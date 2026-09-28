厳しい目を向ける要求の高いサポーターからの激しい scrutiny は、ソウザにとって今に始まったことではない。ブラジルの2大クラブであるフラメンゴとコリンチャンスを代表してプレーしてきたことで、強烈なプレッシャーを経験してきたからだ。

そうした国内での過酷な環境が自身の精神的な強さをどう形作ったかについて、GKは次のように語った。「率直に言って、僕は2つの最大のスポットライト［フラメンゴとコリンチャンス］を経験してきた。1つをくぐり抜け、今はもう1つの中にいる。この2つがブラジルで最も大きなメディアの注目を集める存在なんだ。もちろん、物事には両面がある。慣れるしかない」

コリンチャンスの守護神は、このような scrutiny に対処することが国際舞台でも自分の助けになるとし、こう付け加えた。「物事がうまくいっている時は称賛がものすごいし、うまくいかない時は反発も同じくらい激しい。だからこそ、ここブラジル代表に来ても何も変わらないと理解できるだけの、かなり打たれ強い精神が身についたと思っている。

scrutiny が来れば、強烈に襲ってくる。批判が来れば、それも強烈だ。そして、それについて自分がどう思おうと、家族がどう思おうと、要求が重いことに変わりはない」