『デイリー・メール』は水曜日、フットボール・アソシエーション（FA）が、厳格な賭博規則に違反した疑いでシェリフを起訴したと報じた。シェリフは、2024年11月20日から2026年2月12日までの15カ月間に、サッカーの試合を対象に61件の賭けを行ったとされている。

FAは、この懲戒手続きを確認する詳細な声明を発表した。声明は次のように述べている。「エバートンFCのマーティン・シェリフが、FAの賭博規則に違反したとして起訴された。2024年11月20日から2026年2月12日までの間にサッカーの試合を対象として行われた61件の賭けに関して、当該選手がFA規則E1.2に違反したと申し立てられている。マーティン・シェリフは8月17日月曜日までに回答を提出しなければならない」