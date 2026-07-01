ホームのメキシコに敗れ、同国がW杯ベスト16進出を決めたことを残念に思ったエクアドルのセバスティアン・ベッカチェーチェ監督は、就任から2年足らずで辞任を表明した。
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エクアドルのセバスティアン・ベッカチェーチェ監督は、メキシコ戦敗退を受け正式に辞任した。
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試合終了後、ロッカールームで選手たちと過ごしたアルゼンチン人監督は、前半30分で0－2となり、ロスタイムにはヒンカピエが退場したこともあって、メディアに辞任を表明した。「もっとやりたかったが、結果がすべてだ。 サッカーは結果がすべて。今日はこの素晴らしい家族と別れるが、全力を尽くせたことに感謝し、安らぎと平安を感じている」と語った。
結果
リーガのエルチェ監督を退任したセバスティアン・ベッカチェーチェは、エクアドル代表監督に就任した。 彼の指導下で代表は南米予選2位に入り、2026年W杯出場権を獲得。最終戦ではアルゼンチンに勝利し、ホームでのブラジル戦は0－0で引き分けた。
重要な道のり
親善試合での好結果もあり、エクアドルは公式戦19試合無敗をキープ。しかしワールドカップ初戦でコートジボワールに敗れた。キュラソーとドイツ戦で得た4ポイントにより、史上初のベスト16進出。2006年のベスト8に次ぐ、史上2番目の好成績だ。