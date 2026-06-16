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ウルグアイ代表のマルセロ・ビエルサ監督が、気まずい雰囲気のFIFAの写真撮影でカメラを見なかった理由を説明した。
ビエルサ、話題の写真について説明
マイアミでのサウジアラビア戦は1－1の引き分けに終わり、悔しい結果となった。試合後、ビエルサ監督はネット上で話題になったFIFAのフォトセッションについて質問を受けた。大会前の取材中に床を見つめる姿が撮影され、その映像は瞬く間に拡散した。しかしESPNによると、70歳のベテラン監督は噂を否定し、質問には答えなかった。 「説明する必要はない」とビエルサ監督は語った。「写真はあのまま撮られたものだ。私はモデルではない。それについて答えるつもりはない。今、話している人たちを見ない理由まで説明すべきだろうか？ 説明すべきことなど何もない。」
- AFP
説明は不要です
元リーズ・ユナイテッド監督は試合後の会見で、サッカーの話題に移ろうとした。しかし突然、以前の異例の写真撮影について再び言及した。ビエルサ監督は一貫して、監督にファッションモデルのようにパフォーマンスやポーズを期待すべきではないと語った。「説明すべきことには限界がある」と述べた。 「上を向いただけで説明が要るのか。説明不要な場面もある。我々はモデルではない。根拠のない批判だ。何も間違っていない。」
ピッチ上でのもどかしさ
ウルグアイはグループH初戦で苦戦。試合を通じてシュート27本（枠内10本）を放ったが、前半を1－0で折り返した。80分にマキシ・アラウホの同点弾で勝ち点1を得たものの、ビエルサ監督は「本来の力を出したのは半分だけ」と失望を隠さなかった。 「勝てなかったのは、自分たちのベストな姿を見せられなかったからだ」とビエルサ監督は語った。「前半も後半と同じようにプレーするための条件は整っていたが、それを実現できたのは試合時間の半分だけだった。」
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ウルグアイの今後はどうなるのか？
予想外の失態を犯したウルグアイは、決勝トーナメント進出へ重要な試練に直面している。月曜日のスペイン×カーボベルデ戦が0-0で終わり、4チームが勝ち点1で並んだため、ビエルサ監督は選手たちに安定感のあるプレーを求めるだろう。ウルグアイは次にカーボベルデ、最終戦でスペインと対戦する。進出するには、チャンスを確実に生かす必要がある。