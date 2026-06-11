ウォルヴァーハンプトンは昇格へ勢いが出始めたタイミングでエドワーズ監督を解任し、多くのサポーターを驚かせた。昨年11月に就任したばかりの元ミドルズブラ監督だが、プレミアリーグ残留失敗を受け理事会は交代を決断した。

2部降格を見据えてトリッピアー、ヒメネスといった補強を進めていただけに、このタイミングでの交代は驚きだ。ヒメネスは2度目の加入で攻撃の軸となるはずだった。

木曜のクラブ声明はこう説明する。「シーズン終了後の包括的なレビューの結果、クラブは次の発展段階へ進むために指導体制を変更する必要があると判断した。

「クラブは、エドワーズ監督とスタッフが在任中に直面した困難を認識し、彼らの献身とプロ意識を評価している。しかし、将来的な成功のためには異なるスポーツ戦略が必要との結論に至った。」