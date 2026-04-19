試合開始から30分、ホームチームは後半開始から20分ほどPSGに猛プレスをかけた。しかし得点王が不在では、ゴールを決める気配はなかった。
木曜日にアキレス腱断裂が判明したエキティケは、23歳ながらチームに希望をもたらしていた。
2027年までの長期離脱は、チームに大きな穴を開ける。ただ、今夏加入したイサクとヴィルツが活躍すれば、崩れゆく計画への信頼を取り戻せるかもしれない。
試合開始から30分、ホームチームは後半開始から20分ほどPSGに猛プレスをかけた。しかし得点王が不在では、ゴールを決める気配はなかった。
木曜日にアキレス腱断裂が判明したエキティケは、23歳ながらチームに希望をもたらしていた。
2027年までの長期離脱は、チームに大きな穴を開ける。ただ、今夏加入したイサクとヴィルツが活躍すれば、崩れゆく計画への信頼を取り戻せるかもしれない。
週半ばのPSG戦敗退後、プライム・ビデオ解説のダニエル・スターリッジは、リヴァプールが日曜のマージーサイド・ダービーで「アンダードッグ」扱いされることに明らかな苛立ちを示した。だが、ウェイン・ルーニーの「エヴァートンファンがここまで自信を持って臨むのは久々だ」という発言は悪意ではなかった。その自信の根拠は、ライバルのリヴァプールにまったく自信が見られないからだ。
9月20日の前回対戦ではリヴァプールが全勝で首位に立ち、2-1で勝利してファンも沸いた。
90分間完全な内容ではなかったものの、エキティケはダービー初得点を挙げ、序盤の好調を維持。イサクもベンチから出場し、試合感を高めていた。
ヴィルツはイングランドの厳しい環境に適応中でベンチスタートだったが、4日前のアトレティコ戦では世界クラスの創造性を示していた。
この勢いから、スロット監督の下でさらに勝ち進むのは「可能」ではなく「確実」と思われた。新戦力がフィットすれば、相手を圧倒できるとの楽観論だった。
だが、その「後」は来なかった。チームはむしろ崩れ始めた。
リヴァプールはアンフィールドでエヴァートンを破って以来、リーグ戦27試合で10勝10敗。昨季は優勝を独走したチームが、今季は5位で辛うじて終え、来季のCL出場権確保を狙う。
その背景には複数の要因がある。アレクシス・マカリスターは今週、「ディオゴ・ジョタの死が『今年の困難』を説明するものではない」と語った。それでも、そのトラウマが選手たちに与えた影響を外部が完全に把握することは難しい。
さらに、モハメド・サラーとクロップ監督の確執がロッカールームに与えた影響も外部からは測りづらい。確かなのは、サラーの予想外のパフォーマンス低下がタイトル争いの望みを大きく損ない、それを補える選手が他にいなかったことが最大の原因だ。
エキティケとソボスライは、厳しいシーズンでも努力を怠らなかった。フランス代表エキティケはリヴァプール1年目で5つの大会で得点を挙げ、ダルグリッシュ以来の快挙。リーグ11ゴールを含む17得点をマークした。
一方、ソボスライは加入1年目で2桁得点を達成。批判を跳ね返し、マック・アリスターに欠けていたエネルギーと推進力を示した。
結果として、ヴィルツの控えと目されていたこの多才なMFは、1億ポンドで加入した選手を差し置いて10番のポジションで定期的に起用され、現在ではリヴァプールのシーズン最優秀選手賞の有力候補とされている。
ウィルツはリヴァプールでも数少ない、チャンスを作りサポーターを熱狂させる選手だ。ドイツ代表は期待に応え、将来への希望も示した。特にエキティケとの連携は際立ち、その可能性を印象付けた。
今季のリヴァプールは苦戦が続いたが、ヴィルツとエキティケの連携は随所に光るものがあった。1月末のニューカッスル戦（4-1）が好例だ。
12月のトッテナム戦（2-1勝利）でも、ヴィルツのスルーパスをイサクが決め、2人の連係を印象付けた。
しかしそれは一瞬の輝きに過ぎなかった。直後、ミッキー・ファン・デ・ヴェンの荒っぽいタックルでイサクは右脚を骨折。シーズン再始動の矢先、4か月間の戦線離脱を余儀なくされた。
こうした背景があるため、スロット監督が火曜のPSG戦でイサクをヴィルツ、エキティケと先発させた意図は理解できる。スウェーデン人FWは移籍後、コンディションが整わず、新加入2人と同時にピッチに立ったのはこれまで88分間だけだった。
しかしエキティケの不運な負傷で、彼らは合計30分しかプレーできなかった。この強力な3トップが来季中に再登場するかは不明だ。
彼が戻る頃、リヴァプールがどんな状態なのか、今は誰にも分からない。
スロット氏は火曜日の試合でリヴァプールがパリ・サンジェルマン（PSG）と「互角に戦える」と主張した。しかし、今年の目標は互角に戦うのではなく、PSGに勝つことだった。後半に優位な時間帯はあったが、両チームの差は昨季より広がった。
PK戦で敗れてから1年も経たない間に約4億5000万ポンドを投じたが、ほぼ同じメンバーのPSGに2試合合計4-0で負けた。金銭が成功を保証するわけではないが期待は高まる。新戦力はそれを全く満たしていない。
10代のDFジョヴァンニ・レオニは昨季早期に負傷し、ミロス・ケルケズとジェレミー・フリンポンはヌノ・メンデスやアクラフ・ハキミの代役として機能していない。 アリソンの後継者と目されるママルダシュヴィリはボール扱いに不安が残る。ヴィルツはビッグマッチで存在感を示せず、イサクもまだ軌道に乗っていない。
昨夏の大型補強で成功したのはエキティケだけだったが、彼は長期離脱中。サラーとロバートソンが去り、ファン・ダイクも衰えが見える中、スロット監督の意図は依然として不透明だ。
このままCL出場権を逃せば、スポーツCEOマイケル・エドワーズとスポーツディレクターのリチャード・ヒューズは、ルイス・ディアスの穴埋めやイブラヒマ・コナテのバックアップとしてマルク・ゲヒを獲得できなかった昨夏の補強失敗のツケを払うことになる。
市場にはトップクラス選手が少なく、各クラブが同じ名前を噂し、無名の若手に巨費が投じられている。 有望な若手CBジェレミー・ジャケはすでにレンヌから法外な金額で移籍する途上にあるが、エキティケの長期離脱とコディ・ガクポの得点力不足もあり、リヴァプールは新FWとサラーの後継者という難題を同時に解決しなければならない。
CL出場権がもたらす資金と影響力は必須だが、現時点では不透明だ。
リヴァプールには残り6試合があり、上位5チームとの対戦が3試合含まれる。相手はマンチェスター・ユナイテッド（アウェイ）、チェルシー（ホーム）、アストン・ヴィラ（アウェイ）だ。しかも終盤戦はヒル・ディキンソン・スタジアムでの最初のダービーから始まる。エヴァートンは欧州大会出場へ、このマージーサイドのライバルにさらに苦痛を与えようとするだろう。
相手の近況や順位を考えると引き分けでも致命的にはならないが、クラブ関係者は勝利が必須と感じている。ファンが疑っているのは監督だけでなくプロジェクト全体だからだ。
負傷などの不運はあったものの、今シーズンの成績は及第点ではない。そのため、トップ5圏外でもスロット監督が来季も続投すると報じられ、多くのファンは困惑している。
サウジアラビア移籍が噂されるエドワーズとヒューズも残留するとされ、混乱を招いた首脳陣が来季も再建を試みる見込みだ。
このままなら、2人は自らが作ったチームが数週間で好転の兆しを示すことを切望するだろう。昨夏の補強が芳しくなく、スカウト陣が戦力の穴を埋め、今夏にエキティケの代役を確保できるかは楽観視できない。スロットが「リヴァプールはトレードを重視するクラブ」と繰り返す限り、なおさらだ。
優勝候補と目されていたチームは戦力を落とし、先行きは不透明だ。
ファンが混乱したシーズンを乗り切るには、希望となる結果が急務だ。ヴィルツは火曜、クラブ公式サイトで「来季チャンピオンズリーグに出場するのはクラブとファンへの義務」と語った。その義務を最も強く感じるのがヴィルツとイサクだ。
ただし、上層部の失敗の責任を2人に負わせるわけにはいかない。スロット監督がヴィルツの能力を引き出せていないこと、イサクが怪我で続かないことは、不運だ。移籍金を決めたのも彼らではない。それでも、今こそ金額に見合うプレーを示すときだ。
2人はアンフィールドでFSG新プロジェクトの顔として紹介された。その判断が正しかったかどうかはさておき、いまチームを応援し続ける価値を証明するのは、他でもない彼らだ。