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エヴァートンとクリスタル・パレスが、ドワイト・マクニールとブレナン・ジョンソンを含む交換トレードで合意
プレミアリーグのライバルクラブがウインガーを交換へ
『BBC Sport』によると、エヴァートンとクリスタル・パレスは、マクニールとウェールズ代表アタッカーのジョンソンを含む交換移籍で合意した。両選手は月曜日にメディカルチェックを受け、その後、それぞれの新クラブと4年契約を結ぶ予定となっている。マクニールのセルハースト・パーク移籍は、2月の移籍期限最終日に書類上の問題で土壇場で破談となった、2000万ポンドのローン移籍後の買い取り義務付き移籍案件を復活させるものとなる。
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パートナーが移籍騒動を批判
2月のデッドラインデーに実現目前で破談となったマクニールのサウスロンドン移籍は、当時の事務手続き上の混乱を受け、選手側に深い失望をもたらした。
2月にマクニールのパートナーであるメーガン・シャープリーがSNSに投稿した感情的なメッセージでは、このウインガーが受けた扱いを厳しく批判した。「メンタルヘルスがどれほど大きな問題なのか、誰もが知っている世界に私たちは生きている。ならばフットボールの世界で、若い男性たちが多額の報酬を得ているからといって、彼らのメンタルヘルスを振り回し、もてあそぶことが受け入れられ、それが仕事の一部だとされるのはなぜなのか。
「約束されたものがあり、感情のジェットコースターに引きずり回され、最後の最後まで翻弄される。そして何の説明もないまま、土壇場ですべてを奪われる。その苦しみは、言葉では言い表せないほど大きい」
FW陣が再出発を求める
ジョンソンは2025年のヨーロッパリーグ決勝で決勝点を決めた後、1月にトッテナム・ホットスパーから3500万ポンドの移籍金でパレスに加入したが、クリスタル・パレスでは26試合に出場して無得点に終わった。一方、マクニールは2022年にバーンリーから2000万ポンドで加入して以降、エヴァートンで128試合15ゴールを記録している。パレスは昨季にカンファレンスリーグを制してヨーロッパリーグ出場権を確保し、エヴァートンは順位表の13位でシーズンを終えた。
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開幕戦が新加入選手たちを試す
両クラブは現在、両選手が開幕週末に出場できるよう、登録手続きを完了させるため時間との戦いに挑んでいる。興味深いことに、プレミアリーグの対戦カードでは、エヴァートンとパレスが8月22日土曜日にヒル・ディキンソン・スタジアムで直接対戦する。この開幕戦は、マクニールとジョンソンの両者にとって、古巣相手に即座に実力を証明する場となる。
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