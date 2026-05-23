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ウルグアイ代表監督が衝撃的な発表をする中、リーズ・ユナイテッドのレジェンド、マルセロ・ビエルサはワールドカップ後の去就を明らかにした。
エル・ロコの決着か？
70歳のアルゼンチン人監督は2023年5月からウルグアイを率い、36試合でハイテンポなスタイルを貫き、2024年コパ・アメリカ3位に導いた。しかし最近、代表での旅の終わりが近づいていると示唆した。
ウルグアイサッカー協会のイベントで彼は「我々の仕事はワールドカップで終わる」と明言した。「ワールドカップに出場するのは奇跡だ。この大会を経験させてくれたウルグアイには永遠に感謝している」
- AFP
モンテビデオでの成功と摩擦
ビエルサ監督の下では、戦術の卓越性と「ビエルサ流」の摩擦が共存している。勝率は約42％だが、その手法は既得権益層から必ずしも歓迎されていない。特に、元ストライカーのルイス・スアレスは以前、監督のピッチ外でのマネジメントや厳しい環境を公に批判した。
それでも国民は刷新されたチームを歓迎しており、2026年大会のグループH突破へ期待が高まる。モンテビデオの地元メディアは、大会後にビエルサが退任すると報じている。
世界の舞台へ復帰
ビエルサにとって、2026年のワールドカップは国際舞台でレガシーを確かなものにする最後の機会だ。 70歳の彼は今も世界屈指の指導者とされ、エランド・ロードでの成功がその証だ。リーズでは2019-2020シーズンにチャンピオンシップ制覇とプレミア復帰を果たし、絶大な人気を誇る。
3月にはウェンブリーでイングランド代表と親善試合を行い、感慨深く英国に戻った。その1－1の引き分けの試合にはリーズのストライカー、ドミニク・カルバート＝ルーウィンも出場したが、その後、トーマス・トゥヘル監督が発表したイングランド代表最終メンバーから外された。
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新たなウルグアイの夢を抱き、2002年の幻影を追う
ビエルサ監督は2002年、アルゼンチン代表を率いてワールドカップを戦ったが、1次リーグ敗退という苦い経験をした。 now、ウルグアイ代表を率いる戦術の巨匠は、その雪辱を晴らし、今大会に不朽の足跡を残す決意だ。