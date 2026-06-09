BBCによると、ウルヴァーハンプトンはヒメネスと2年契約でフリー移籍にて再獲得することで合意した。35歳の同選手はメディカルチェックを完了しており、契約には1年延長オプションが付く。クラブはチャンピオンシップに向けたチーム再建を急ぎ、今夏2人目のフリー移籍選手としてこのメキシコ人選手を迎え入れた。

ニューカッスルを退団し2年契約で加入した元イングランド代表トリッピアーに続く形となる。ヒメネスは6月末で契約満了となり、月曜日にフルハムから正式に退団が発表された。ロンドンでは通算115試合31得点をマークした。