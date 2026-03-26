ウリ・ヘーネスは、バイエルン・ミュンヘンの首脳としてリヴァプールの移籍活動に批判の矛先を向ける中、マイケル・オリゼの2億ユーロでのリヴァプールへの移籍を否定した

いつものように率直な物言いで、ホーネス氏はリヴァプールの最近の調子や移籍市場への巨額投資について、遠慮なく意見を述べた。巨額の資金を投じたにもかかわらず、リヴァプールは苦戦を強いられているが、バイエルンの会長は、より多くの資金が必ずしもより良い結果につながるわけではないと即座に指摘した。

「リヴァプールは今年すでに5億ユーロを費やしているが、今シーズンは非常に不振だ。我々が資金を提供したところで、彼らが来シーズンより良いプレーをするようにはならないだろう」とホーネスは記者団に語った。