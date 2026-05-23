この決勝は物語に満ちていた。バルサの欧州制覇3回のうち2回を率いたホナタン・ヒラルデス監督は今季リヨンの指揮官に就き、今回は敵陣ベンチにいた。 さらに、契約満了が迫るアレクシア・プテラスには移籍噂が絶えなかった。古巣での最後のCLとなるのか。また、バロンドール候補のプテラスとメルシー・デュモルネイが直接対決することも注目されていた。

試合が進むにつれ、新たなドラマが生まれた。 過去5度の決勝で敗れたエヴァ・パヨルが、6度目の挑戦でついに先制＆追加点を奪取。女子サッカー史に残るストライカーがトロフィーを手にした瞬間は、中立ファンをも感動させた。

その直前、リンジー・ヒープスはリヨンに先制点をもたらしたかに見えた。今夏NWSLデンバー・サミットへ移籍する彼女にとって、これが欧州での最後の試合となるはずだった。ゴールが取り消された瞬間、試合終了のホイッスルとともに彼女の悲しみは募った。

そして、そのすべてに花を添えるように登場したのがサルマ・パラユエロだった。プテラスの将来や、ロンドン・シティ・ライオネッスへの移籍が確実視されているスターセンターバックのマピ・レオンに関する話題が飛び交う中、パラユエロについては、現在の契約もまもなく満了を迎えるにもかかわらず、あまり語られていなかった。 土曜の試合では、ロスタイム3分で2得点を挙げ、勝敗を決定づけた。今夏フリーエージェントになれば、多くのクラブが争奪戦を繰り広げるだろう。

バルサが4度目の欧州制覇を祝う一方、リヨンは9度目のタイトルを逃した。GOALはウッレヴァール・スタジアムでの勝者と敗者を分析する。