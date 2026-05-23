Goal.com
ライブ
FBL-EUR-C1-BARCELONA-LYONAFP
Ameé Ruszkai

翻訳者：

エヴァ・パヨルが念願のメダルを獲得。バルセロナはリヨンを下し4度目のチャンピオンズリーグ制覇。一方、米国代表リンジー・ヒープスにとっては胸が締め付けられる決勝となった。

Winners & losers
バルセロナ
オリンピック・リヨン
チャンピオンズ リーグ
エワ・パジョール
リンジーホラン
サルマ・パラルエロ
M. Dumornay
カタリナコル
C. Serrajordi
女子サッカー
特集＆コラム
バルセロナ 対 オリンピック・リヨン

雪辱。バルセロナは土曜のオスロでそれを果たした。昨年のチャンピオンズリーグ決勝敗退から1年。8度優勝のリヨンを4－0で下し、欧州王者の座を取り戻した。

この決勝は物語に満ちていた。バルサの欧州制覇3回のうち2回を率いたホナタン・ヒラルデス監督は今季リヨンの指揮官に就き、今回は敵陣ベンチにいた。 さらに、契約満了が迫るアレクシア・プテラスには移籍噂が絶えなかった。古巣での最後のCLとなるのか。また、バロンドール候補のプテラスとメルシー・デュモルネイが直接対決することも注目されていた。

試合が進むにつれ、新たなドラマが生まれた。 過去5度の決勝で敗れたエヴァ・パヨルが、6度目の挑戦でついに先制＆追加点を奪取。女子サッカー史に残るストライカーがトロフィーを手にした瞬間は、中立ファンをも感動させた。

その直前、リンジー・ヒープスはリヨンに先制点をもたらしたかに見えた。今夏NWSLデンバー・サミットへ移籍する彼女にとって、これが欧州での最後の試合となるはずだった。ゴールが取り消された瞬間、試合終了のホイッスルとともに彼女の悲しみは募った。

そして、そのすべてに花を添えるように登場したのがサルマ・パラユエロだった。プテラスの将来や、ロンドン・シティ・ライオネッスへの移籍が確実視されているスターセンターバックのマピ・レオンに関する話題が飛び交う中、パラユエロについては、現在の契約もまもなく満了を迎えるにもかかわらず、あまり語られていなかった。 土曜の試合では、ロスタイム3分で2得点を挙げ、勝敗を決定づけた。今夏フリーエージェントになれば、多くのクラブが争奪戦を繰り広げるだろう。

バルサが4度目の欧州制覇を祝う一方、リヨンは9度目のタイトルを逃した。GOALはウッレヴァール・スタジアムでの勝者と敗者を分析する。

  • Ewa Pajor Barcelona Women 2025-26Getty Images

    優勝者：エヴァ・パヨル

    パヨールにとって、波乱万丈の道のりだった。18歳でヴォルフスブルクにスカウトされたポーランド代表は、10年間で女子サッカー屈指のストライカーに成長。ドイツ196試合135得点をマークし、2024年にバルセロナへ移籍した。

    ニーダーザクセン州では多数のタイトルを獲得し、2年前にカタルーニャへ移籍してからも6冠を達成して今大会に臨んだ。しかし、なぜかチャンピオンズリーグの優勝だけはまだ手にできていない。

    これはパヨールにとって6度目の決勝だが、過去5回はすべて敗退。2016年はベンチでリヨンのPK勝利を見守り、2018年はフル出場ながら延長で4-1敗退。2年後には3-1で再びOLに屈した。

    2023年、その瞬間が来たかと思われた。 アイントホーフェンでのバルサ戦では開始3分で先制し、前半終了時点でヴォルフスブルクが2-0とリードした。しかし後半、バルサに逆転され3-2で敗れた。その後バルサに移籍し、昨年の決勝でもアーセナルに0-1で敗れている。

    そして土曜、ついにその瞬間が来た。初の決勝から10年、彼女はオスロでリヨン相手に2得点を挙げ、バルサに2-0のリードをもたらした。今回はアイントホーフェンでの悪夢とは違い、そのリードを守り抜き、ついにチャンピオンズリーグ制覇。エヴァ・パヨルは、まさに優勝にふさわしい選手だ。

    • 広告
  • Salma Paralluelo Barcelona Women 2025-26Getty Images

    受賞者：サルマ・パラリュエロ

    バルサのペレ・ロメウ監督は、左ウイング起用という重要な決断を迫られていた。右にハンセン、中央にパホルは確定。残る一枠はピナかパラユエロか。

    今季リーガFでは得点王が確実視されるピナほど目立たないものの、UWCLノックアウトステージではピナが影響力を発揮できないのに対し、パラリュエロは準決勝バイエルン戦で1ゴール1アシストを記録していた。

    その活躍が評価され、土曜のスタメンに名を連ねたのはパラリュエロだった。試合終盤、彼女の2得点が勝利を決定付けた。1点目はリヨンゴール上隅に叩き込む鮮やかな一撃。さらに終了間際には冷静にエンドラーを破り、スコアに花を添えた。

    今夏フリーエージェントとなる彼女は、18歳でカタルーニャに移籍して以来、波はあるものの、最高峰のパフォーマンスは際立っている。バルサは彼女を留められるのか。今回の活躍で、彼女の価値は多くのビッグクラブに向けさらに高まった。

  • Lindsey Heaps Lyon Women 2025-26Getty Images

    敗者：リンジー・ヒープス

    土曜日の試合後、リンジー・ヒープスの涙がすべてを語っていた。31歳の彼女は今夏リヨンを離れ、母国アメリカへ帰国する。OLで4年、ヨーロッパでは計8年プレーした彼女は、NWSLの新チーム「デンバー・サミット」に加入する。大西洋の向こうで戦うアメリカ人選手の先駆者として、彼女はキャリアの一章をふさわしく締めくくる機会を得た。 勝利していれば、彼女はUSWNT（アメリカ女子代表）のスターとして初めてチャンピオンズリーグ2度目の制覇を達成するはずだった。

    開始14分、彼女の素早い反応でネットを揺らし、リヨンは勝利へ王手をかけた。しかし直後、VARによってゴールは取り消され、チームに歓喜は戻らなかった。

    この敗北は、リヨンでの彼女のキャリアに苦い幕引きとなった。4年前にタイトル獲得に貢献した彼女にとって、来週のリーグ優勝で有終の美を飾るチャンスはあるものの、この一戦はそれ以上に大きかった。チャンピオンズリーグでの彼女のキャリアが、このような形で終わることは、悔やんでも悔やみきれない。

  • Cata Coll Barcelona Women 2025-26Getty Images

    優勝者：カタ・コル

    バロンドールにノミネートされるGKは少ないが、スペイン代表カタ・コルは今年後半に候補入りする可能性が高い。2025年のヤシン賞候補に入った彼女は、土曜日の決勝で好パフォーマンスを見せ、初のバロンドールノミネートが確実視されている。

    まだ25歳と若く、クロス対応などに課題もあるが、この日はバルセロナとスペイン代表で正GKを張る理由を存分に示した。

    決勝では4度の好守で無失点を維持し、スコア以上に接戦だった試合で存在感を示した。序盤にウェンディ・ルナールのシュートを弾き、ハーフタイム直前にはセルマ・バチャの決定機を阻止。後半にもヴィッキー・ベチョの1対1を冷静に阻み、その安定感は際立った。

    パホルやパラリュエロが脚光を浴びるだろう。それでも、バルサには他にも優れたフィールドプレーヤーが多数いる。土曜日の優勝を可能にしたのは、間違いなくコルだった。

  • Clara Serrajordi Barcelona Women 2025-26Getty Images

    受賞者：クララ・セラジョルディ

    バルサの先発を決める際、ロメウ監督が下した最大の決断は中盤の構成だった。5か月間の負傷から復帰したばかりのアイタナ・ボンマティを2度目の先発に入れるか。そのポジションを今シーズン何度も務めてきたヴィッキー・ロペスを選ぶか。それとも18歳のクララ・セラジョルディを起用するか。

    ロメウは準決勝第2戦バイエルン戦で彼女を起用し、パトリ・ギジャロ、プテラス、ロペスでは得られなかったバランスを手に入れた。4-2の勝利で決勝進出を決めたため、監督は土曜の試合でも彼女を信頼した。18歳は大きな舞台でも落ち着きを保ち、自分の居場所のようにプレーした。

    リヨンは前半、バルサのペースを阻もうと激しくプレスしましたが、彼女はプレッシャーに動じずハーフタイム時点でパス成功率100％を記録。後半もその冷静な判断と動きでチームのリズムを取り戻す原動力となりました。

    ロメウ監督が、大舞台でも彼女が力を発揮できると確信していたのは明らかで、そのパフォーマンスは期待通りのものだった。

  • Melchie Dumornay Lyon Women 2025-26Getty Images

    敗者：メルチー・デュモルネイ

    今シーズン、メルシー・デュモルネイは何度もピッチで最も輝いた。土曜の決勝ではバロンドール候補として期待されたが、オスロでは思うようにいかず、チャンピオンズリーグ優勝メダルはまたもお預けとなった。

    それでも彼女は何度もボールに触れ、チャンスを作り、リヨンの最も危険な存在だった。しかしバルセロナがその影響力を封じ、 herselfはシュートまで持ち込めなかった。

    それでも彼女はまだ若く、将来的にCL制覇とバロンドール受賞は確実視されている。