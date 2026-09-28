AAP
翻訳者：
ウーゴ・ソウザ、ブラジル引き分けでネストリー・イランクンダのFKに反応できず「ミス」との指摘に言及
GK、カーブのかかったシュートで失点
コリンチャンスのGKは、タウンズビルでカルロ・アンチェロッティ率いるブラジルが粘り強いオーストラリアと対戦した一戦で、ブラジル代表として2キャップ目を記録した。ゴールマウスに立った27歳は、68分にイランクンダの見事にカーブをかけたFKがネットを揺らした場面で、その場から動けなかった。途中出場のラヤンが後半アディショナルタイムに劇的なヘディング弾を決め、最終的にはブラジルの面目を保ったものの、スーザはデビュー戦の日本戦での敗戦に続き、代表初勝利をなおも待つことになった。
- Getty Images Sport
守護神、公の厳しい目を避けられないものとして受け入れる
ブラジルの放送局『TV Globo』の取材に応じたGKは、自身に責任があったとの主張を退け、その代わりに相手のセットプレーの精度を称賛した。ゴールライン上で完全に足が止まっていたことを認めたソウザは、次のように語った。「あの選手［Irankunda］がFKを見事に決めたと思う。飛ぼうと思った時には、すでにボールは通り過ぎていた」
ブラジル代表のゴールを守ることに伴う容赦ない注目を認めたコリンチャンス所属の守護神は、さらにこう付け加えた。「批判が来るのは当然だ。『飛ばなかった、届いたはずだ、ミスだったと思う、ミスではなかったと思う……』とね。ここで代表として私や他のGKが失点すれば、どんなゴールでもそういうことは起こる。
「それもこの立場、このユニフォームの重みの一部であり、こうした物語や意見が出てくるのは自然なことだ。もちろん、ブラジル代表でまだ1試合も勝てていないことには少しフラストレーションを感じている」
国内での経験が打たれ強さを育む
厳しい目を向ける要求の高いサポーターからの激しい scrutiny は、ソウザにとって今に始まったことではない。ブラジルの2大クラブであるフラメンゴとコリンチャンスを代表してプレーしてきたことで、強烈なプレッシャーを経験してきたからだ。
そうした国内での過酷な環境が自身の精神的な強さをどう形作ったかについて、GKは次のように語った。「率直に言って、僕は2つの最大のスポットライト［フラメンゴとコリンチャンス］を経験してきた。1つをくぐり抜け、今はもう1つの中にいる。この2つがブラジルで最も大きなメディアの注目を集める存在なんだ。もちろん、物事には両面がある。慣れるしかない」
コリンチャンスの守護神は、このような scrutiny に対処することが国際舞台でも自分の助けになるとし、こう付け加えた。「物事がうまくいっている時は称賛がものすごいし、うまくいかない時は反発も同じくらい激しい。だからこそ、ここブラジル代表に来ても何も変わらないと理解できるだけの、かなり打たれ強い精神が身についたと思っている。
scrutiny が来れば、強烈に襲ってくる。批判が来れば、それも強烈だ。そして、それについて自分がどう思おうと、家族がどう思おうと、要求が重いことに変わりはない」
- Getty Images Sport
ブリスベンでの再戦で実験的な布陣が試される
アンチェロッティ率いるブラジルは、火曜日にブリスベンのサンコープ・スタジアムでオーストラリア代表と対戦し、その後はインド戦で今回の代表ツアーを締めくくる。イタリア人指揮官が引き続き実験的なスカッドを試すとみられる中、ソウザは起用されれば待望の初勝利をつかみたいところだ。この再戦は、ブラジル代表の最終ラインにとって、オーストラリアの鋭いカウンターアタックに対してより高い守備の安定感を示せるかを問う、いきなりの試金石となる。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。