エクアドルはパチョ、カイセド、エストゥピナン、ケンドリー・パエスらを起用し、ベッカチェ監督が守備に注力。

ベッカチェーチェ監督は、選手の状態に応じて3-4-3または3-5-2を採用する。3センターバックに加え、もう1人の要がモイセス・カイセドだ。彼はボックス・トゥ・ボックスのMFで、代表ではチェルシーより自由に前へ上がれる。 左サイドはミランのペルビス・エストピニャンが有力で、直近のグアテマラ戦で途中出場し得点を挙げている。 前線には、ヴェネツィアのセリエA昇格に貢献した10得点をマークしたジョン・イェボアも起用される見込みだ。36歳で3度目のW杯に出場するエンナー・バレンシアは、大会通算6得点を挙げ、自国代表の最多得点記録保持者である。