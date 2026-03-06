Getty Images Sport
翻訳者：
ウルブズ、リヴァプール戦前にディオゴ・ジョタへの特別トリビュートを公開
クラドックの傑作：花輪がクラブの象徴を不朽のものとする
クラブは、元ウルブズDFで著名な芸術家であるジョディ・クラドックに、クラブのレジェンドを描いた2点の大型絵画の制作を依頼した。感動的な試みとして、昨年サポーターがビリー・ライト像に捧げた数千の花束から花びらを集め、加工して絵画の絵の具に使用した。これらの作品は今後、スタン・カリス・スタンドの受付エリアに恒久展示され、ファンが訪れることができる。
- Getty Images
ウルブズ・ファミリーからの心からの追悼
ジョン・ゴフ監督は金曜日、ファーストチーム監督のロブ・エドワーズや数人の元チームメイトが出席する中、作品を公開する非公開の式典を執り行った。このプロジェクトの意義についてゴフは次のように振り返った。「これはクラブに関わる全ての人々のための追悼施設であり、特にディオゴの逝去に深い悲しみを抱いたサポーターの追悼の意が全て込められている点が重要です。ジョディはディオゴの姿を非常に見事に表現してくれました」
ゴーフはさらに、モリーヌックスにおける追悼の過程が集団的な性質を持つことを強調し、「クラブのあらゆる部門が一つになり、傑出した選手の一人であり、このサッカークラブに多大な貢献をした彼を偲ぶ機会を得られたことは、素晴らしい瞬間でした」と付け加えた。このイベントでは、ジョゼ・サやマット・ドハーティといったトップチームの選手たちが、今もなおクラブの基盤に深く刻まれた選手への敬意を表した。
クラドック、ファンの花柄インクで永続的な遺産を創出
クラドックにとってこのプロジェクトは極めて個人的なもので、ウルブズの英雄としての自身の経歴と、画家としての第二のキャリアが融合したものだった。「このプロジェクトは、それが誰のものであり何を象徴するかという点で、計り知れない誇りをもたらしました。クラブが花を絵の具に変えるという発想は素晴らしいものでした。そして彼らが私に依頼してくれたことは非常に光栄でした。それは、私がそこに永遠に飾られる作品を生み出すのに十分な仕事を成し遂げられると信頼してくれた証だからです」と、クラドックは除幕式で説明した。
アーティストは完成品と、モリーヌックスの熱狂的サポーターにとって絵画が持つ感情的な重みへの満足感を表明。「本当に満足している。二つの調和は完璧だ。額装され、本来あるべき場所に飾られる姿を見られて嬉しい」と付け加えた。いずれスタジアム外に耐候性バージョンが設置され、全てのサポーターがいつでも鑑賞できるようになる予定だ。
- AFP
モリーヌックスで繰り広げられる感動的なリヴァプール戦
この追悼のタイミングは、ウルブズがFAカップでリヴァプールを迎え撃つ試合と重なり、特に感慨深いものがある。サポーターは既に複数の追悼企画を計画しており、サウスバンクでの6つの旗掲揚もその一つだ。これは直近のプレミアリーグ戦に続く動きで、その試合では両サポーターが18分と20分にジョタの名前を合唱した。これは彼がウルブズとリヴァプールでそれぞれ着用した背番号を表している。
ウォルヴァーハンプトン博物館に展示された絵画と新たな展示品は、今シーズン初めにサポーター資金によるティフォ（大型応援旗）が掲げられ、12月にはクラブスタッフがアンフィールドに献花した一連の追悼活動に続く最新の取り組みだ。「ウォルヴァーハンプトンでプレーすることが私の夢だ」と語った選手にとって、これらの恒久的な展示は、彼を敬愛したファンがモリーヌックスでの彼の存在を決して忘れないことを保証するものとなる。
広告