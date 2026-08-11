この同時合意により、グディソン・パークからの注目すべき退団が実現した。マクニールは正式に完全移籍でクラブを離れ、逆方向となる形でクリスタル・パレスに加入した。

マクニールはピッチ上で4シーズンにわたって献身的な働きを見せた末に退団することになった。もともとは2022年7月にエヴァートンへ加入していた。この直接交換により、両クラブは来季に向けて重要な戦術的ニーズに対応することが可能となる。