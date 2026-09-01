エヴァートンがマンチェスター・ユナイテッドからジルクゼーを期限付き移籍で獲得するため、土壇場でオファーを提示したと『Sky Sports』が伝えている。移籍市場終了間際の動きで、デイヴィッド・モイーズは攻撃陣の選択肢強化を目指している。

ジルクゼーは今夏を通じてイタリア復帰が盛んに取り沙汰されており、ユヴェントスが争奪戦をリードし、フィオレンティーナも強い関心を示しているとみられていた。ただ、フィオレンティーナ加入の可能性があった取引は、選手本人が移籍を拒否したと報じられたことで最近になって破談となり、エヴァートンが動く余地が生まれた。マージーサイドのクラブは、24歳をプレミアリーグにとどめるべく素早く動いている。