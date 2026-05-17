ウリ・ヘーネスへの皮肉は空振り。ユリアン・ナーゲルスマンはアレクサンダル・パブロヴィッチの例で混乱を招いた。

ナゲルスマン監督は、FCバイエルンのオーナー、ウリ・ヘーネス氏からの批判に明確に反応した。ヘーネス氏は代表監督のローテーション起用を批判し、「監督が2試合連続で同じメンバーを起用できなかったとしても、ドイツ代表が団結できればチャンスはある」と語った。 さらに「ドイツ代表は同じメンバーで2試合連続出場したことが一度もない。その点でユリアンを批判し、本人も直接伝えた」と語った。また、ホーネスは元バイエルン監督に対し、会談後に「少し気分を害している」とほのめかした。

ナゲルスマンは「私はウリを非常に高く評価している」と述べ、反論した。「彼はバイエルン・ミュンヘンの成功と欧州での名声に大きく貢献した」。ホーネスには自分の携帯番号を教えているという。 「どうしても伝えたいことがあるときは、いつでも喜んで聞く。私やチーム、選手たちに改善の余地があると感じたら、遠慮なく電話してほしい」

それでも具体的な2つの批判については黙っていなかった。「私はめったに怒らない」と前置き、ローテーション批判には笑いながら反論した。「例えば9月、アレク・パブロヴィッチを先発させた。 10月には彼は負傷していた。交代させたのはその1回だけだ。もし私が『パブロ、怪我なんて関係なく10月もプレーだ』と言っていたら、ウリが喜んだかどうかは分からない」