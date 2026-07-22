ウルヴァーハンプトンのFWアロコダレが練習をボイコット。トラブゾンスポル移籍も拒否し、フィオレンティーナ移籍のみを希望している。

ウルヴァーハンプトンは、関係者が納得する移籍先を探しており、現時点ではトラブゾンスポルとフィオレンティーナが有力候補だ。 フィオレンティーナは2000万ユーロ規模のオファーを2度提示したが、いずれも拒否された。クラブはトルコからのオファーの方が有利だと判断している。しかしその条件は選手本人の希望に合わず、月曜日に不服従行為が発生した。