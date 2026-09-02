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エインズリー・メイトランド＝ナイルズがプレミアリーグ復帰、エヴァートンがリヨンからの完全移籍を発表
エヴァートンがDF獲得を決定
エヴァートンは、リヨンからメイトランド＝ナイルズを3年契約で獲得した。マージーサイドのクラブは、長年主将を務めたシェイマス・コールマンがクラブでの17年間にわたるキャリアに終止符を打ったことを受け、右サイドバックの補強に動いていた。 The Athleticによれば、エヴァートンは29歳の元アーセナル下部組織所属選手の獲得をまとめる前、当初はフラムのケニー・テテへの動きも検討していたという。
- AFP
エヴァートン、多才な新戦力の加入を発表
クラブは、複数のポジションをこなせるフルバックの加入を、Xでの公式声明で発表した。「オリンピック・リヨンからエインズリー・メイトランド＝ナイルズを完全移籍で獲得したことをお知らせする。移籍金は非公表。エバートンへようこそ、エインズリー！」
メイトランド＝ナイルズは、マーリン・ロールの完全移籍に加え、ヘイデン・ハックニー、タイリーク・ジョージ、クリスティアン・ノアゴーア、ブレナン・ジョンソン、そしてジャック・グリーリッシュの期限付き移籍での復帰に続く、エバートンの今夏7人目の補強となった。
欧州各地で印象的な実績
アーセナルの下部組織出身で、同クラブでFAカップ、ローマでUEFAヨーロッパカンファレンスリーグを制したこのロンドン出身選手は、2023年8月の加入後、フランスでの3年間を成功裏に過ごした。リヨンでは全公式戦で119試合に出場し、22ゴール関与を記録。昨季のリーグ戦では28試合で先発した。リーグ・アンとヨーロッパリーグでの豊富な経験に加え、サイドバックと中盤の複数ポジションをこなせる汎用性は、デイヴィッド・モイーズ監督の守備陣の選択肢を大きく広げる。
デビュー戦を迎える選手がマンチェスター・ユナイテッド戦に臨む
登録の遅れさえなければ、メイトランド＝ナイルズは日曜日にヒル・ディキンソン・スタジアムで行われるプレミアリーグ、エバートン対マンチェスター・ユナイテッドで、エバートンでの公式戦デビューを飾る可能性がある。エバートンの本拠地にマンチェスター・ユナイテッドを迎える一戦は、新たなホームサポーターの前でDFの状態の良さが早くも試される場となる。この試合は、今後のインターナショナルブレイクを前に、レギュラーの先発ポジション確保へ早い段階でアピールする絶好の機会でもある。
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