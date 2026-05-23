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Barcelona Lyon Champions League 2026 Winners Losers GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

翻訳者：

エヴァ・パヨルが念願のメダルを獲得。バルセロナはリヨンを下し4度目のCL制覇。一方、米国代表リンジー・ヒープスにとっては胸が締め付けられる決勝となった。

Winners & losers
バルセロナ
オリンピック・リヨン
チャンピオンズ リーグ
エワ・パジョール
リンジーホラン
サルマ・パラルエロ
M. Dumornay
カタリナコル
C. Serrajordi
女子サッカー
特集＆コラム
バルセロナ 対 オリンピック・リヨン

雪辱。バルセロナは土曜のオスロでそれを果たした。昨年のチャンピオンズリーグ決勝敗退から1年。8度王者のリヨンを4－0で下し、欧州王者の座を取り戻した。

この決勝は物語に満ちていた。バルサの欧州制覇3回のうち2回を率いたホナタン・ヒラルデス監督は今季リヨンに加入し、今回は敵としてベンチにいた。 さらに、契約満了が迫るアレクシア・プテラスには移籍噂が絶えなかった。古巣での最後のCLとなるのか。また、バロンドール候補のプテラスとメルシー・デュモルネイが直接対決することも注目されていた。

試合が進むにつれ、新たな物語が生まれた。 過去5度の決勝で敗れたエヴァ・パヨルは、6度目の挑戦でついに先制と追加点を挙げ、待望のタイトルを手にした。

その直前、リンジー・ヒープスはリヨンに先制点をもたらしたかに見えた。今夏NWSLデンバー・サミットへ移籍する彼女にとって、これが欧州での最後の試合となる可能性が高い。喜びは一瞬で消えた。ゴールは取り消され、試合終了のホイッスルが彼女の悲しみを深めた。

そのすべてを彩ったのはサルマ・パラユエロだった。プテラスの将来や、ロンドン・シティ・ライオネッスへの移籍が濃厚なセンターバックマピ・レオンの話題が先行する中、今夏契約満了を迎えるパラユエロにはスポットライトが当たっていなかった。 土曜の試合では、ロスタイム3分で2得点を挙げ、勝利を決定付けた。今夏フリーエージェントになれば、多くのクラブが争奪戦を繰り広げるだろう。

バルサが4度目の欧州制覇を祝う一方、リヨンは9度目のタイトルを逃した。GOALはウッレヴァール・スタジアムでの勝者と敗者を分析する。

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    優勝者：エヴァ・パヨル

    パヨールにとって、波乱万丈の道のりだった。18歳でヴォルフスブルクにスカウトされたポーランド代表は、10年間で女子サッカー屈指のストライカーに成長。ドイツ196試合135得点をマークし、2024年にバルセロナへ移籍した。

    ニーダーザクセン州では多数のタイトルを獲得し、カタルーニャ移籍後も2年足らずで6冠を達成した。それでもチャンピオンズリーグ制覇は果たせていなかった。

    今回が6度目の決勝だが、過去5度はすべて準優勝に終わっていた。2016年はベンチでリヨンのPK勝利を見守り、2018年はフル出場ながら延長で4-1敗退。2年後には3-1で再びOLに屈した。

    2023年、その瞬間が訪れるかと思われた。 2023年のアイントホーフェンではバルサ相手に開始3分で先制し、前半を2-0で折り返したが、逆転されて3-2で敗れた。移籍後の昨年も決勝でアーセナルに0-1で屈し、涙を飲んだ。

    しかし10年目の土曜、オスロでリヨンを相手に2得点を挙げ、バルサに2-0の勝利をもたらした。アイントホーフェンでの悪夢は繰り返されず、パヨルはついに頂点に立った。彼女こそ、このタイトルにふさわしい。

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  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    受賞者：サルマ・パラリュエロ

    バルサのペレ・ロメウ監督は、左ウイング起用という重要な決断を迫られた。右にハンセン、中央にパホルは既定路線。残る一枠はピナか、パラユエロか。

    今季リーガFでは得点王が確実視されるピナほど目立たないが、UWCLノックアウトステージではピナが影響力を示せないのに対し、パラリュエロは準決勝バイエルン戦で1ゴール1アシストを記録していた。

    その活躍が評価され、土曜の先発に名を連ねたのはパラリュエロだった。試合終盤、彼女の2得点が勝利を決定付けた。1点目はリヨンのゴール上隅を射抜く鮮やかな一撃。さらに終了間際には冷静にエンドラーを破り、スコアに華を添えた。

    今夏フリーエージェントとなる彼女は、18歳でカタルーニャに移籍して以来、波はあるものの、最高峰のパフォーマンスは際立っている。バルサが彼女を残せるのか、そしてその余裕があるのかは不明だ。しかしこの活躍で、彼女の価値と魅力は多くのビッグクラブに示された。

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2025-26Getty Images

    敗者：リンジー・ヒープス

    土曜日の試合後、リンジー・ヒープスの涙がすべてを語っていた。31歳の彼女は今夏リヨンを離れ、母国アメリカへ帰国する。OLで4年、ヨーロッパでは計8年プレーした彼女は、NWSLの新チーム「デンバー・サミット」に加入する。大西洋の向こうでプレーするアメリカ人選手の先駆者として、彼女はキャリアの一章をふさわしく締めくくる機会を得た。 勝利していれば、彼女はUSWNT（アメリカ女子代表）の選手として初めてチャンピオンズリーグを2度制した選手となっていた。

    14分、彼女は素早く反応してネットを揺らし、リヨンを勝利へ導くかと思われた。しかしVARによりゴールは取り消され、チームに再び歓喜は訪れなかった。

    この敗北は、リヨンでの彼女のキャリアに苦い幕引きとなった。4年前にタイトル獲得に貢献した彼女にとって、来週のリーグ優勝で有終の美を飾るチャンスはあるものの、この試合はそれ以上に大きな意味を持っていた。チャンピオンズリーグでの彼女のキャリアがこのような形で終わることは、悔やんでも悔やみきれない。

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    優勝者：カタ・コル

    バロンドールにノミネートされるGKは少ないが、スペイン代表カタ・コルは今年後半に候補に入る可能性が高い。2025年のヤシン賞候補に入った彼女は、土曜日の決勝で好パフォーマンスを見せ、初のバロンドールノミネートが確実視されている。

    25歳と若く、クロス対応などに課題もあるが、この試合ではバルセロナとスペイン代表で正GKとして培った資質を存分に示した。

    決勝では4セーブで無失点に貢献し、スコア以上に接戦だった試合を救った。序盤にウェンディ・ルナールのシュートを弾き、ハーフタイム直前にはセルマ・バチャのシュートを阻止。後半にはヴィッキー・ベチョの決定機も防ぎ、1対1での落ち着きも光った。

    パホルやパラリュエロが脚光を浴びるだろう。それでも、バルサには他にも優れたフィールドプレーヤーが多数いる。それでも、土曜日にカタルーニャ勢がトロフィーを勝ち取れたのは、コルあってこそだ。

  • Clara Serrajordi Barcelona Women 2025-26Getty Images

    受賞者：クララ・セラジョルディ

    バルサの先発メンバーを決めるにあたり、ロメウ監督が下すべき最大の決断は中盤の布陣だった。選択肢は3つ。5か月間の負傷離脱から復帰したばかりのアイタナ・ボンマティを2度目の先発起用するか。今シーズンそのポジションで頻繁に起用されているヴィッキー・ロペスを選ぶか。あるいは18歳のクララ・セラジョルディを起用するか。

    ロメウは準決勝第2戦バイエルン戦で彼女を起用し、パトリ・ギジャロ、プテラス、ロペスが保てなかったバランスを取り戻した。4-2の勝利で決勝進出を決めたため、監督は土曜の試合でも彼女を起用。10代とは思えない落ち着きで、最大の舞台に立った。

    リヨンは前半、バルサのペースを阻もうと激しくプレスしましたが、彼女は冷静に対応し、ハーフタイム時点でパス成功率100％をキープ。後半もその判断力は衰えず、動きと汎用性でチームのリズムを取り戻す原動力となりました。

    ロメウ監督がセラジョルディの能力を疑っていなかったのは明らかで、そのパフォーマンスは彼女の大きな未来を証明していた。

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    敗者：メルチー・デュモルネイ

    今シーズン、メルシー・デュモルネイは何度もピッチで最も輝く選手だった。そのため土曜の決勝ではバロンドールの有力候補として臨んだ。しかしオスロでの試合では運が味方せず、22歳の彼女はチャンピオンズリーグ優勝メダルをまたも逃した。

    それでも彼女は何度もボールに触れ、チャンスを作り、リヨンの最も危険な存在だった。しかしバルセロナがその影響力を抑え込み、 herselfはシュートまで持ち込めなかった。

    それでも彼女はまだ若く、将来的にCL制覇とバロンドール受賞は確実視されている。