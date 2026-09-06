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エインズリー・メイトランド＝ナイルズ、デビュー戦で圧巻の終盤同点弾 マンチェスター・ユナイテッドはエバートン戦で勝利逃す
終盤のドラマがキャリック監督率いるチームを苦しめる
マンチェスター・ユナイテッドは日曜、エヴァートンに終盤のリードを守り切れず2-2で引き分け、守備面の不安がさらに深まった。鮮やかなフィニッシュが際立った一戦で、マイケル・キャリック監督のチームは勝ち点3を手中に収めたかに見えたが、試合終了間際にメイトランド＝ナイルズが魔法のようなプレーを見せた。
前半の長い時間帯では、アウェーのチームの方がより洗練された戦いぶりを見せていた。ただ、ボール保持を決定機へと結びつけるのには苦しんだ。ユナイテッドの攻撃を主導したのはマーカス・ラッシュフォードとブルーノ・フェルナンデスで、後者は開始8分以内に先制点に迫ったものの、ムベウモの落としから放ったシュートはクロスバーを直撃した。これでユナイテッドは昨季開始以降、ゴールの枠に当てた回数が24回となり、これはプレミアリーグ全チームで最多である。
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エンベウモが起爆剤となる
後半開始直後、ユナイテッドはすぐさま主導権を握り、46分に先制した。ムベウモが決定力の高さを見せ、サイドから内側へ切れ込むと、ジョーダン・ピックフォードを破る低く正確なシュートをゴール下隅へ突き刺した。この得点でマンチェスター・ユナイテッドは落ち着きを取り戻し、一時はそのまま試合を決め切れそうな雰囲気を見せた。
それでもエヴァートンは崩れず、フェルナンデスが足首から出血し、治療のため一時的にピッチを離れたことで数的優位も得ながら、徐々に試合へと引き戻していった。そして83分、その圧力がついに実を結び、タイリーク・ジョージが大胆な一撃でネットを揺らした。
シェシュコ、自身のゴールが決勝点だと考える
同点弾を受け、キャリックは終盤の攻撃に新たな推進力をもたらすべく、シェシュコとパトリック・ドルグを投入した。この交代策は当初、88分に実を結ぶ。ジョージのゴールへの関与を取り返そうと意気込むショーが前線へ勢いよく上がり、攻撃をサポートしたのだ。オーバーラップしたところをフェルナンデスに見つけられると、この左SBはボックス中央へふわりとしたクロスを送り込み、エリア中央に高く上がったボールにシェシュコが飛び込んで今季初ゴールを決めた。
そして試合終了間際、メイトランド＝ナイルズがエヴァートンのファンに衝撃的な形で自身を印象づけた。エリア端でシェシュコがスペースを消し切れなかった隙を突き、移籍市場最終日にリヨンから加入した元アーセナルMFは、態勢を整えると“ポステージスタンプ”級の鋭いシュートをゴール上隅へ突き刺した。
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キャリック監督のチームにとって重要な1週間が待っている
この引き分けにより、ユナイテッドは今季の行方を左右する重要な1週間を前に不満の残る結果となった。キャリックは今週木曜日、オールド・トラッフォードで行われるUEFAチャンピオンズリーグのグループフェーズ開幕戦、そして翌週日曜日に控える重要なダービー戦に向けて、チームを立て直さなければならない。
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