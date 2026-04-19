週半ばのPSG戦敗退後、プライム・ビデオ解説のダニエル・スターリッジは、リヴァプールが日曜のマージーサイド・ダービーで「アンダードッグ」扱いされることに明らかな苛立ちを示した。しかし、ウェイン・ルーニーの「エヴァートンファンがここまで自信を持って臨むのは久しぶり」という発言は悪意ではなかった。その理由は、ライバルのリヴァプールに自信が全く見えないからだ。

9月20日の前回対戦ではリヴァプールが全勝で首位に立ち、2-1で勝利してファンも沸いた。

90分間完全な内容ではなかったものの、エキティケはダービー初得点を記録。イサクもベンチスタートながら出場時間を伸ばし、夏にストライキを起こしたニューカッスルでのプレシーズン欠場からコンディションを上げていた。

ヴィルツはイングランドの厳しい環境に適応中でベンチスタートだったが、4日前のアトレティコ戦では世界クラスの創造性を示していた。

この勢いから、スロット監督の下でさらに勝ち続けるのは「可能」ではなく「確実」と思われた。新加入選手がフィットすれば、相手を圧倒できるとの楽観論だった。

だが、その「後」は来なかった。チームはむしろ崩れ始めた。