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エヴァートンが再び売りに！ フリードキン・グループがエヴァートンを売りに出すも、潜在的な買い手には大きな条件が一つある
フリードキン・グループ、エバートンからの完全撤退を検討
『The Athletic』によると、フリードキン・グループ（TFG）はエバートンの完全売却に前向きな姿勢を示している。当初は少数株への出資を募っていたが、現在は保有する過半数株式を手放す用意があるという。ただし、TFGが売却を認めるのは、クラブを「次のレベル」へ押し上げられる後継オーナーを見つけた場合に限られる。
TFGは2024年12月、英国の投資ビークルであるラウンドハウス・キャピタルを通じて、ファルハド・モシリが保有していた94％の株式を取得した。この買収により、長期化した一連の騒動と長年の財政難に揺れていたマージーサイドに、必要とされていた安定がもたらされた。
売却に応じる構えを見せている一方で、TFGは引き続きエバートン支援に全面的にコミットしている。ヒューストンに拠点を置く同グループは拙速な撤退を行うつもりはなく、理想的な買い手が現れるまで支配権を維持する準備ができている。
エヴァートン、新たな投資家探しを認める
クラブはこの状況について正式に対応し、声明を発表して、オーナー側の意向を確認した。「フリードキン・グループは、エバートン・フットボールクラブに対する新たな投資の選択肢を検討しており、その中には支配権のある持ち分の売却の可能性も含まれる」とエバートンは述べた。
声明はさらにこう続く。「TFGがエバートンの管理を引き継いだ際、クラブは財務面で大きな不確実性に直面し、ピッチ内外の両面で課題を抱えていた。直ちに優先されたのは、クラブの将来を確かなものにするために必要な安定性、投資、支援を提供することだった。その中には、長年約束されてきたスタジアムを、その実現に値するサポーターのために完成へ導くことも含まれていた。
「そうした土台がいま安全に整ったことで、エバートンにとって次の章を検討するのにふさわしい時期となった。われわれは、クラブを前進させ、すでに築かれた勢いをさらに発展させる上で適切な管理者になると強く信じられる相手からの関心だけを受け入れる。
「このプロセス全体を通じて、TFGの焦点は変わらない。われわれはピッチ上で成功を収めるために必要なあらゆる形でクラブを支援し、クラブが奉仕する地域社会に前向きな違いをもたらすための取り組みも続けていく。この作業が進行中である間、TFGとクラブはこれ以上のコメントを行わない」
財政再建と移籍市場への不満が交錯する
TFGは、エバートンを不安定な財務状況から救ったことに誇りを持っている。初期の対応には、高コストの負債の借り換えや、クラブの新本拠地ヒル・ディキンソン・スタジアムを担保とした低金利融資の確保が含まれていた。また昨年には、元NBAコーチのジェイソン・キッドと億万長者のクリストファー・サロフィムから新たな投資も呼び込んだ。
しかし、混乱の多かった夏の移籍市場を経て緊張は高まっている。エバートンはベトやイリマン・エンディアイエを含む1億ポンド相当の戦力を放出し、約2500万ポンドの利益を計上した。一方で、下部組織の有望株ハリソン・アームストロングを4000万ポンドで売却する計画にはファンが公然と抗議し、クラブはこの取引の断念を余儀なくされた。
ジャック・グリーリッシュが2季連続のレンタル移籍で復帰し、エインズリー・メイトランド・ナイルズも加入した一方、FWフォラリン・バログンの4500万ポンド移籍が破談となったことで、サポーターの不満は募った。TFGはさらに、ローマ、ASカンヌ、そしてヒューストンの35億ドル規模の新たなNHLフランチャイズを含む拡大するスポーツ事業の管理にも追われている。
- Getty Images Sport
買収をめぐる話題が飛び交う中、焦点はピッチ上の結果へ移る
エヴァートンは、クラブの長期的な所有体制をめぐる先行き不透明感を抱える中で、今季を戦い抜かなければならない。モイーズ監督には、夏の補強失敗により前線の層が薄いスカッドを用いて、チームをプレミアリーグ順位表の上位へ導くことが求められる。
TFGが外部投資、あるいは完全買収に向けた動きを積極的に進める一方で、ヒル・ディキンソン・スタジアムの日常業務に変更はない。アメリカ人オーナー陣は、厳格な条件に見合う買い手が現れるまで、引き続きクラブの資金面を支える。
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