2024年7月に5年契約でマルセイユからエヴァートンへ加入して以来、キャリア通算で44得点23アシストを記録しているヌディアイは、金銭的な利益よりも競技面での成長と国際舞台での目標を優先している。父親がそう明かした。

アブドゥライェはさらに、こう付け加えた。「彼にはまだプランがある。もっと努力を続けなければならないと分かっている。セネガルは彼を必要としているし、彼もまたセネガルを必要としている。今の彼がやっていることはすべて、自分の国のためだ。あそこで大金を稼げることは分かっているが、一方で自分のレベルが落ちる可能性もあると考えている。

「彼はキャリアよりも金を優先するタイプではない。目標は、セネガルでもう一度アフリカ・ネーションズカップを制し、ワールドカップで優勝し、いつの日かバロンドール受賞者になることだ。それが今の彼のモチベーションになっている」