試合終了後、ロッカールームで選手たちと過ごしたアルゼンチン人監督は、前半30分で0－2となり、ロスタイムにはヒンカピエが退場したこともあって、メディアに辞任を表明した。「もっとやりたかったが、結果がすべてだ。 サッカーは結果がすべて。今日はこの素晴らしい家族と別れるが、全力を尽くせたことに感謝し、安らぎと平安を感じている」と語った。