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Kieran Trippier - WolvesGetty
Yosua Arya

翻訳者：

ウルブズの移籍騒動！ロブ・エドワーズ監督の突然の解任を受け、キアラン・トリッピアーはモリーヌックスへの移籍を撤回する可能性が出てきた。

移籍情報
キーラン・トリッピアー
ウォルヴァーハンプトン
プレミアリーグ
EFL チャンピオンシップ

キエラン・トリッピアーは、ウルブズ加入からわずか数日で去就を再考している。ロブ・エドワーズ監督の解任に衝撃を受けたからだ。エドワーズ監督の存在が移籍の決め手だったため、この突然の監督交代でクラブは再び不透明な状況に直面している。

  • トリッピアーのウルブズでの将来が不透明に

    スカイ・スポーツによると、トリッピアーはウルブズがエドワーズ監督を解任したため、移籍継続かを検討している。35歳のトリッピアーは先週加入合意し、月曜日に正式発表された。彼はエドワーズのビジョンに魅力を感じていた。 元イングランド代表のトリッピアーは、エドワーズ監督のビジョンに共感して加入を決めたが、監督の退任でそのプロジェクトは不透明になった。

    木曜朝、クラブ外の関係者から解任を知らされたというトリッピアーは、フリーエージェントで加入したばかりだが、新体制下で残留するかどうか再検討している。

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  • Kieran Trippier - WolvesGetty

    決定の handling への怒り

    エドワーズ監督とコーチングスタッフは、水曜日の夜遅くに解任を知らされ、その伝え方に不満を抱いている。元ルートン・タウン監督は、スタッフと共にチャンピオンシップ新シーズンへ向けた準備と補強計画を進めていた。

    この事態にDFトリッピアーも苛立ちを隠せず、急な変更に裏切られたと感じていると報じられている。彼は今週初め、ウルブズへの移籍を確定させるため、メディカルチェックを受け休暇をキャンセルしていた。

  • ウルブズは不透明感の増大に直面している

    この騒動の影響はトリッピアーの去就にとどまらない。ウルブズは、トリッピアーとラウル・ヒメネスを獲得するうえで重要な役割を果たしたエドワーズを中心に夏の補強戦略を構築していた。

    移籍合意にもかかわらず、トリッピアーの加入は不透明だ。7月1日にニューカッスルとの契約が満了するため、移籍を検討する時間は限られる。この騒動はクラブのコミュニケーション体制にも疑問を投げかけており、コーチ陣や新加入選手も決定を予期していなかったという。

  • Kieran Trippier - WolvesGetty

    安定回復を任された新上司

    ウルブズは後任監督にジル・ヴィセンテのセザール・ペイショト監督を招聘する見込みだ。当面の課題はチームに自信を取り戻させ、夏の計画を混乱させないこと。トリッピアーに残留を促すことも最優先事項だ。監督交代という混乱にもかかわらず、クラブの野心が変わっていないことを彼に納得させる必要がある。