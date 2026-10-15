ヴィラは、その感情に訴えかける力を持つことから、グリーリッシュがエヴァートンとの関係を続けるのを阻めるイングランドで唯一のクラブかと問われたネヴィンは、NetBet Casinoとの提携による取材でGOALにこう語った。「難しい問題だ。結局、つらいことだが、お金の問題になるかもしれない。ジャックは安くないからね。

「確かに契約は満了するが、それでも多額のお金がかかる。マンチェスター・シティが給与の一部を負担するという話も、もうなくなる。だから、彼を迎えるチームにとってはかなり大きな決断になる。その給与で選手を2、3人獲得できるかもしれない。難しいところだ。

「そう、彼はヴィラに行きたいだろう。ただ、今のヴィラが彼を獲得するかどうかは分からない。プレースタイルもあるし、それに合わせてやりくりしなければならなかった事情もある。私にはエヴァートンが彼に合っているように思える。

「先週末のハル戦を見に行ったが、正直に言って、ペップがうんざりしていた理由が前半にはすべて表れていた。プレーが少し雑で、相手を抜かず、仕掛けもしない。少し気が緩んでいて、怠慢だった。プレミアリーグではそれでは通用しない。『モイジーはお前に満足しないだろうな』と思ったよ。

「だが後半に出てくると、素晴らしかった。彼にはそういう存在が必要なのだろう。『厳しさの中にも愛情が必要』と言うのは簡単だが、ジャックには監督に対する敬意と畏敬の念が必要だと思う。そういう監督が何人いるかは分からない。モイジーなら彼に合わせて、その役割を果たせると思う。だから、彼が残るのはエヴァートンかもしれないね」