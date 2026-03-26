ホーネス氏は、リヴァプールの戦績と巨額投資を率直に批判した。多額の資金を投じたにもかかわらず苦戦するリヴァプールに対し、バイエルン会長は「お金がすべてではない」と指摘した。

「リヴァプールは今年すでに5億ユーロを費やしたが、今シーズンは極めて不振だ。我々は、彼らが来シーズンより良いプレーをするよう手助けするつもりはない」とホーネスは記者団に語った。