2月のデッドラインデーに実現目前で破談となったマクニールのサウスロンドン移籍は、当時の事務手続き上の混乱を受け、選手側に深い失望をもたらした。

2月にマクニールのパートナーであるメーガン・シャープリーがSNSに投稿した感情的なメッセージでは、このウインガーが受けた扱いを厳しく批判した。「メンタルヘルスがどれほど大きな問題なのか、誰もが知っている世界に私たちは生きている。ならばフットボールの世界で、若い男性たちが多額の報酬を得ているからといって、彼らのメンタルヘルスを振り回し、もてあそぶことが受け入れられ、それが仕事の一部だとされるのはなぜなのか。

「約束されたものがあり、感情のジェットコースターに引きずり回され、最後の最後まで翻弄される。そして何の説明もないまま、土壇場ですべてを奪われる。その苦しみは、言葉では言い表せないほど大きい」