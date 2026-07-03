ドイツがワールドカップで成功するには、布陣や戦術に奇抜なアイデアを持つ「奇跡の監督」より、チーム自体の力が必要だった。だが、そんなチームはなかった。だから、うまくいかなかった。 マテウスは「代表監督就任は時期尚早だった」と語り、「10〜15年経験を積めば適任になるだろう」と続けたが、自身は将来再びチャンスを与えるべきか確信していない。

多くの人がすでに忘れているが、FCバイエルンは2024年、トーマス・トゥヘル後任としてナゲルスマンに再度のチャンスを与えようとした。しかし彼はDFBとの契約を優先し、バイエルンはヴィンセント・コンパニを招聘。この選択は今のところ大成功だ。 このベルギー人監督は、戦術を細かく説明せず、記者にも怒鳴らず、選手を公に批判もしない“アンチ・ナゲルスマン”だ。

だが、W杯での失態が監督人生の終わりではないことをハンジ・フリックが示した。2022年大会でドイツ代表を同じように早期敗退させた彼も、その後バルセロナを率いて成功を収めている。 しかし1年半後、彼はFCバルセロナを率い、攻撃的なサッカーで国内タイトルを次々と獲得した。ナゲルスマンはまだ38歳。ビッグクラブを成功に導く可能性は残っている。ただし、代表監督として犯した過ちから学ばなければいけない。