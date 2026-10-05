報じられるところによると、この追跡では、警察車両がイングランド代表選手との距離を詰めようとする中で、制限速度30mphの区域で50mphに達していたという。警察官は、自身が高速で走行していたにもかかわらず、ランボルギーニはなお差を広げており、その後に停車したと記している。リカルド巡査は「トフト・ロードでは、ある時点で私の車両の速度計は50mphを示していたが、ランボルギーニはなお引き離していた。トフト・ロードのその区間の制限速度は30mphだ」と述べた。

車両を停止させた後、警察官は運転手がエヴァートンのスター選手であることを確認した。報告書は続けて「私は運転席側に近づき、運転手は自身をジョーダン・ピックフォードだと名乗った。私はピックフォードに注意を与え、不注意運転の違反を指摘し、交通違反報告書を交付した。彼は何も答えなかった」としている。