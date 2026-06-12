ウルブズの移籍騒動！ロブ・エドワーズ監督の突然の解任を受け、キアラン・トリッピアーはモリーヌックスへの移籍を撤回する可能性が出てきた。

エドワーズ監督とコーチングスタッフは、水曜日の夜遅くに解任を知らされ、その伝え方に不満を抱いている。元ルートン・タウン監督は、スタッフと共にチャンピオンシップ新シーズンへ向けた準備と補強計画を進めていた。

この事態にDFトリッピアーも苛立ちを隠せず、急な変更に裏切られたと感じていると報じられている。彼は今週初め、ウルブズへの移籍を確定させるため、メディカルチェックを受け休暇をキャンセルしていた。