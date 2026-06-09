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ウルブズがまたも衝撃的な補強！メキシコ代表ラウル・ヒメネスがフリー移籍で古巣に復帰し、キーラン・トリッピアーと共にモリーヌックスでプレーする。
ウルブズ、元スター選手が劇的に復帰
BBCによると、ウルヴァーハンプトンはヒメネスと2年契約でフリー移籍にて再獲得することで合意した。35歳の同選手はメディカルチェックを完了しており、契約には1年延長オプションが付く。クラブはチャンピオンシップに向けたチーム再建を急ぎ、今夏2人目のフリー移籍選手としてこのメキシコ人選手を迎え入れた。
ニューカッスルを退団し2年契約で加入した元イングランド代表トリッピアーに続く形となる。ヒメネスは6月末で契約満了となり、月曜日にフルハムから正式に退団が発表された。ロンドンでは通算115試合31得点をマークした。
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輝かしい実績と巨額の移籍金
モリーヌックスへの感慨深い復帰で、彼は自らの輝かしい功績をさらに重ねる。2018～2023年のウルブズでは166試合57得点を挙げ、クラブから2度の「年間最優秀選手」に選ばれた。当初はベンフィカから300万ユーロのレンタルで加入し、後に3800万ユーロ（3300万ポンド／4400万ドル）で完全移籍した。 ポルトガルでは2度のリーグ優勝を経験し、120試合で31得点を挙げた。2023年、フルハムは640万ユーロを支払い獲得。最終シーズンにはプレミアリーグと国内カップ通算43試合で10ゴール3アシストを記録し、攻撃センスの健在を示した。
国際的な実績と多数の受賞歴
クラブでの輝かしい成績に加え、ヒメネスは10年にわたるトップキャリアで培った勝利への執念をチームにもたらす。アトレティコ・マドリードでは28試合出場ながらスペイン・スーパーカップを獲得。代表でも2度のゴールドカップ制覇とCONCACAFネーションズリーグ優勝を経験している。 ゴールドカップ2度、さらにCONCACAFネーションズリーグでも優勝を経験。現在もワールドカップ共催国メキシコ代表に招集されており、大会では彼のリーダーシップと経験がチームを支えるだろう。
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このストライカーの将来はどうなるのか？
ヒメネスは木曜に迫る南アフリカとのワールドカップ初戦に集中する。代表戦後、彼はモリーヌックスに戻り、プレシーズントレーニングに参加する。昨季プレミアリーグ最下位だったウルブズは、今季の巻き返しと2部からの脱出をヒメネスに期待している。