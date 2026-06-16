ウルグアイはグループH初戦で苦戦。試合を通じてシュート27本（枠内10本）を放ったが、前半を1－0で折り返した。80分にマキシ・アラウホの同点弾で勝ち点1を得たものの、ビエルサ監督は「本来の力を出したのは半分だけ」と失望を隠さなかった。 「勝てなかったのは、自分たちのベストな姿を見せられなかったからだ」とビエルサ監督は語った。「前半も後半と同じようにプレーするための条件は整っていたが、それを実現できたのは試合時間の半分だけだった。」