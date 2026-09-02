クラブは、複数のポジションをこなせるフルバックの加入を、Xでの公式声明で発表した。「オリンピック・リヨンからエインズリー・メイトランド＝ナイルズを完全移籍で獲得したことをお知らせする。移籍金は非公表。エバートンへようこそ、エインズリー！」

メイトランド＝ナイルズは、マーリン・ロールの完全移籍に加え、ヘイデン・ハックニー、タイリーク・ジョージ、クリスティアン・ノアゴーア、ブレナン・ジョンソン、そしてジャック・グリーリッシュの期限付き移籍での復帰に続く、エバートンの今夏7人目の補強となった。