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エヴァートン、移籍期限最終日にマンチェスター・ユナイテッドの構想外ジョシュア・ザークツィーへ土壇場でオファーへ
エヴァートンがジョシュア・ザークツィーを獲得候補に挙げる
エヴァートンがマンチェスター・ユナイテッドからジルクゼーを期限付き移籍で獲得するため、土壇場でオファーを提示したと『Sky Sports』が伝えている。移籍市場終了間際の動きで、デイヴィッド・モイーズは攻撃陣の選択肢強化を目指している。
ジルクゼーは今夏を通じてイタリア復帰が盛んに取り沙汰されており、ユヴェントスが争奪戦をリードし、フィオレンティーナも強い関心を示しているとみられていた。ただ、フィオレンティーナ加入の可能性があった取引は、選手本人が移籍を拒否したと報じられたことで最近になって破談となり、エヴァートンが動く余地が生まれた。マージーサイドのクラブは、24歳をプレミアリーグにとどめるべく素早く動いている。
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フォラリン・バログンの契約交渉が破談に終わる
ジルクゼーへの突然のアプローチは、エバートンによるモナコFWフォラリン・バログン獲得の動きに問題が生じたことを受けたものだ。『RMCスポール』によれば、米国代表FWをグディソン・パークに迎え入れるための動きは、選手がメディカルチェックに不合格となったことで深刻な問題に直面している。この痛手により、クラブは期限が過ぎる前に代替候補の模索を余儀なくされた。
一方、ジルクゼーは今季、オールド・トラフォードで出場機会の確保に苦しんでいる。マンチェスター・ユナイテッドのリーグ開幕からの2試合、ハル・シティ戦とイプスウィッチ・タウン戦ではいずれも出番のないままベンチ入りにとどまった。ベンヤミン・シェシュコが出場できる状態と見なされず、さらにアマド・ディアロが負傷で離脱していたにもかかわらず、起用されなかった。
マンチェスター・ユナイテッドの移籍計画
マンチェスター・ユナイテッドは、シェシュコのバックアップと競争相手となる新たなFWの獲得可能性を積極的に探ってきたが、ジルクゼーを放出できないことでその計画は停滞していた。エヴァートンがこのローン移籍の確保に成功すれば、移籍市場が閉まる前にマンチェスターのクラブが自ら土壇場で動くことを可能にするかもしれない。
ジルクゼーは2024年夏、3650万ポンドの移籍金でボローニャからマンチェスター・ユナイテッドに加入した。しかし、クラブでの時間は得点力不足により期待外れのものとなっている。このFWはプレミアリーグでわずか5得点、公式戦通算75試合で9得点にとどまっている。
- AFP
ジョシュア・ザークツィーの次は？
マンチェスター・ユナイテッドとエバートンは、本日閉まる移籍期限までにレンタル合意をまとめるべく時間との戦いに直面している。ツィルクゼーがイングランドに残るにせよ、セリエAへ移るにせよ、キャリアを再び軌道に乗せるためにはトップチームでの定期的な出場機会がどうしても必要だ。
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