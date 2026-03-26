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ウリ・ヘーネス氏は、マイケル・オリゼを2億ユーロでリヴァプールへ売却する可能性を否定し、バイエルン首脳としてリヴァプールの移籍戦略を批判した。
バイエルン、オリゼの去就で強硬姿勢を継続
しかしホーネス氏は、金銭的利益がクラブのスポーツ決定を左右することはないと明言した。ミュンスターで開催されたKIフェスティバル「data:unplugged」での講演で、長年にわたりクラブの要職を務めてきた同氏は、24歳のウインガーを残留させることは、チームの成功と世界中のファン満足を確保するために不可欠だと強調した。
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ホーネス、リヴァプールの巨額投資を揶揄
ホーネス氏は、リヴァプールの戦績と巨額投資を率直に批判した。多額の資金を投じたにもかかわらず苦戦するリヴァプールに対し、バイエルン会長は「お金がすべてではない」と指摘した。
「リヴァプールは今年すでに5億ユーロを費やしたが、今シーズンは極めて不振だ。我々は、彼らが来シーズンより良いプレーをするよう手助けするつもりはない」とホーネスは記者団に語った。
収益よりファンを優先
ホーネス氏は、クラブの責任は銀行残高ではなくサポーターにあると考える。クラブのアイデンティティは競争力を維持し、世界中の何百万人ものファンを楽しませることで築かれると強調した。
「我々はファンのために戦う。43万人の会員と世界中に数百万人のファンがいる。銀行に2億ユーロあっても、土曜にひどいサッカーをしてはファンにとって無意味だ」とバイエルン会長は付け加えた。
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オリゼの長期的な取り組み
オリゼはプレミアリーグから移籍して以来、ミュンヘンで中心選手として期待に応えている。2029年まで契約が残っており、バイエルンはリヴァプールなどの関心を拒否する立場にある。
バイエルンの方針が急変しない限り、リヴァプールは2026-27シーズンに向けて別の攻撃陣補強を検討するだろう。