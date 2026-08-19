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エヴァートンCEO、ジャック・グリーリッシュと接触したことを認める マンチェスター・シティでの将来は依然不透明
キニアーがグリーリッシュとの継続中の話し合いを認める
キニアーが、グリーリッシュ復帰の可能性をめぐる新たな憶測を呼んでいる。30歳の同選手とエヴァートンが関係を維持してきたことを認めたためだ。グリーリッシュは2025-26シーズンをグディソン・パークでのレンタル移籍で過ごし、そこで本来の調子を取り戻したかに見えたが、深刻な負傷によってその歩みは止められた。新シーズンに向けてシティへ復帰したものの、回復プログラムをすぐにイーストランズへ戻るのではなく、エヴァートンの施設で行うことを選んだことで、選手とマージーサイドのクラブとの絆は今なお非常に強いままだ。
「ジャックとは連絡を取り続けている選手の一人だ」と、キニアーは『BBC Radio Merseyside』に語った。「彼がその必要がなかったにもかかわらず、昨季残り期間のリハビリをここで行うと決めたことは、公然の事実だった。彼はこの“正しい青”を愛するようになった選手だが、最終的に現時点ではマンチェスター・シティの選手であり、そのことは尊重しなければならない。最も重要なのは、彼が戻ってきたことだ。彼は非常に深刻な負傷を負い、そこから復帰するために本当に懸命に取り組んできた」
- AFP
マレスカ、シティ退団の可能性を否定せず
マレスカの就任は、エティハド・スタジアムでのグリーリッシュのキャリアに新たな力学をもたらした。グリーリッシュは、シティがアーセナルに敗れた直近のコミュニティ・シールドで後半から途中出場しており、依然としてトップチームの構想に含まれていることを示した。一方で、マレスカは日々の取り組みを通じてポジションを勝ち取らなければならないことを明確にしている。移籍市場がまだ開いている中、イタリア人指揮官は、マンチェスターでの初年度に向けてチームを形作る中で、さらなる退団の可能性を否定しなかった。
このウインガーのパフォーマンスとクラブでの長期的な見通しについて問われたマレスカは、現状について率直な評価を示した。「ジャックは0-2になっていた時点で中に入ったので、その時点ですでに試合は難しくなっていた。でも全体的には、ジャックは良かったと思う。今もここにいて、毎日働く意思があり、それに値するなら、出場時間は与えられる。現時点では移籍市場は開いているし、何が起きるか見ていくことになる」
グリーリッシュのマージーサイドでの影響を振り返る
1月に足の負傷でシーズン継続を阻まれるまでは、グリーリッシュはショーン・ダイチの攻撃的なシステムにおける中心的存在となっていた。元アストン・ヴィラの同選手は22試合に出場して2ゴール6アシストを記録し、これまでのシーズンでエヴァートンにしばしば欠けていた創造性の火花をもたらしていた。その技術力と経験は、クラブの戦術的進化における重要な要素と見なされていた。
グリーリッシュのマンチェスター・シティでのキャリアは、大きな注目を集める成功と、その後のフラストレーションの時期が続くものとなっている。2021年にヴィラ・パークから1億ポンドで移籍して以降、同選手は158試合に出場して17ゴールを記録し、クラブのプレミアリーグ3連覇、FAカップ、そしてチャンピオンズリーグ制覇に貢献してきた。しかし、以前の体制下でも、そして現在のマレスカ体制下でも、継続的に先発の座を確保することは難しいものとなっている。
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エヴァートンの右サイドバック探しは続く
グリーリッシュを巡る憶測に加え、キニアは守備陣補強の差し迫った必要性についても言及した。エヴァートンはクラブのレジェンド、シェイマス・コールマンの退団を受け、現在は本職の右サイドバックを欠いている。フラムのティモシー・カスターニュやクリスタル・パレスのダニエル・ムニョスとの関連が報じられているものの、エヴァートンは依然として新戦力獲得に踏み切っていない。この状況により、土曜日のパレスとの開幕戦に向けて準備を進めるデイビッド・モイーズは難しい立場に置かれており、ネイサン・パターソンは現在構想外で、中盤の選手がその穴を埋めることも多い。
「パレス戦には右サイドバックがいないだろう。ただ、移籍市場が閉じる時に、我々が望んでいた第一候補の右サイドバックを確保していることが重要だ」とキニアは語った。
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