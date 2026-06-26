歴史的勝利に、黄色いユニフォームのサポーターは熱狂した。プラタは語った。「ワールドカップ前からこの瞬間を楽しみにしていた。最初の2試合で苦戦したからこそ、今日の勝利は格別だ。

むしろこの経験は貴重で、次のラウンドではより強い勝利への渇望を持って臨む。私たちは自分たちを信じ、エクアドルのために全力を尽くす26人の選手がいる。

「どのスタジアムも満員で、ファンのおかげでアウェーでもホームのように感じた。この勝利はファンにふさわしい。彼らは役割を果たし、私たちを勇気づけてくれた。」

ベッカチェーチェ監督も「これは私ではなく、人々ためのもの。選手たちがファンに贈った突破だ。ファンには存分に祝ってほしい」と語った。