エヴァートンCEO、ジャック・グリーリッシュと接触したことを認める　マンチェスター・シティでの将来は依然不透明

マレスカの就任は、エティハド・スタジアムでのグリーリッシュのキャリアに新たな力学をもたらした。グリーリッシュは、シティがアーセナルに敗れた直近のコミュニティ・シールドで後半から途中出場しており、依然としてトップチームの構想に含まれていることを示した。一方で、マレスカは日々の取り組みを通じてポジションを勝ち取らなければならないことを明確にしている。移籍市場がまだ開いている中、イタリア人指揮官は、マンチェスターでの初年度に向けてチームを形作る中で、さらなる退団の可能性を否定しなかった。

このウインガーのパフォーマンスとクラブでの長期的な見通しについて問われたマレスカは、現状について率直な評価を示した。「ジャックは0-2になっていた時点で中に入ったので、その時点ですでに試合は難しくなっていた。でも全体的には、ジャックは良かったと思う。今もここにいて、毎日働く意思があり、それに値するなら、出場時間は与えられる。現時点では移籍市場は開いているし、何が起きるか見ていくことになる」