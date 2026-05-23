ウルグアイ代表監督が衝撃的な発表をする中、リーズ・ユナイテッドのレジェンド、マルセロ・ビエルサはワールドカップ後の去就を明らかにした。

70歳のアルゼンチン人監督は2023年5月からウルグアイを率い、36試合でハイテンポなスタイルを貫き、2024年コパ・アメリカ3位に導いた。しかし最近、代表での旅の終わりが近づいていると示唆した。

ウルグアイサッカー協会のイベントで彼は「我々の仕事はワールドカップで終わる」と明言した。「ワールドカップに出場するのは奇跡だ。この大会を経験させてくれたウルグアイには永遠に感謝している」