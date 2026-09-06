マンチェスター・ユナイテッドは日曜、エヴァートンに終盤のリードを守り切れず2-2で引き分け、守備面の不安がさらに深まった。鮮やかなフィニッシュが際立った一戦で、マイケル・キャリック監督のチームは勝ち点3を手中に収めたかに見えたが、試合終了間際にメイトランド＝ナイルズが魔法のようなプレーを見せた。

前半の長い時間帯では、アウェーのチームの方がより洗練された戦いぶりを見せていた。ただ、ボール保持を決定機へと結びつけるのには苦しんだ。ユナイテッドの攻撃を主導したのはマーカス・ラッシュフォードとブルーノ・フェルナンデスで、後者は開始8分以内に先制点に迫ったものの、ムベウモの落としから放ったシュートはクロスバーを直撃した。これでユナイテッドは昨季開始以降、ゴールの枠に当てた回数が24回となり、これはプレミアリーグ全チームで最多である。