エヴァ・パヨルが念願のメダルを獲得。バルセロナはリヨンを下し4度目のCL制覇。一方、米国代表リンジー・ヒープスにとっては胸が締め付けられる決勝となった。

この決勝は物語に満ちていた。バルサの欧州制覇3回のうち2回を率いたホナタン・ヒラルデス監督は今季リヨンに加入し、今回は敵としてベンチにいた。 さらに、契約満了が迫るアレクシア・プテラスには移籍噂が絶えなかった。古巣での最後のCLとなるのか。また、バロンドール候補のプテラスとメルシー・デュモルネイが直接対決することも注目されていた。

試合が進むにつれ、新たな物語が生まれた。 過去5度の決勝で敗れたエヴァ・パヨルは、6度目の挑戦でついに先制と追加点を挙げ、待望のタイトルを手にした。

その直前、リンジー・ヒープスはリヨンに先制点をもたらしたかに見えた。今夏NWSLデンバー・サミットへ移籍する彼女にとって、これが欧州での最後の試合となる可能性が高い。喜びは一瞬で消えた。ゴールは取り消され、試合終了のホイッスルが彼女の悲しみを深めた。

そのすべてを彩ったのはサルマ・パラユエロだった。プテラスの将来や、ロンドン・シティ・ライオネッスへの移籍が濃厚なセンターバックマピ・レオンの話題が先行する中、今夏契約満了を迎えるパラユエロにはスポットライトが当たっていなかった。 土曜の試合では、ロスタイム3分で2得点を挙げ、勝利を決定付けた。今夏フリーエージェントになれば、多くのクラブが争奪戦を繰り広げるだろう。

バルサが4度目の欧州制覇を祝う一方、リヨンは9度目のタイトルを逃した。GOALはウッレヴァール・スタジアムでの勝者と敗者を分析する。