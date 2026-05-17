マヌエル・ノイアーの件について、ユリアン・ナーゲルスマン監督は土曜夜遅くZDF「Aktuelles Sportstudio」で質問をすべて避けた。40歳のバイエルンGKがW杯で代表復帰し、オリバー・バウマンをベンチに追うかは依然不明だ。
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ウリ・ヘーネスへの皮肉は空振り。ユリアン・ナーゲルスマンはアレクサンダル・パブロヴィッチの例で混乱を招いた。
ナゲルスマン監督は、FCバイエルンのオーナー、ウリ・ヘーネス氏からの批判に明確に反応した。ヘーネス氏は代表監督のローテーション起用を批判し、「監督が2試合連続で同じメンバーを起用できなかったとしても、ドイツ代表が団結できればチャンスはある」と語った。 さらに「ドイツ代表は同じメンバーで2試合連続出場したことが一度もない。その点でユリアンを批判し、本人も直接伝えた」と語った。また、ホーネスは元バイエルン監督に対し、会談後に「少し気分を害している」とほのめかした。
ナゲルスマンは「私はウリを非常に高く評価している」と述べ、反論した。「彼はバイエルン・ミュンヘンの成功と欧州での名声に大きく貢献した」。ホーネスには自分の携帯番号を教えているという。 「どうしても伝えたいことがあるときは、いつでも喜んで聞く。私やチーム、選手たちに改善の余地があると感じたら、遠慮なく電話してほしい」
それでも具体的な2つの批判については黙っていなかった。「私はめったに怒らない」と前置き、ローテーション批判には笑いながら反論した。「例えば9月、アレク・パブロヴィッチを先発させた。 10月には彼は負傷していた。交代させたのはその1回だけだ。もし私が『パブロ、怪我なんて関係なく10月もプレーだ』と言っていたら、ウリが喜んだかどうかは分からない」
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アレクサンダル・パブロヴィッチの歪曲された事実
ナゲルスマンは、代表戦の間隔が長く怪我のリスクもあるため、スタメンを変更せざるを得ない場合があると述べた。ただし、彼の例には誤解がある。
実際、眼窩骨折から回復し直前にバイエルンで2試合に出場していたパブロヴィッチを、ナゲルスマンは9月の代表戦で招集しなかった。この判断は当時大きな議論を呼んだ。パブロヴィッチは10月に代表に復帰し、2試合に先発した。 この皮肉な発言を事前に確認していなかったのは驚きだ。事実の歪曲とは別に、ナゲルスマンは9月第2戦（北アイルランド戦 3-1）と10月第1戦（ルクセンブルク戦 4-0）でスタメンを5ポジション変更している。
ナゲルスマンは最近、簡単に反証できる発言でたびたび物議を醸している。3月の『キッカー』誌では、アントン・スタフと比較してレオン・ゴレツカのヘディングを称賛したが、統計は正反対を示していた。 パブロヴィッチの出場時間や病歴を巡っても、ナゲルスマンは以前から物議を醸す発言を繰り返している。
ドイツ代表：ユリアン・ナーゲルスマン監督の成績
ゲーム S - U - N 得点 1試合あたりの得点 31 19 - 6 - 6 70:33 63/2.03