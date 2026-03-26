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ウリ・ヘーネスは、バイエルン・ミュンヘンの首脳としてリヴァプールの移籍活動に批判の矛先を向ける中、マイケル・オリゼの2億ユーロでのリヴァプールへの移籍を否定した
バイエルン、オリゼの去就について強硬な姿勢を崩さない
しかし、ホーネス氏は、金銭的な利益がクラブのスポーツ面での決定を左右することはないと明言した。ミュンスターで開催されたKIフェスティバル「data:unplugged」での講演で、長年にわたりクラブの要職を務めてきた同氏は、24歳のウイング選手をチームに残留させることは、ピッチ上でのチームの成功と、世界中に広がる膨大なファン層の満足度を維持するために不可欠であると強調した。
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ホーネス、リヴァプールの巨額投資を嘲笑
いつものように率直な物言いで、ホーネス氏はリヴァプールの最近の調子や移籍市場への巨額投資について、遠慮なく意見を述べた。巨額の資金を投じたにもかかわらず、リヴァプールは苦戦を強いられているが、バイエルンの会長は、より多くの資金が必ずしもより良い結果につながるわけではないと即座に指摘した。
「リヴァプールは今年すでに5億ユーロを費やしているが、今シーズンは非常に不振だ。我々が資金を提供したところで、彼らが来シーズンより良いプレーをするようにはならないだろう」とホーネスは記者団に語った。
収益よりもファンを優先する
ホーネス氏は、クラブの責任は銀行残高ではなく、サポーターにあると考えている。同氏は、クラブのアイデンティティは、競争力を維持し、世界中でバイエルンを応援する何百万人もの人々を楽しませることの上に築かれていると強調した。
「我々はファンのためにこの試合をしている。43万人の会員がおり、世界中に何百万人ものファンがいる。銀行に2億ユーロの資金があっても、そのせいで毎週土曜日の試合の質が低下してしまうようでは、ファンにとって何の役にも立たない」とバイエルンの会長は付け加えた。
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オリゼの長期的な取り組み
オリゼはプレミアリーグから移籍して以来、ミュンヘンにおいて不可欠な存在となり、移籍当初から巻き起こっていた期待に見事に応えている。アリアンツ・アレーナでの現在の契約は2029年まで残っており、リヴァプールのようなクラブからの関心を交渉するか、あるいは拒否するかという点において、バイエルンは完全に主導権を握っている。
バイエルンの首脳陣の考えが劇的に変わらない限り、リヴァプールは2026-27シーズンに向けた新たな攻撃的戦力の獲得に向け、他の選手に目を向けることになるだろう。