Goal.com
ライブ
FBL-WC-FRIENDLY-ENG-URUAFP
Khaled Mahmoud

翻訳者：

ウルグアイ代表監督が衝撃的な発表をする中、リーズ・ユナイテッドのレジェンド、マルセロ・ビエルサはワールドカップ後の去就を明らかにした。

マルセロ・ビエルサ
ウルグアイ
リーズ
ワールドカップ
プレミアリーグ
EFL チャンピオンシップ

マルセロ・ビエルサは、ウルグアイ代表監督としての任期が終盤に差し掛かっていることを示唆した。ウェスト・ヨークシャーで神格化される元リーズ・ユナイテッド監督は、2026年北米ワールドカップを最後にラ・セレステの指揮を退く意向だ。

  • エル・ロコの決着か？

    70歳のアルゼンチン人監督は2023年5月からウルグアイを率い、36試合でハイテンポなスタイルを貫き、2024年コパ・アメリカ3位に導いた。しかし最近、代表での旅の終わりが近づいていると示唆した。

    ウルグアイサッカー協会のイベントで彼は「我々の仕事はワールドカップで終わる」と明言した。「ワールドカップに出場するのは奇跡だ。この大会を経験させてくれたウルグアイには永遠に感謝している」

    • 広告
  • FBL-FRIENDLY-MEX-URUAFP

    モンテビデオでの成功と摩擦

    ビエルサ監督の下では、戦術の卓越性と「ビエルサ流」の摩擦が共存している。勝率は約42％だが、その手法は既得権益層から必ずしも歓迎されていない。特に、元ストライカーのルイス・スアレスは以前、監督のピッチ外でのマネジメントや厳しい環境を公に批判した。

    それでも国民は刷新されたチームを歓迎しており、2026年大会のグループH突破へ期待が高まる。モンテビデオの地元メディアは、大会後にビエルサが退任すると報じている。

  • 世界の舞台へ復帰

    ビエルサにとって、2026年のワールドカップは国際舞台でレガシーを確かなものにする最後の機会だ。 70歳の彼は今も世界屈指の指導者とされ、エランド・ロードでの成功がその証だ。リーズでは2019-2020シーズンにチャンピオンシップ制覇とプレミア復帰を果たし、絶大な人気を誇る。

    3月にはウェンブリーでイングランド代表と親善試合を行い、感慨深く英国に戻った。その1－1の引き分けの試合にはリーズのストライカー、ドミニク・カルバート＝ルーウィンも出場したが、その後、トーマス・トゥヘル監督が発表したイングランド代表最終メンバーから外された。 

  • Chile v Uruguay - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport

    新たなウルグアイの夢を抱き、2002年の幻影を追う

    ビエルサ監督は2002年、アルゼンチン代表を率いてワールドカップを戦ったが、1次リーグ敗退という苦い経験をした。 now、ウルグアイ代表を率いる戦術の巨匠は、その雪辱を晴らし、今大会に不朽の足跡を残す決意だ。

プレミアリーグ
ウェストハム crest
ウェストハム
WHU
リーズ crest
リーズ
LEE