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ウルブズは、チャンピオンシップ昇格を狙うチームに2人の大物選手を獲得した直後、ロブ・エドワーズを解任した。
エドワーズは、積極的な移籍活動にもかかわらず解任された
ウォルヴァーハンプトンは昇格へ勢いが出始めたタイミングでエドワーズ監督を解任し、多くのサポーターを驚かせた。昨年11月に就任したばかりの元ミドルズブラ監督だが、プレミアリーグ残留失敗を受け理事会は交代を決断した。
2部降格を見据えてトリッピアー、ヒメネスといった補強を進めていただけに、このタイミングでの交代は驚きだ。ヒメネスは2度目の加入で攻撃の軸となるはずだった。
木曜のクラブ声明はこう説明する。「シーズン終了後の包括的なレビューの結果、クラブは次の発展段階へ進むために指導体制を変更する必要があると判断した。
「クラブは、エドワーズ監督とスタッフが在任中に直面した困難を認識し、彼らの献身とプロ意識を評価している。しかし、将来的な成功のためには異なるスポーツ戦略が必要との結論に至った。」
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モリーヌックスでの苦難の在任期間が終了した。
エドワーズは昨年末、ヴィトール・ペレイラの後任としてウェスト・ミッドランズに就任。最下位に沈むチームを立て直すためだった。一時的に改善の兆しは見せたが、降格圏脱出はならず。ウルブズは4月にプレミアリーグから降格し、長期にわたる在籍に幕を閉じた。
クラブはチャンピオンシップでの滞在を短期に留めたい考えで、新たなスタートを切るため、長期契約を残していたエドワーズをプレシーズン開始前に解任した。
ウルブズはすでに後任を確保している
ベンチが空いたウルブズは、即座に新監督の最有力候補を選定。クラブは過去に好結果を得たポルトガル市場に再び注目し、ジル・ヴィセンテのセザール・ペイショト監督との交渉が24時間で急速に進展。ポルトガル紙『O Jogo』など複数メディアが合意と報じた。
ペイショト監督は限られた戦力でジル・ヴィセンテをプリメイラ・リーガ6位に導き、その手腕が評価された。ポルトガル人監督が率いる新たな章が、モリーニョックスを本拠地とするウルブズで幕を開けようとしている。
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チャンピオンシップの再建が始まる
新監督の就任により、クラブはチャンピオンシップの過酷な戦いに適応するため戦術を大きく転換する。トリッピアーやヒメネスといった代表経験豊富な選手が加わり、チームは2部では稀な高経験値を誇る。新監督の課題は、彼らと既存主力との融合だ。
国内リーグ再開を前に、補強と戦力整理で財政規定もクリアする。モリーニuxでは即昇格が至上命題だ。エドワーズからペイショトへ監督交代した事実が、来季チャンピオンシップ制覇への野心を示している。