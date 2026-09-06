連覇中のアーセナルは日曜、王者の意地を見せた。序盤の失点から立て直し、エミレーツ・スタジアムで行われた熱戦のロンドン・ダービーで大型補強を進めたチェルシーを下した。シャビ・アロンソ率いるチェルシーは開始2分以内に本拠地の観衆を驚かせた。アーセナルがリース・ジェームズの危険なFKに対応しきれず、この夏に1億1700万ポンドで加入したモーガン・ロジャーズがボレーで決めた。

しかし、チェルシーの夢のような立ち上がりは、続く守備面の問題によってすぐにかき消された。この一戦を迎えるまでプレミアリーグ18試合連続でクリーンシートなしだったアロンソのチームは押し込まれ、前半が進むにつれてアーセナルの絶え間ない圧力を受け止める展開を強いられた。