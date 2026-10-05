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エヴァートンとイングランド代表のスター、ジョーダン・ピックフォードが、16万5000ポンドのランボルギーニで時速約80キロの警察追跡を受けた後、出廷へ
チェシャーでの高速追跡劇
ピックフォードは、16万5000ポンドのランボルギーニ・ウルスを運転中、警察の追跡を受けたとして法的措置に直面している。この出来事は4月14日、チェシャー州ナッツフォードで発生した。イングランド代表GKが、リヴァプールとの重要なマージーサイド・ダービーに出場予定だった数日前のことだった。地元当局によれば、ピックフォードの運転により、重大事故を避けるために他の道路利用者が回避行動を取ることを余儀なくされたという。
チェシャー警察の警察官セシル・リカルド巡査は、地元の警察署を出る際にこの出来事を目撃した。正式な供述によれば、パーソナライズド・ナンバープレートを付けた青い高性能4WD車は、混雑した交差点で道路標示を無視した。現場から加速して走り去ったこの車両を追跡するため、警察官は緊急ライトとサイレンを作動させざるを得ず、住宅街での短時間のカーチェイスに発展した。
The Sunが報じた書面による目撃証言で、同警察官は追跡の詳細について次のように記している。「その後、私はプリンセス・ストリートを走行する青いランボルギーニ・ウルスを目撃した。車両はトフト・ロードとの交差点に到達すると、一時停止線を完全に無視してトフト・ロードに進入し、衝突を避けるために2台の車両が急ブレーキをかける事態を引き起こした。その後、ランボルギーニはナッツフォードのトフト・ロードを高速で走り去った。私は緊急装備、ライト、サイレンを作動させ、車両に追いつこうとした」
- AFP
スピード違反疑惑と警察との対峙
報じられるところによると、この追跡では、警察車両がイングランド代表選手との距離を詰めようとする中で、制限速度30mphの区域で50mphに達していたという。警察官は、自身が高速で走行していたにもかかわらず、ランボルギーニはなお差を広げており、その後に停車したと記している。リカルド巡査は「トフト・ロードでは、ある時点で私の車両の速度計は50mphを示していたが、ランボルギーニはなお引き離していた。トフト・ロードのその区間の制限速度は30mphだ」と述べた。
車両を停止させた後、警察官は運転手がエヴァートンのスター選手であることを確認した。報告書は続けて「私は運転席側に近づき、運転手は自身をジョーダン・ピックフォードだと名乗った。私はピックフォードに注意を与え、不注意運転の違反を指摘し、交通違反報告書を交付した。彼は何も答えなかった」としている。
法的手続きと有罪答弁
路上での遭遇の後、チェシャー警察は9月23日、代表通算91キャップのこの選手を正式に起訴した。この案件は当初、正式な公開審理を行わずに治安判事が軽微な交通違反を扱える制度である単独司法手続きの下で処理された。しかし、ピックフォードは、非公開で書面のみによって決着するのではなく、自身の案件が治安判事の前で対面で審理されるよう手続きを進めた。
このGKは先週金曜日、オンラインで有罪答弁を行ったが、量刑審理には自ら出廷することを明確に求めた。エヴァートン所属の同選手は、裁判所への正式な法的申立書で「情状酌量を申し立てるため、出廷したい」と記した。
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運転禁止処分の可能性に直面
審理は12月7日にチェスター治安判事裁判所で行われる予定だ。不注意運転で有罪となった場合、このベテランGKは免許に3点から9点の違反点数が科される可能性があり、あるいは治安判事が情状酌量をどう見るかによっては全面的な運転禁止処分を受ける可能性もある。この事故に関与したランボルギーニ・ウルスは世界最速クラスのSUVの1台で、0-62mph加速はわずか3.5秒、最高速度は190mphに達する。
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