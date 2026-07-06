



FIFAの決定に関するベルギー側の声明は以下の通りです。「ベルギー王立サッカー協会（RBFA）は、FIFAが、出場停止中の米国代表フォラリン・バログンに、7月6日（月）午後5時（シアトル時間）の米国対ベルギー戦への出場資格を認めたことに驚いている。

FIFAは、この決定の根拠として懲戒規定第27条を挙げ、同条項は懲戒委員会が以前の処分の一時停止を決定できると定めています。

しかし、同規定第66条4項は、レッドカードを受けた選手は次の試合に出場できないと定めており、今回の大会でもすべてのレッドカードでこの扱いが適用されてきた。



さらに、この決定は『2026年FIFAワールドカップ大会規定』第10条5項とも直接矛盾する。

「選手またはチーム関係者がレッドカード（2回目の警告を含む）で退場した場合、その選手は自動的に次の試合に出場できない。追加の制裁が科されることもある。」

この自動適用は、2026年5月12日付の「2026年FIFAワールドカップ通達第16号」でも全参加協会に再確認されている。

この規則は各試合前の調整会議でも確認され、ワークショップ資料にも明記されている。

RBFAは、本大会および将来のFIFAワールドカップにおける全チームの正当な権利とフェアプレーの原則を守るため、あらゆる選択肢を検討している。