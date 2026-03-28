ウルグアイ戦での精彩を欠いた引き分けの後、ブカヨ・サカ、ハリー・ケイン、デクラン・ライスらがチームに活力を与える中、日本との親善試合に向けた準備のため、イングランド代表の「第2陣」が到着した。

主力選手たちが不在だったことで、控えの選手たちにとってレギュラーの座を勝ち取る絶好の機会となった。ベテランDFのハリー・マグワイアがチームに復帰したほか、ドミニク・カルバート＝ルーウィンやジェームズ・ガーナーも新体制にアピールすべく出場機会を得た。

勝利は逃したものの、トゥヘル監督はチームのパフォーマンスには満足していると認めた。試合後、彼は次のように語った。「パフォーマンスには全く問題ない。我々が戦術的な枠組みを生き生きと機能させた点が気に入っている。 我々は懸命に挑み続け、全体的には我々が上回っていたと思う。多くの新戦力が加わり、多くの選手を起用した。そうした状況下での試練に感謝しているし、パフォーマンスには非常に満足している。」

代表入りを争う選手の中で、誰がアピールできたかと問われると、トゥヘル監督はこう答えた。「全員だ。改めて分析する必要があるが、全員だった。我々のプレーぶりは気に入っている。相手が手強いことは分かっていた。 [ウルグアイ代表監督のマルセロ・]ビエルサは数ヶ月前、ベストメンバーで臨み、この試合を非常に真剣に受け止め、おそらくメンバー変更はしないだろうと私に話していた。我々はそのことを十分に認識していた。だから、我々はよくやったと思う。全員が良くやった。チームとしてプレーし、戦術的な枠組みを機能させた。今日の試合では多くの点が気に入った。」