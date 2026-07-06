AFP
翻訳者：
「エイプリルフールか」――FIFAがUSMNTのフォラリン・バログンにベルギー戦出場を認め、ルディ・ガルシア監督らベルギー代表が怒った。
- Getty Images Sport
「私たちはサッカーを守っている」
ガルシアはニュースを聞いた直後、次のように語った。
「ワールドカップで7月5日が実は4月1日、つまりエイプリルフールだとは知らなかった」とガルシアは試合前会見で語った。
ガルシアは、ベルギー代表との対決が単なる次の試合ではなく、FIFAに自らのルールと基準を守らせる戦いだと強調した。
「我々は代表チームや連盟を守るわけではない。我々が守りたいのはサッカーそのものだ」
- Getty Images Sport
ベルギーの声明全文
FIFAの決定に関するベルギー側の声明は以下の通りです。「ベルギー王立サッカー協会（RBFA）は、FIFAが、出場停止中の米国代表フォラリン・バログンに、7月6日（月）午後5時（シアトル時間）の米国対ベルギー戦への出場資格を認めたことに驚いている。
FIFAは、この決定の根拠として懲戒規定第27条を挙げ、同条項は懲戒委員会が以前の処分の一時停止を決定できると定めています。
しかし、同規定第66条4項は、レッドカードを受けた選手は次の試合に出場できないと定めており、今回の大会でもすべてのレッドカードでこの扱いが適用されてきた。
さらに、この決定は『2026年FIFAワールドカップ大会規定』第10条5項とも直接矛盾する。
「選手またはチーム関係者がレッドカード（2回目の警告を含む）で退場した場合、その選手は自動的に次の試合に出場できない。追加の制裁が科されることもある。」
この自動適用は、2026年5月12日付の「2026年FIFAワールドカップ通達第16号」でも全参加協会に再確認されている。
この規則は各試合前の調整会議でも確認され、ワークショップ資料にも明記されている。
RBFAは、本大会および将来のFIFAワールドカップにおける全チームの正当な権利とフェアプレーの原則を守るため、あらゆる選択肢を検討している。
- Getty Images Sport
「準備は整うよ」
ベルギー代表GKティボ・クルトワもガルシア監督の記者会見に同席し、FIFAが早く判断してほしかったと語った。
「もっと早く決定していれば、精神的な準備ができたかもしれない」とクルトワは語った。「日曜に追加で練習できるのは良いことだ……
「それでも我々は準備万端だ。ピッチに立つ。相手にはバログンだけでなく11人の選手がいる」
- BBC Sport
次は何が起こるのでしょうか？
米国とベルギーのベスト16対決は、東部時間午後8時にキックオフする。
ベルギーが勝てば2018年以来のベスト8、米国は2002年以来の準々決勝進出がかかる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。