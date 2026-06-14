今大会で最も守備を重視するチームの1つが、セバスティアン・ベッカチェセ率いるエクアドル代表だ。ベッカチェセ監督はチリのウニベルシダ・デ・チレで指導者を始め、スペインのエルチェを短期間率いたほかは母国のクラブで経験を積んだアルゼンチン人だ。 サンパオリの元アシスタントとして活動を共にした後、約10年前に独立し監督業を開始。2024年8月からエクアドル代表を率いる。父方の祖先がイタリアにルーツがあるため、イタリアのパスポートも所有している。
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エクアドルはパチョ、カイセド、エストゥピナン、ケンドリー・パエスらを起用し、ベッカチェ監督が守備に注力。
強み：守備
エクアドルの強みは守備だ。ワールドカップ予選18試合で失点はわずか5。それを支えるのはジョエル・オルドニェス（クラブ・ブルージュ）、ウィリアム・パチョ（PSG）、ピエロ・インカピエ（アーセナル）の3人である。オルドニェスとパチョは、ルイス・エンリケ監督率いるチームが優勝したチャンピオンズリーグ決勝で対戦したばかりだ。 オルドニェスは爆発力、パチョはフィジカルとスピードが武器。元バイエル・レバークーゼンのヒンカピエは技術と適応力でチームを支える。基本は3バックだが、4バックに切り替える際はヒンカピエが左SBとして安定感をもたらす。
エクアドルの「イタリア人」たち
ベッカチェーチェ監督は、選手の状態に応じて3-4-3または3-5-2を採用する。3センターバックに加え、もう1人の要がモイセス・カイセドだ。彼はボックス・トゥ・ボックスのMFで、代表ではチェルシーより自由に前へ上がれる。 左サイドはミランのペルビス・エストピニャンが有力で、直近のグアテマラ戦で途中出場し得点を挙げている。 前線には、ヴェネツィアのセリエA昇格に貢献した10得点をマークしたジョン・イェボアも起用される見込みだ。36歳で3度目のW杯に出場するエンナー・バレンシアは、大会通算6得点を挙げ、自国代表の最多得点記録保持者である。
才能と驚き
ケンドリー・パエスは2007年生まれ。チェルシーが1000万ユーロを支払い獲得した。前半戦はストラスブールへ、後半戦はリバー・プレートへレンタル移籍し、経験を積んだ。 ウイング、攻撃的MF、セカンドストライカーとして、W杯は再起の舞台となる。ダークホースはミッティランのデニル・カスティージョ（2004年生まれ）。先発を争うMFで、昨季5ゴール4アシストを記録した。