元ドイツ代表キャプテンのミヒャエル・バラックは、2002年の夏、FCバイエルン・ミュンヘンではなくレアル・マドリードに移籍する可能性もあったことを明かした。
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「ウリ・ヘーネスの説得力が大きかった」：バイエルン・ミュンヘンの元スーパースターがレアル・マドリードとFCバルセロナからのオファーを断った
木曜日の夜、スカイ放送の番組『Triple – der Hagedorn-Fussballtalk』で語ったところによると、当時バラックにはレアル・マドリードからのオファーもあったという。当時25歳だった彼は、バイエル・レバークーゼンで素晴らしいシーズンを送り、チームはドイツリーグ優勝を惜しくも逃したものの、チャンピオンズリーグの決勝に進出した。決勝ではレアル・マドリードに1対2で惜敗した。 さらに、バラックは2002年のワールドカップでドイツ代表を率いて決勝まで進出したが、イエローカード累積による出場停止でその試合を欠場した。このミッドフィールダー不在の中、ドイツはロナウド、ロナウジーニョ、リバウドらスーパースターを擁するブラジルに0-2で敗れた。
「様々な理由から」最終的にバイエルンを選んだとバラックは説明した。「当時、私を説得したのはウリ・ヘーネス氏の影響が大きかった」と。現在の名誉会長であり、当時はFCBのスポーツディレクターだった彼は、このドイツ代表選手をどうしてもミュンヘンに迎え入れたかった。「私はまだ比較的若く、当然ながら影響を受けやすかった」と、バイエルンがレバークーゼンに600万ユーロの移籍金を支払って獲得したバラックは語った。
ホーネスの熱心な勧誘に加え、もう一つの重要な理由は、バラックがすでに2006年のドイツ開催ワールドカップを念頭に置いていたことだった。その大会を控えて、彼はドイツ最大のクラブでプレーすることを望んでおり、最終的にはレアルではなくバイエルンを選ぶ決断を下した。
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ミヒャエル・バラックは2004年、FCバイエルンを離れてFCバルセロナに移籍する可能性もあった
バラックはミュンヘンに4年間在籍し、2006年にドイツで開催されたワールドカップまでプレーした。同大会ではドイツ代表のキャプテンとしてチームを率い、3位入賞を果たした。バイエルンでは3度のブンデスリーガ優勝を果たし、さらにDFBポカール（ドイツカップ）でも3度の優勝を経験した。バイエルンでの157試合の出場で、62得点を記録した。
2006年、契約満了後、彼は意図的に「ウリ・ヘーネスのオフィスには二度と足を踏み入れなかった。彼がまた僕を説得する力を持っていると分かっていたからだ」と、現在49歳となった彼は語る。当時、バラックは「また別のことをやってみよう」という決断を下し、移籍金なしでチェルシーFCへ移籍した。
レアル・マドリードからのオファーを受け入れなかったことを後悔したことはあるのか？「このチャンスが二度と訪れないかもしれないことは、自分でも分かっていた」とバラックは振り返り、2004年にはレアルの宿敵であるFCバルセロナへの移籍の可能性もあったことを明かした。 「バイエルンとは問題を抱えており、交渉はかなり進んでいたが、結局うまくいかなかった」と、ドイツ代表で98試合に出場した同選手は語った。
当時、バイエルンは2003/04シーズンに不本意な結果に終わり、タイトルを逃していた。そのシーズン、バラックら率いるチームはヴェルダー・ブレーメンに次ぐ2位に留まった。さらに、DFBポカールでは準々決勝で当時2部リーグに所属していたアレマニア・アーヘンに敗れ、チャンピオンズリーグでも決勝トーナメント1回戦でレアル・マドリードに敗退していた。
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バラックの教え子レナート・カールがドイツ代表に初招集：「当然のことではない」
現在、バラックはDAZNのテレビ解説者としての仕事に加え、バイエルンの超有望株レナート・カールのアドバイザーも務めている。将来はレアル・マドリードでプレーしたいと公言しているこの18歳の選手は、木曜日にドイツ代表のユリアン・ナーゲルスマン監督から初めてA代表に招集された。
「この若さで代表に選出されるのは決して当然のことではない」と、バロックは教え子へのこの大きな栄誉について語った。「彼はU-17から急成長を遂げ、トレーニングでの適応力が早かったためU-19を飛び級した。バイエルンが彼の才能を見出し、彼はブンデスリーガやチャンピオンズリーグでのゴールでその実力を裏付けてきたのだ。」
カールは今、「競争に挑むことになる。そうしなければならない。どんなに若くても、実力が必要だ。彼にはそれがある。そうでなければ、代表に選ばれてはいないだろう」と語った。この攻撃の逸材が代表デビューを飾るのは、3月27日にバーゼルで行われるスイス戦になる可能性がある。その3日後には、シュトゥットガルトでガーナとの親善試合が予定されている。
3月の代表戦への招集により、カールが今夏のワールドカップに選出される可能性も高まった。
ミヒャエル・バラックのプロキャリア
期間
クラブ
試合
1995年 - 1997年
ケムニッツァーFC
51試合（10得点）
1997 - 1999
1. FCカイザースラウテルン
57試合（4得点）
1999年 - 2002年 / 2010年 - 2012年
バイエル・レバークーゼン
155試合（42得点）
2002年 - 2006年
FCバイエルン・ミュンヘン
157試合（62得点）
2006年 - 2010年
チェルシーFC
167試合（26得点）