試合開始から30分、ホームチームは後半開始から20分ほどPSGに圧力をかけた。しかし得点王が不在で、得点は期待できなかった。
木曜日にアキレス腱断裂が判明したエキティケは、23歳ながら暗転するチームにとって数少ない希望だった。
2027年までの長期離脱は、チームに大きな穴を開ける。しかし、今夏加入したイサクとヴィルツが活躍すれば、崩れゆく計画への信頼を取り戻せるかもしれない。
試合開始から30分、ホームチームは後半開始から20分ほどPSGに圧力をかけた。しかし得点王が不在で、得点は期待できなかった。
木曜日にアキレス腱断裂が判明したエキティケは、23歳ながら暗転するチームにとって数少ない希望だった。
2027年までの長期離脱は、チームに大きな穴を開ける。しかし、今夏加入したイサクとヴィルツが活躍すれば、崩れゆく計画への信頼を取り戻せるかもしれない。
週半ばのPSG戦敗退後、プライム・ビデオ解説のダニエル・スターリッジは、リヴァプールが日曜のマージーサイド・ダービーで「アンダードッグ」扱いされることに明らかな苛立ちを示した。しかし、ウェイン・ルーニーの「エヴァートンファンがここまで自信を持って臨むのは久しぶり」という発言は悪意ではなかった。その理由は、ライバルのリヴァプールに自信が全く見えないからだ。
9月20日の前回対戦ではリヴァプールが全勝で首位に立ち、2-1で勝利してファンも沸いた。
90分間完全な内容ではなかったものの、エキティケはダービー初得点を記録。イサクもベンチスタートながら出場時間を伸ばし、夏にストライキを起こしたニューカッスルでのプレシーズン欠場からコンディションを上げていた。
ヴィルツはイングランドの厳しい環境に適応中でベンチスタートだったが、4日前のアトレティコ戦では世界クラスの創造性を示していた。
この勢いから、スロット監督の下でさらに勝ち続けるのは「可能」ではなく「確実」と思われた。新加入選手がフィットすれば、相手を圧倒できるとの楽観論だった。
だが、その「後」は来なかった。チームはむしろ崩れ始めた。
リヴァプールはアンフィールドでエヴァートンを破って以来、リーグ戦27試合で10勝10敗。昨季優勝を独走したチームは今、5位でシーズンを終え、来季チャンピオンズリーグ出場権確保を狙う。
その背景には複数の要因がある。アレクシス・マカリスターは今週、「ディオゴ・ジョタの死が『今年の困難の原因』ではない」と語った。だが、そのトラウマが選手たちに与えた本当のダメージを外部が知ることは難しい。
さらに、モハメド・サラーとクロップ監督の確執がロッカールームに与えた影響も外部からは測りづらい。確実なのは、サラーの予想外のパフォーマンス低下がタイトル争いの望みを大きく損ない、それを補える選手が他にいなかったことだ。
エキティケとソボスライは、厳しいシーズンでも努力を怠らなかった。フランス代表エキティケはリヴァプール1年目で5大会で得点を挙げ、リーグ11ゴールを含む17得点をマーク。
一方、ソボスライは加入1年目で2桁得点をマークし、批判を跳ね返した。彼はまた、マック・アリスターに欠けていたエネルギーと推進力を示し続けている。
結果として、ヴィルツの控えと目されていた彼は、1億ポンドの移籍金で加入した選手を差し置いて10番のポジションで定期的に起用され、現在ではリヴァプールのシーズン最優秀選手賞の有力候補とされている。
ウィルツはリヴァプールでも数少ない、チームメイトにチャンスを作りサポーターを熱狂させる選手だ。ドイツ代表は期待に応え、将来への希望も示した。特にエキティケとの連携は際立ち、その可能性が光った。
今シーズンのリヴァプールは苦しい展開が多かったが、ヴィルツとエキティケの連携は随所に光るものがあった。1月末のニューカッスル戦（4-1）ではそれが特に顕著だった。
12月のトッテナム戦（2-1勝利）でも、ヴィルツのスルーパスをイサクが決め、2人の連係を印象付けた。
しかしそれは一瞬の輝きに過ぎなかった。直後、ミッキー・ファン・デ・ヴェンの荒っぽいタックルがイサクの脚を骨折させ、彼は4か月間戦線離脱した。
こうした背景があるため、スロット監督が火曜のPSG戦でイサクをヴィルツ、エキティケと先発させた意図は理解できる。スウェーデン人FWは移籍直後からコンディションが整わず、新加入2人と同時にピッチに立ったのはこれまで88分間だけだった。
しかしエキティケの不運な負傷で、3人はわずか30分しか共闘できなかった。この強力なトリオが来季中に再登場するかは不明だ。
彼が戻る頃、リヴァプールがどんな状態なのか、今は誰にも分からない。
スロット氏は火曜日の試合でリヴァプールがパリ・サンジェルマン（PSG）と「互角に戦えた」と主張した。しかし、今年の目標は互角に戦うのではなく勝つことだった。後半に押し込んだ時間帯は収穫だったが、両チームの差は昨季より広がった。
PK戦で敗れてから1年も経たない間に約4億5000万ポンド（6億600万ドル）を投じたが、ほぼ同じメンバーのPSGに2試合合計4-0で負けた。金銭が成功を保証するわけではないが期待は高まる。新戦力はそれを全く満たしていない。
10代のDFジョヴァンニ・レオニは9月に長期離脱する大怪我をしたが、ミロス・ケルケズとジェレミー・フリンポンはヌノ・メンデスやアクラフ・ハキミの代役としてはまだ証明できていない。 アリソンの後継と目されるママルダシュヴィリもボール扱いへの不安が残る。ヴィルツはビッグマッチで存在感を示せず、イサクもアンフィールドでまだ結果を出していない。
昨夏の大型補強で成功したのはエキティケだけだったが、彼は長期離脱中。サラーとロバートソンが退団し、ファン・ダイクも衰えが見える中、スロット監督の意図も不透明だ。
このままCL出場権を逃せば、サッカー部門CEOマイケル・エドワーズとスポーツディレクターのリチャード・ヒューズは、ルイス・ディアスの穴埋めやイブラヒマ・コナテのバックアップとしてマルク・ゲヒを獲得できなかった責任を問われるだろう。
市場にはトップクラス選手が少なく、多くのクラブが同じ名前を挙げ、実績のない若手に巨費が投じられている。 有望な若手CBジェレミー・ジャケはすでにレンヌから法外な金額で移籍する途上にあるが、エキティケの長期離脱とコディ・ガクポの得点力不足もあり、リヴァプールは新FWとサラーの後継者という2つの難題を同時に解決しなければならない。
CL出場権がもたらす資金と影響力は必須だが、現状では不透明だ。
リヴァプールには残り6試合があり、そのうち3試合が上位5チームとの対戦だ。相手はマンチェスター・ユナイテッド（アウェイ）、チェルシー（ホーム）、アストン・ヴィラ（アウェイ）である。しかも終盤戦はヒル・ディキンソン・スタジアムでの最初のダービーから始まる。エヴァートンは、このマージーサイドのライバルにさらに苦痛を与え、自らの欧州大会出場への望みを強めようとするだろう。
相手の近況と順位を考えると引き分けでも致命的にはならないが、クラブ関係者は勝利が必須と感じている。ファンは監督だけでなくプロジェクト全体に疑念を抱いているからだ。
負傷などの不運はあったものの、今シーズンの成績は及第点ではない。そのため、トップ5圏外でもスロット監督が来季も続投すると報じられ、多くのファンは困惑している。
サウジアラビア移籍が噂されるエドワーズとヒューズも残留するとされ、混乱を招いた首脳陣が来季も再建を試みる見込みだ。
2人の希望は、自らが編成したチームが数週間以内に好転の兆しを見せることだろう。昨夏の補強が不十分だったように、今夏もスカウト陣が弱点を補い、エキティケの代役を確保できるかは楽観視できない。スロットが「リヴァプールはトレードを重視するクラブ」と繰り返す限り、不安は消えない。
優勝候補と目されていたチームは戦力を落とし、先行きは不透明だ。
ファンが混乱したシーズンを乗り切るには、希望が必要だ。ヴィルツは火曜、クラブ公式サイトで「来季チャンピオンズリーグに出場するのはクラブとファンへの義務」と語った。ヴィルツとイサクは特に借りを返すべき選手だ。
ただし、彼らはフロントの失敗の責任を負うべきではない。スロットがヴィルツの能力を引き出せていないこと、イサクが怪我で苦しんでいることを考えれば、2人とも不運だった。移籍金を決めたのも彼らではない。それでも、今こそ金額に見合う活躍が求められる。
2人はFSG新プロジェクトの顔として獲得された。その判断が正しかったかどうかはさておき、いまチームを応援し続ける価値を証明するのは、他でもない彼らだ。