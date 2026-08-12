Getty Images Sport
翻訳者：
エヴァートンFWマルティン・シェリフ、賭博規則違反61件の疑いでFAから起訴へ
FAの告発内容
『デイリー・メール』は水曜日、フットボール・アソシエーション（FA）が、厳格な賭博規則に違反した疑いでシェリフを起訴したと報じた。シェリフは、2024年11月20日から2026年2月12日までの15カ月間に、サッカーの試合を対象に61件の賭けを行ったとされている。
FAは、この懲戒手続きを確認する詳細な声明を発表した。声明は次のように述べている。「エバートンFCのマーティン・シェリフが、FAの賭博規則に違反したとして起訴された。2024年11月20日から2026年2月12日までの間にサッカーの試合を対象として行われた61件の賭けに関して、当該選手がFA規則E1.2に違反したと申し立てられている。マーティン・シェリフは8月17日月曜日までに回答を提出しなければならない」
- Getty Images Sport
エバートンと期限付き移籍期間
シェリフは13歳からエヴァートンに在籍しており、これまでトップチームの練習に参加したこともあるが、トップチームでプロとして出場した経験はまだない。FWのシェリフは昨季、イングランド下部リーグでシニアレベルの経験を積むため、エヴァートンを離れてプレーしていた。
シェリフはまずロザラム・ユナイテッドへ期限付き移籍し、リーグ1で10試合に出場して2ゴールを記録したが、負傷のため12月にその期間を短縮することになった。その後、シェリフは2月にポート・ヴェイルへ期限付き移籍。ポート・ヴェイルでは17試合で2ゴールを挙げたものの、最終的にはクラブのリーグ2降格を阻止することはできなかった。
クラブの姿勢と支援
エヴァートンは現時点で、シェリフに対して提起された告発について公式な声明を発表していない。しかし、『The Athletic』は、エヴァートンに近い情報筋が、クラブはこの状況に内部で対処する方針だと認めたと報じている。
匿名の情報筋によると、エヴァートンは懲戒手続きの全過程でFAに全面的に協力する一方、この期間にシェリフへ必要な支援を提供することも確実にするという。イングランドのサッカー当局は、競技の公正性を守るため、世界中のあらゆるサッカーの試合を対象に選手による賭博を厳しく禁じている。シェリフは今後、FAが設定した迫る期限までに、エヴァートンおよび自身の法的代理人と連携し、これらの申し立てに対する回答をまとめなければならない。
- Getty Images Sport
次に何が起こるのか？
シェリフには、賭博違反の告発に対して正式に回答する期限が月曜日まで与えられている。シェリフに有罪判定が下された場合、近年に賭博規定違反で他の選手たちに科された処分と同様、あらゆるサッカー活動からの長期停止処分を受ける可能性がある。エヴァートンは、クラブでの同選手の将来に関するさらなる内部懲戒処分を決める前に、FAの最終判断を待つことになる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。