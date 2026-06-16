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Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Moataz Elgammal

翻訳者：

ウルグアイ代表のマルセロ・ビエルサ監督が、気まずい雰囲気のFIFAの写真撮影でカメラを見なかった理由を説明した。

マルセロ・ビエルサ
ワールドカップ
ウルグアイ
サウジアラビア 対 ウルグアイ
サウジアラビア
ウルグアイ 対 カーボベルデ
カーボベルデ

マルセロ・ビエルサ監督は、ワールドカップでの気まずい写真撮影について「モデルのように振る舞う義務はない」と語った。ウルグアイ代表監督としてFIFAの公式メディア対応中に地面をじっと見つめていたことが話題になり、サウジアラビア戦の1－1の引き分け後、このベテラン監督は「全く問題ではない」と一蹴した。

  • ビエルサ、話題の写真について説明

    マイアミでのサウジアラビア戦は1－1の引き分けに終わり、悔しい結果となった。試合後、ビエルサ監督はネット上で話題になったFIFAのフォトセッションについて質問を受けた。大会前の取材中に床を見つめる姿が撮影され、その映像は瞬く間に拡散した。しかしESPNによると、70歳のベテラン監督は噂を否定し、質問には答えなかった。 「説明する必要はない」とビエルサ監督は語った。「写真はあのまま撮られたものだ。私はモデルではない。それについて答えるつもりはない。今、話している人たちを見ない理由まで説明すべきだろうか？ 説明すべきことなど何もない。」

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  • FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP

    説明は不要です

    元リーズ・ユナイテッド監督は試合後の会見で、サッカーの話題に移ろうとした。しかし突然、以前の異例の写真撮影について再び言及した。ビエルサ監督は一貫して、監督にファッションモデルのようにパフォーマンスやポーズを期待すべきではないと語った。「説明すべきことには限界がある」と述べた。 「上を向いただけで説明が要るのか。説明不要な場面もある。我々はモデルではない。根拠のない批判だ。何も間違っていない。」

  • ピッチ上でのもどかしさ

    ウルグアイはグループH初戦で苦戦。試合を通じてシュート27本（枠内10本）を放ったが、前半を1－0で折り返した。80分にマキシ・アラウホの同点弾で勝ち点1を得たものの、ビエルサ監督は「本来の力を出したのは半分だけ」と失望を隠さなかった。 「勝てなかったのは、自分たちのベストな姿を見せられなかったからだ」とビエルサ監督は語った。「前半も後半と同じようにプレーするための条件は整っていたが、それを実現できたのは試合時間の半分だけだった。」

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ウルグアイの今後はどうなるのか？

    予想外の失態を犯したウルグアイは、決勝トーナメント進出へ重要な試練に直面している。月曜日のスペイン×カーボベルデ戦が0-0で終わり、4チームが勝ち点1で並んだため、ビエルサ監督は選手たちに安定感のあるプレーを求めるだろう。ウルグアイは次にカーボベルデ、最終戦でスペインと対戦する。進出するには、チャンスを確実に生かす必要がある。

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