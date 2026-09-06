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ウーデゴールとハフェルツが得点、アーセナルが逆転でチェルシーを下しロンドン・ダービー制す
アーセナルが序盤の衝撃に反応する
連覇中のアーセナルは日曜、王者の意地を見せた。序盤の失点から立て直し、エミレーツ・スタジアムで行われた熱戦のロンドン・ダービーで大型補強を進めたチェルシーを下した。シャビ・アロンソ率いるチェルシーは開始2分以内に本拠地の観衆を驚かせた。アーセナルがリース・ジェームズの危険なFKに対応しきれず、この夏に1億1700万ポンドで加入したモーガン・ロジャーズがボレーで決めた。
しかし、チェルシーの夢のような立ち上がりは、続く守備面の問題によってすぐにかき消された。この一戦を迎えるまでプレミアリーグ18試合連続でクリーンシートなしだったアロンソのチームは押し込まれ、前半が進むにつれてアーセナルの絶え間ない圧力を受け止める展開を強いられた。
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ハフェルツが古巣に牙をむく
アーセナルの執拗なプレッシャーは、前半半ばについに実を結んだ。エミリアーノ・マルティネスがブカヨ・サカのシュートを好セーブで阻止し、さらにジョレル・ハトとウェズレイ・フォファナがいずれも決定的な守備ブロックを見せた後、アーセナルは25分に同点弾を奪った。カイ・ハフェルツが古巣相手に牙をむき、正確なフィニッシュでマルティネスのニアを破った。
追いつかれた後も、今夏の移籍市場で3億5000万ポンド近くを投じたチェルシーは、前半終了前に再び勝ち越しに迫った。ジェームズがミドルレンジから鋭いシュートでダビド・ラヤを脅かすと、その後にはペドロ・ネトが見事な個人技からポストを直撃した。
ウーデゴールが決定的な一撃を見舞う
決定的な瞬間は、アーセナルのチームを鼓舞する主将によって後半開始直後に訪れた。マルティン・ウーデゴールは50分、ハフェルツの巧みなダミーに反応すると、冷静にマルティネスの横を抜くシュートを流し込み、勝利を決定づけた。これで今季プレミアリーグ直近3試合で2得点目となった。
チェルシーもこのままでは終わらず、終盤の数分間には勝ち点1をもぎ取るべく総攻撃を仕掛けた。途中出場のエステヴァオは土壇場で同点に追いついたかと思われたが、ラヤが圧巻の指先でのセーブを見せ、アーセナルのリードを守り切って勝ち点3を確保した。
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欧州や今後のリーグ戦に目を向けて
この勝利により、アーセナルはプレミアリーグ首位のマンチェスター・シティと勝ち点9で並んだ。アルテタ監督のチームは次に欧州の戦いへ向かい、水曜日にUEFAチャンピオンズリーグでナポリとのアウェー戦に臨む。その後、土曜日にはサンダーランドとのアウェー戦で国内リーグに戻る。
一方、チェルシーは開幕から3試合で勝ち点6を積み上げ、順位表の4位につけている。チェルシーは土曜日、スタンフォード・ブリッジで昇格組ハル・シティを迎え、巻き返しを狙う。
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