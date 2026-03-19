「ウリ・ヘーネスの説得力が大きかった」：バイエルン・ミュンヘンの元スーパースターがレアル・マドリードとFCバルセロナからのオファーを断った

木曜日の夜、スカイ放送の番組『Triple – der Hagedorn-Fussballtalk』で語ったところによると、当時バラックにはレアル・マドリードからのオファーもあったという。当時25歳だった彼は、バイエル・レバークーゼンで素晴らしいシーズンを送り、チームはドイツリーグ優勝を惜しくも逃したものの、チャンピオンズリーグの決勝に進出した。決勝ではレアル・マドリードに1対2で惜敗した。 さらに、バラックは2002年のワールドカップでドイツ代表を率いて決勝まで進出したが、イエローカード累積による出場停止でその試合を欠場した。このミッドフィールダー不在の中、ドイツはロナウド、ロナウジーニョ、リバウドらスーパースターを擁するブラジルに0-2で敗れた。

「様々な理由から」最終的にバイエルンを選んだとバラックは説明した。「当時、私を説得したのはウリ・ヘーネス氏の影響が大きかった」と。現在の名誉会長であり、当時はFCBのスポーツディレクターだった彼は、このドイツ代表選手をどうしてもミュンヘンに迎え入れたかった。「私はまだ比較的若く、当然ながら影響を受けやすかった」と、バイエルンがレバークーゼンに600万ユーロの移籍金を支払って獲得したバラックは語った。

ホーネスの熱心な勧誘に加え、もう一つの重要な理由は、バラックがすでに2006年のドイツ開催ワールドカップを念頭に置いていたことだった。その大会を控えて、彼はドイツ最大のクラブでプレーすることを望んでおり、最終的にはレアルではなくバイエルンを選ぶ決断を下した。