ウルブズ、リヴァプール戦前にディオゴ・ジョタへの特別トリビュートを公開

ジョン・ゴフ監督は金曜日、ファーストチーム監督のロブ・エドワーズや数人の元チームメイトが出席する中、作品を公開する非公開の式典を執り行った。このプロジェクトの意義についてゴフは次のように振り返った。「これはクラブに関わる全ての人々のための追悼施設であり、特にディオゴの逝去に深い悲しみを抱いたサポーターの追悼の意が全て込められている点が重要です。ジョディはディオゴの姿を非常に見事に表現してくれました」

ゴーフはさらに、モリーヌックスにおける追悼の過程が集団的な性質を持つことを強調し、「クラブのあらゆる部門が一つになり、傑出した選手の一人であり、このサッカークラブに多大な貢献をした彼を偲ぶ機会を得られたことは、素晴らしい瞬間でした」と付け加えた。このイベントでは、ジョゼ・サやマット・ドハーティといったトップチームの選手たちが、今もなおクラブの基盤に深く刻まれた選手への敬意を表した。