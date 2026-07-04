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ウルブズで不振のジョン・アリアスがヒーローとなり、コロンビアがガーナを破りワールドカップベスト16進出を決めた。
アリアスのゴールでコロンビアが勝ち抜けを決めた。
コロンビアはカンザスシティ・スタジアムでのガーナ戦を1－0で制し、ワールドカップベスト16進出を決めた。前半にアリアスが決勝点を挙げ、ネストール・ロレンソ監督率いるチームはリードを守り切った。
序盤にはジョン・コルドバが鼠径部を痛め交代し、思わぬ展開に。 代わって入ったルイス・スアレスは14分、ダニエル・ムニョスのパスから低いクロスを供給。アリアスがこれをゴールに流し込み、即座に結果を残した。後半、ガーナは同点を目指したが、コロンビアの堅い守備を崩せず。コロンビアが勝利を収めた。
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ロレンツォが重要な選手交代について説明する
コロンビア代表のロレンツォ監督は、コルドバが鼠蹊部痛で途中交代した件について、チーム内の体調不良が判断に影響したと明かした。
ロレンソ監督はESPNの取材に「インフルエンザのような症状を訴える選手が数名おり、疲労が蓄積している可能性を想定していた」と説明し、「しかし、あの時点での交代は戦術的な判断だった」と語った。
決勝トーナメント進出を決めたバイエルン・ミュンヘンのFWルイス・ディアスはチームメイトに油断するなと訴えた。「まだ何も勝ち取っていない。どの試合も厳しい。だが我々は良いプレーができ、家族のように団結している。それが次に活きる」と語った。
酷暑が身体の限界を試す
試合は白熱したが、両チームにとって最大の敵はミズーリ州の酷暑だった。気温は華氏88度（摂氏約31度）、体感温度は96度（約36度）に達し、危険なレベルと判断した審判団は試合中に強制的な水分補給休憩を何度も設けた。
試合のリズムを乱すと批判されることも多いが、脱水や痙攣に苦しむ選手にとっては歓迎すべき措置だった。最終クォーターにはペースが落ち、選手たちの疲労が顕著だった。
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ベスト16ではスイスが待ち受ける
コロンビアはバンクーバーでスイスと戦い、ワールドカップ準々決勝進出を目指す。ロレンツォ監督のチームはガーナ戦に続き、規律あるプレーでさらに勝ち進みたい。序盤に負傷したコルドバのコンディションが懸念され、試合前に最新情報待つ見込み。
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