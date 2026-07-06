AFP
翻訳者：
「エイプリルフールか」――FIFAがUSMNTのフォラリン・バログンのベルギー戦出場を承認し、ルディ・ガルシア監督らベルギー代表が怒っている。
- Getty Images Sport
「私たちはサッカーを守っている」
ガルシアはニュースを聞いた直後、次のように語った。
「ワールドカップで7月5日が実は4月1日、つまりエイプリルフールだとは知らなかった」とガルシアは試合前の記者会見で語った。
ガルシアは、ベルギー代表との対決が単なる次の試合ではなく、FIFAに自らのルールと基準を遵守させることだと強調した。
「我々は代表チームや連盟を擁護しているわけではない」とガルシアは語った。「我々が守ろうとしているのは、サッカーそのものだ」
- Getty Images Sport
ベルギーの声明全文
FIFAの決定に関するベルギー側の声明は以下の通りです。「ベルギー王立サッカー協会（RBFA）は、FIFAが、出場停止中の米国代表フォラリン・バログンに、7月6日（月）午後5時（シアトル時間）の米国対ベルギー戦への出場資格を認めたことに驚いている。
FIFAは、この決定の根拠として懲戒規定第27条を挙げ、同条項は懲戒委員会が以前の懲戒処分の執行を一時停止できると定めています。
しかし、同規定第66条4項は、レッドカードを受けた選手は次の試合に出場できないと定めており、今回の大会でもすべてのレッドカードでこの扱いが適用されてきた。
さらに、この決定は『2026年FIFAワールドカップ大会規定』第10条5項とも矛盾する。
「選手またはチーム関係者が直接・間接レッドカード（2枚目の警告）で退場した場合、その選手は次の試合に出場できない。追加の制裁が科されることもある。」
この自動適用は、2026年5月12日付の通達第16号でも全参加協会に再確認されている。
この規則は各試合前の調整会議でも確認され、ワークショップ資料にも明記されている。
RBFAは、本大会および将来のFIFAワールドカップにおける全チームの正当な権利とフェアプレーの原則を守るため、あらゆる選択肢を検討している。
- Getty Images Sport
「準備は整うよ」
ベルギー代表GKティボ・クルトワもガルシア監督の記者会見に同席し、FIFAがこの決定をもっと早く下してほしかったと語った。
「もっと早く決定していれば、精神的な準備がさらにできたかもしれない」とクルトワは語った。「日曜に追加で練習できるのは良いことだ……
それでも我々は準備万端だ。ピッチに立つつもりだ。相手にはバログンだけでなく11人の選手がいるのだから」
- BBC Sport
次は何が起こるのでしょうか？
米国とベルギーのベスト16対決は、米国東部時間午後8時にキックオフする。
ベルギーが勝てば2018年以来、米国が勝てば2002年以来の準々決勝進出となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。