コロンビア代表のロレンツォ監督は、コルドバが鼠蹊部痛で途中交代した件について、チーム内の体調不良が判断に影響したと明かした。

ロレンソ監督はESPNの取材に「インフルエンザのような症状を訴える選手が数名おり、疲労が蓄積している可能性を想定していた」と説明し、「しかし、あの時点での交代は戦術的な判断だった」と語った。

決勝トーナメント進出を決めたバイエルン・ミュンヘンのFWルイス・ディアスはチームメイトに油断するなと訴えた。「まだ何も勝ち取っていない。どの試合も厳しい。だが我々は良いプレーができ、家族のように団結している。それが次に活きる」と語った。