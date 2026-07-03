10年前、ユリアン・ナーゲルスマンはTSG 1899ホッフェンハイムで28歳の若さで監督デビューした。 その後、RBライプツィヒで成功を収め、2021年にはFCバイエルン・ミュンヘンへ移籍。リーグ優勝は果たしたものの、それ以上の成果は残せなかった。2023年3月、バイエルンはナゲルスマンを解任。W杯での不振を受け、ドイツサッカー連盟（DFB）の職務も退任した。 かつてドイツで最も注目された監督は、国際舞台で価値を大きく落とした。その責任は主に彼自身にある。
翻訳者：
ウリ・ヘーネスの言葉通りだった。ユリアン・ナーゲルスマンは破滅へ一直線に進んだ。今、彼は変わらなければならない。
「このワールドカップではすべてが間違っていた」――『ビルト』紙でロタール・マテウスは断じた。ドイツ代表最多出場記録を持つ彼は、ナゲルスマン監督の早期解任を主張した元選手の一人だ。 「彼はチームを良くしなかったばかりか、多くの問題を引き起こした」と述べ、解任を主張した。 チームには北米でコートジボワール、エクアドル、パラグアイと戦ったとき以上の力が備わっていた。必ずしも優勝レベルではないにしても、人口700万人の南米国を相手に勝つには十分だった。それができなかった責任はナゲルスマンにある。
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ウリ・ヘーネスにとって、ワールドカップでの失態は驚きではない。
W杯での惨敗は、すべての人にとって驚きではなかった。特にウリ・ヘーネスにとっては。バイエルン・ミュンヘンの元会長で今も影響力を持つ彼は、大会約6週間前から警鐘を鳴らしていた。 「監督が同じ11人を2試合連続で起用できなかったとしても、代表チームが一つになればチャンスがある」と語った。だが結局、チームは一つになれなかった。その責任はユリアン・ナーゲルスマンにある。
春先、彼はワールドカップを見据え、選手たちと「役割に関する話し合い」を行った。その際、オリバー・バウマンは正GK、デニズ・ウンダフはジョーカー、ヨシュア・キミッヒは右サイドバックと位置づけられた。 しかし、ドイツが2026年W杯出場権を逃した試合では、ノイアーが正GK、ウンダフが先発、キミッヒは中盤に入った。この采配はチーム内に議論や失望を招いた。 これでは、タイトルを争う固い絆のチームは築けない。
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ユリアン・ナーゲルスマンは、師と仰ぐペップ・グアルディオラに似ている。
ポジション起用と戦術の方向性は物議を醸し、W杯では大きな疑問符が残った。守備的な相手にプレッシャーや意外性なくボールはサイドへ。フロリアン・ヴィルツとレロイ・サネは常にマーク2人をかわすドリブルを求められ、次々と失敗した。 戦術変更はあったか？ いいえ。ナゲルスマン監督は「展開が遅すぎた」「テンポが足りなかった」と語った。
成功しなくても自らの構想に固執し、戦術を複雑に語る点で、ナゲルスマンは手本とするグアルディオラに似ている。 グアルディオラはマンチェスター・シティで多数のタイトルを獲得したが、2021年のチャンピオンズリーグ決勝（シティがチェルシーに0-1で敗れた試合）など重要な場面で型破りな采配が裏目に出たことも多い。 2023年11月には、W杯で3得点を挙げたFWカイ・ハヴェルツを左SBで起用し批判された。エクアドル戦では5-4-1に急きょ変更し、レロイ・サネが右SBをカバーする事態に。 「代表監督は自分が勝たせると思っているが、勝つのはチームだ」とホーネスは予言し、その通りになった。「彼はサッカーを発明したわけではない」とマテウスも指摘した。
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ユリアン・ナーゲルスマンは自らの過ちから学ぶ必要がある
ドイツがワールドカップで成功するには、布陣や戦術に奇抜なアイデアを持つ「奇跡の監督」より、チーム自体の力が必要だった。だが、そんなチームはなかった。だから、うまくいかなかった。 マテウスは「代表監督就任は時期尚早だった」と語り、「10〜15年経験を積めば適任になるだろう」と続けたが、自身は将来再びチャンスを与えるべきか確信していない。
多くの人がすでに忘れているが、FCバイエルンは2024年、トーマス・トゥヘル後任としてナゲルスマンに再度のチャンスを与えようとした。しかし彼はDFBとの契約を優先し、バイエルンはヴィンセント・コンパニを招聘。この選択は今のところ大成功だ。 このベルギー人監督は、戦術を細かく説明せず、記者にも怒鳴らず、選手を公に批判もしない“アンチ・ナゲルスマン”だ。
だが、W杯での失態が監督人生の終わりではないことをハンジ・フリックが示した。2022年大会でドイツ代表を同じように早期敗退させた彼も、その後バルセロナを率いて成功を収めている。 しかし1年半後、彼はFCバルセロナを率い、攻撃的なサッカーで国内タイトルを次々と獲得した。ナゲルスマンはまだ38歳。ビッグクラブを成功に導く可能性は残っている。ただし、代表監督として犯した過ちから学ばなければいけない。
ユリアン・ナーゲルスマンの監督経歴：
2013年 - 2016年 TSG 1899 ホッフェンハイム U-19 2016年 - 2019年 TSG 1899 ホッフェンハイム 2019年 - 2021年 RBライプツィヒ 2021年 - 2023年 バイエルン・ミュンヘン 2023年～ ドイツ
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