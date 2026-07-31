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エヴァートンのスター選手の父親が、同選手が夏の移籍でサウジ・プロリーグの強豪アル・ヒラル加入に合意したとの主張に言及
アル・ヒラル、ンディアイ獲得を追求
サウジ・プロリーグの強豪アル・ヒラルが、今夏にシモーネ・インザーギ監督の攻撃の選択肢を強化するため、エヴァートンのウインガー、ンディアイの獲得に向けて積極的に動いていると報じられている。スペインメディア『Marca』によると、アル・ヒラルは戦術的柔軟性を評価し、サイドの主力補強候補としてンディアイをリストアップしている。一方で、サウジ紙『Asharq Al-Awsat』の別報道では、クラブは26歳の同選手に週給27万ポンドという高額条件を提示する用意があるという。
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父親がサウジアラビア移籍のうわさを否定
高まる移籍憶測を受け、同選手の父ムアマドゥ・アブドゥライェ・ンディアイェ氏は、うわさを沈静化させるために明確な説明を行った。セネガルメディア『wiwsport.com』に引用されたインタビューで、中東からのオファーについて息子本人と直接話したことを明かし、こう語った。「多くの人が私に電話をかけてきて、イリマンが去ることになると伝えてきた。だが安心してほしい。彼はどこにも行かない」
アブドゥライェ氏は続けた。「彼は今朝、私に電話をくれた。私はアラビア語で少し冗談を言って彼をからかい、私たちはそのことで笑った。彼はサウジアラビアに行くつもりはないと私に伝えてくれた」
エンディアイがスポーツ面での成功を目指す
2024年7月に5年契約でマルセイユからエヴァートンへ加入して以来、キャリア通算で44得点23アシストを記録しているヌディアイは、金銭的な利益よりも競技面での成長と国際舞台での目標を優先している。父親がそう明かした。
アブドゥライェはさらに、こう付け加えた。「彼にはまだプランがある。もっと努力を続けなければならないと分かっている。セネガルは彼を必要としているし、彼もまたセネガルを必要としている。今の彼がやっていることはすべて、自分の国のためだ。あそこで大金を稼げることは分かっているが、一方で自分のレベルが落ちる可能性もあると考えている。
「彼はキャリアよりも金を優先するタイプではない。目標は、セネガルでもう一度アフリカ・ネーションズカップを制し、ワールドカップで優勝し、いつの日かバロンドール受賞者になることだ。それが今の彼のモチベーションになっている」
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エヴァートン、主力アタッカーを引き留める
この断固たる姿勢は、新シーズンを前に重要な攻撃の戦力を引き留めたいエバートンにとって、心強い安心材料となる。グディソン・パークで長期契約を結んでいるため、エバートン首脳陣はこの選手をめぐって有利な立場にある。ヌディアイは今後もエバートンにとって重要な攻撃の軸であり続けることを目指す。エバートンは8月22日にクリスタル・パレスをホームに迎え、プレミアリーグ開幕戦に臨む。
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