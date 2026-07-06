「エイプリルフールか」――FIFAがUSMNTのフォラリン・バログンのベルギー戦出場を承認し、ルディ・ガルシア監督らベルギー代表が怒っている。





FIFAの決定に関するベルギー側の声明は以下の通りです。「ベルギー王立サッカー協会（RBFA）は、FIFAが、出場停止中の米国代表フォラリン・バログンに、7月6日（月）午後5時（シアトル時間）の米国対ベルギー戦への出場資格を認めたことに驚いている。

FIFAは、この決定の根拠として懲戒規定第27条を挙げ、同条項は懲戒委員会が以前の懲戒処分の執行を一時停止できると定めています。

しかし、同規定第66条4項は、レッドカードを受けた選手は次の試合に出場できないと定めており、今回の大会でもすべてのレッドカードでこの扱いが適用されてきた。



さらに、この決定は『2026年FIFAワールドカップ大会規定』第10条5項とも矛盾する。

「選手またはチーム関係者が直接・間接レッドカード（2枚目の警告）で退場した場合、その選手は次の試合に出場できない。追加の制裁が科されることもある。」

この自動適用は、2026年5月12日付の通達第16号でも全参加協会に再確認されている。

この規則は各試合前の調整会議でも確認され、ワークショップ資料にも明記されている。

RBFAは、本大会および将来のFIFAワールドカップにおける全チームの正当な権利とフェアプレーの原則を守るため、あらゆる選択肢を検討している。