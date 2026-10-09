クラブはこの状況について正式に対応し、声明を発表して、オーナー側の意向を確認した。「フリードキン・グループは、エバートン・フットボールクラブに対する新たな投資の選択肢を検討しており、その中には支配権のある持ち分の売却の可能性も含まれる」とエバートンは述べた。

声明はさらにこう続く。「TFGがエバートンの管理を引き継いだ際、クラブは財務面で大きな不確実性に直面し、ピッチ内外の両面で課題を抱えていた。直ちに優先されたのは、クラブの将来を確かなものにするために必要な安定性、投資、支援を提供することだった。その中には、長年約束されてきたスタジアムを、その実現に値するサポーターのために完成へ導くことも含まれていた。

「そうした土台がいま安全に整ったことで、エバートンにとって次の章を検討するのにふさわしい時期となった。われわれは、クラブを前進させ、すでに築かれた勢いをさらに発展させる上で適切な管理者になると強く信じられる相手からの関心だけを受け入れる。

「このプロセス全体を通じて、TFGの焦点は変わらない。われわれはピッチ上で成功を収めるために必要なあらゆる形でクラブを支援し、クラブが奉仕する地域社会に前向きな違いをもたらすための取り組みも続けていく。この作業が進行中である間、TFGとクラブはこれ以上のコメントを行わない」



