はファンにふさわしい。彼らは役割を果たし、私たちを勇気づけてくれた。」

    ベッカチェーチェ監督も「これは私ではなく、人々ためのもの。選手たちがファンに贈った突破だ。ファンには存分に祝ってほしい」と語った。

  • ドイツ、ずさんなプレーを嘆く

    敗れたドイツは得失点差でコートジボワールを上回り、グループ首位で突破した。しかしチーム首脳はパフォーマンスを厳しく批判。主将キミッヒは「良い入りをしたが、簡単にボールを失い、相手に流れを渡した。後半の敗戦は自業自得」と語った。

    FWデニス・ウンダフも「エクアドルは我々よりアグレッシブで鋭かった。この試合から学び、教訓を得なければならない。我々のプレーは直接性が欠け、チャンスも作り出せなかった」と語った。

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    ノックアウトステージの組み合わせが判明した。

    エクアドルは3位チームとして2006年以来2度目の決勝トーナメント進出を決めた。次はイングランドとの大一番で、組織力が試される。ナーゲルスマン率いるドイツは、月曜にボストンで行われるラウンド32を前に守備の集中力と技術の鋭さを急ぎ改善する必要がある。

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