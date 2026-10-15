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エヴァートンのジャック・グリーリッシュ無償獲得計画、障害はアストン・ヴィラだけ？ 1億ポンドのスター選手がマンチェスター・シティを退団するのを前に、元エヴァートンのウィンガーが「金銭面」の難題を説明
アストン・ヴィラのファンであるグリーリッシュは、2021年にマンチェスター・シティに加入した。
現時点でヴィラが、生え抜き選手を故郷のウェスト・ミッドランズへ呼び戻す契約について、交渉に前向きだという話はない。グリーリッシュは少年時代から所属したクラブのアカデミーを卒業し、2021年にマンチェスターへ移った。
当時、彼は英国サッカー界で最も高額な選手だったが、ペップ・グアルディオラが求める戦術には最後まで十分に対応できなかった。2023年には3冠の栄光を味わい、プレミアリーグ優勝3回とチャンピオンズリーグ制覇は、その輝かしい経歴の中でもひときわ目を引く。
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グリーリッシュ、2027年にフリーエージェントとなる見込み
だが、マンチェスター・シティはすでに前を向いている。昨シーズン、ジャック・グリーリッシュのエヴァートン加入を認め、一時は創造性を取り戻した姿も見られた。しかし、不運な足の負傷により、彼の2025-26シーズンは幕を閉じた。
エンツォ・マレスカ監督の下でも、それまでの経緯が白紙に戻ることはなく、再び期限付き移籍が実現する可能性がある。31歳のウインガーは徐々に試合勘を取り戻しているとみられるが、本来の力を発揮すれば相手の守備陣を翻弄できる能力に疑いはない。
エヴァートンは、今シーズン終了後もその力をチームにとどめる選択肢を検討する可能性が高い。移籍金も必要ないが、グリーリッシュは他クラブからも関心を集めるだろうか。
エヴァートンかアストン・ヴィラか。グリーリッシュが長期的に所属するのはどちら？
ヴィラは、その感情に訴えかける力を持つことから、グリーリッシュがエヴァートンとの関係を続けるのを阻めるイングランドで唯一のクラブかと問われたネヴィンは、NetBet Casinoとの提携による取材でGOALにこう語った。「難しい問題だ。結局、つらいことだが、お金の問題になるかもしれない。ジャックは安くないからね。
「確かに契約は満了するが、それでも多額のお金がかかる。マンチェスター・シティが給与の一部を負担するという話も、もうなくなる。だから、彼を迎えるチームにとってはかなり大きな決断になる。その給与で選手を2、3人獲得できるかもしれない。難しいところだ。
「そう、彼はヴィラに行きたいだろう。ただ、今のヴィラが彼を獲得するかどうかは分からない。プレースタイルもあるし、それに合わせてやりくりしなければならなかった事情もある。私にはエヴァートンが彼に合っているように思える。
「先週末のハル戦を見に行ったが、正直に言って、ペップがうんざりしていた理由が前半にはすべて表れていた。プレーが少し雑で、相手を抜かず、仕掛けもしない。少し気が緩んでいて、怠慢だった。プレミアリーグではそれでは通用しない。『モイジーはお前に満足しないだろうな』と思ったよ。
「だが後半に出てくると、素晴らしかった。彼にはそういう存在が必要なのだろう。『厳しさの中にも愛情が必要』と言うのは簡単だが、ジャックには監督に対する敬意と畏敬の念が必要だと思う。そういう監督が何人いるかは分からない。モイジーなら彼に合わせて、その役割を果たせると思う。だから、彼が残るのはエヴァートンかもしれないね」
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イングランド代表ウインガーには安定が必要
アストン・ヴィラはグリーリッシュにとって明らかに魅力的だろうが、彼はピッチ内外で安定を得て、常に高いレベルのパフォーマンスを発揮できるようになる必要がある。エヴァートンのサポーターは彼を温かく迎え入れている。
かつてと同じ選手ではないかもしれないが、イングランド代表で39キャップを記録してきた彼には、今も調子の良い日には試合を決める力がある。エヴァートンは、個性豊かな彼が再び笑顔でプレーできるようにするのは自分たちだと考えているだろう。
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