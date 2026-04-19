週半ばのPSG戦敗退後、プライム・ビデオ解説のダニエル・スターリッジは、リヴァプールが日曜のマージーサイド・ダービーで「アンダードッグ」扱いされることに明らかな苛立ちを示した。だが、ウェイン・ルーニーの「エヴァートンファンがここまで自信を持って臨むのは久々だ」という発言は悪意ではなかった。その自信の根拠は、ライバルのリヴァプールにまったく自信が見られないからだ。

9月20日の前回対戦ではリヴァプールが全勝で首位に立ち、2-1で勝利してファンも沸いた。

90分間完全な内容ではなかったものの、エキティケはダービー初得点を挙げ、序盤の好調を維持。イサクもベンチから出場し、試合感を高めていた。

ヴィルツはイングランドの厳しい環境に適応中でベンチスタートだったが、4日前のアトレティコ戦では世界クラスの創造性を示していた。

この勢いから、スロット監督の下でさらに勝ち進むのは「可能」ではなく「確実」と思われた。新戦力がフィットすれば、相手を圧倒できるとの楽観論だった。

だが、その「あと」は来なかった。チームはむしろ崩れ始めた。