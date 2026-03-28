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ウルグアイ戦での精彩を欠いた引き分けの後、ブカヨ・サカ、ハリー・ケイン、デクラン・ライスらがチームに活力を与える中、日本との親善試合に向けた準備のため、イングランド代表の「第2陣」が到着した。
主力選手が「スリー・ライオンズ」のキャンプに合流
3月の国際試合期間中、トゥヘル監督が試みてきた実験的なアプローチは、11人の主力選手が正式に代表チームに合流したことで、第2段階へと突入した。チームの象徴的存在であるストライカーのケインや、アーセナルのサカとライスの2人を含むこのグループは、過酷な国内リーグ戦を終えた後の過密スケジュールを考慮し、最初の試合を欠場していた。
ウェンブリーでのウルグアイ戦（1-1の引き分け）でバラバラなプレーを見せたイングランド代表にとって、彼らの合流は極めて重要なタイミングでのものとなった。ベテランの主力選手を欠いた実験的なイングランド代表はリズムをつかめず、ベン・ホワイトの先制ゴールも、終盤にフェデリコ・バルベルデのPKで同点に追いつかれてしまった。
トゥヘル監督が休息の必要性を説明する
イングランド代表監督は、主力選手たちの合流時期をずらすという自身の判断について率直に語った。彼は、親善試合でフルメンバーを揃えるという当面の必要性よりも、チームの長期的な健康状態を優先すると強調した。
「これは公然の事実だ。選手たちも知っている。ディーン・ヘンダーソン、ダン・バーン、マーク・ゲヒ、エズリ・コンサ、ニコ・オライリー、エリオット・アンダーソン、デクラン・ライス、モーガン・ロジャース、アンソニー・ゴードン、ハリー・ケイン、そしてブカヨ・サカだ」とトゥヘル監督は先週説明した。
「これらの選手たちは全員、3500分以上プレーしており、中には4000分を超える選手もいる。単純な出場時間よりも重要なのは、彼らの中にはすでに昨シーズン通算の出場時間を上回っている選手もおり、まだ多くの試合が残っているということだ。これらの選手たちは全員、9月、10月、11月に貢献してくれた。だから彼らには感謝している。彼らに肉体的、精神的な休息を与えることは、チームにとってプラスになるだろう」
控え選手の活躍の場
主力選手たちが不在だったことで、控えの選手たちにとってレギュラーの座を勝ち取る絶好の機会となった。ベテランDFのハリー・マグワイアがチームに復帰したほか、ドミニク・カルバート＝ルーウィンやジェームズ・ガーナーも新体制にアピールすべく出場機会を得た。
勝利は逃したものの、トゥヘル監督はチームのパフォーマンスには満足していると認めた。試合後、彼は次のように語った。「パフォーマンスには全く問題ない。我々が戦術的な枠組みを生き生きと機能させた点が気に入っている。 我々は懸命に挑み続け、全体的には我々が上回っていたと思う。多くの新戦力が加わり、多くの選手を起用した。そうした状況下での試練に感謝しているし、パフォーマンスには非常に満足している。」
代表入りを争う選手の中で、誰がアピールできたかと問われると、トゥヘル監督はこう答えた。「全員だ。改めて分析する必要があるが、全員だった。我々のプレーぶりは気に入っている。相手が手強いことは分かっていた。 [ウルグアイ代表監督のマルセロ・]ビエルサは数ヶ月前、ベストメンバーで臨み、この試合を非常に真剣に受け止め、おそらくメンバー変更はしないだろうと私に話していた。我々はそのことを十分に認識していた。だから、我々はよくやったと思う。全員が良くやった。チームとしてプレーし、戦術的な枠組みを機能させた。今日の試合では多くの点が気に入った。」
- AFP
次は何が待っているのでしょうか？
休養を終えた11人の主力選手がキャンプに合流したことで、トゥヘル監督は2026年ワールドカップに向けた理想のベスト11にかなり近い布陣を組むものと見られる。ライスの復帰は守備陣との連携を強化する上で不可欠であり、ケインやサカといった選手たちの存在は、ウルグアイ戦での精彩を欠いた引き分けで欠けていた決定力をもたらすだろう。