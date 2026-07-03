10年前、ユリアン・ナーゲルスマンはTSG 1899ホッフェンハイムで28歳の若さで監督デビューした。 その後、RBライプツィヒで成功を収め、2021年にFCバイエルン・ミュンヘンへ移籍。リーグ優勝は果たしたものの、それ以上の成果は残せなかった。2023年3月、バイエルンはナゲルスマンを解任。W杯での不振を受け、ドイツサッカー連盟（DFB）も彼を解任した。 かつてドイツで最も注目された監督は、国際舞台で価値を大きく落とした。その責任は主に彼自身にある。
翻訳者：
ウリ・ヘーネスの言葉通りだった。ユリアン・ナーゲルスマンは目を開いて自滅へと突き進んだ。今、彼は変わらなければならない。
「このワールドカップではすべてが間違っていた」――『ビルト』紙でロタール・マテウスは断じた。ドイツ代表最多出場記録を持つ彼は、ナゲルスマン監督の早期解任を主張した元選手の一人だ。 「彼はチームを良くしなかったばかりか、多くの問題を引き起こした」とマテウスは主張した。 チームには北米でコートジボワール、エクアドル、パラグアイと戦った時以上の力が十分にある。世界一になるレベルではないにしても、人口700万人の南米のチームに勝つには十分だ。それができなかったのは、ナゲルスマン監督の責任だ。
- AFP
ウリ・ヘーネスにとって、ワールドカップでの失態は驚きではない
ワールドカップでの惨敗は、すべての人にとって驚きではなかった。特にウリ・ヘーネスにとってはだ。バイエルン・ミュンヘンの元会長で今も影響力を持つ彼は、大会約6週間前から警鐘を鳴らしていた。 「監督が同じ11人で2試合連続先発を組めなかったのに、代表が『一つのチーム』としてまとまればチャンスがある」と語った。だが結局、彼らは一つになれなかった。その責任はユリアン・ナーゲルスマンにある。
春先、彼はワールドカップを見据え、選手たちと「役割に関する話し合い」を行った。その際、オリバー・バウマンは正GK、デニズ・ウンダフはジョーカー、ヨシュア・キミッヒは右サイドバックと位置づけられていた。 しかし、ドイツが2026年W杯出場権を逃した試合では、ノイアーが正GKを務め、ウンダフが先発し、キミッヒは中盤で活力を与えようとしたが実らなかった。こうした采配がチーム内に議論や首を傾げる反応、失望を招いたのは想像に難くない。 こうした状況では、タイトルを争う固い絆のチームは築けない。
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ユリアン・ナーゲルスマンは、師と仰ぐペップ・グアルディオラに似ている。
各ポジションの起用が物議を醸しただけでなく、戦術の方向性もW杯で疑問視された。守備的な相手にボールはプレッシャーや意外性なくサイドへ流され、フロリアン・ヴィルツとレロイ・サネは常にDF2人を相手にドリブルを強いられ、次々と失敗した。 戦術変更はあったか？ いいえ。ナゲルスマン監督は「展開が遅すぎた」「テンポが足りなかった」と語った。
たとえ成果が出なくても自らのアイデアに固執し、戦術を複雑に語る点で、ナゲルスマンは手本とするグアルディオラに似ている。 グアルディオラはマンチェスター・シティで多数のタイトルを獲得したが、2021年のチャンピオンズリーグ決勝（シティがチェルシーに0-1で敗れた試合）など重要な一戦で型破りな采配が裏目に出たこともあった。 2023年11月には、W杯で3得点を挙げたFWカイ・ハヴェルツを左SBで起用し批判を受けた。エクアドル戦でも5-4-1に急きょ変更し、レロイ・サネが右SBをカバーする事態となった。 「代表監督は自分が勝たせると思っているが、勝つのはチームだ」とホーネスは大会前から指摘していた。マテウスも「彼はサッカーを発明したわけではない」と語った。
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ユリアン・ナーゲルスマンは自らの過ちから学ぶ必要がある
ドイツがW杯で成功するには、布陣や戦術に独創的なアイデアを持つ「奇跡の監督」ではなく、チーム自体の力が必要だった。だが、そんなチームは存在せず、だからこそ失敗した。 マテウスは「彼にとってそのポストは時期尚早だった」と語り、「10〜15年経験を積めば務まるだろう」と付け加えたが、自身は将来再びチャンスを与えるべきか確信していない。
多くの人がすでに忘れているが、FCバイエルンもナゲルスマンに2度目のチャンスを与えようとしていた。2024年、バイエルンがトーマス・トゥヘル監督の後任を探した際、クラブはドイツ代表監督と交渉したが、彼はDFB（ドイツサッカー連盟）との契約を全うすることを選んだ。代わりに招聘したヴィンセント・コンパニーは、今のところ大成功を収めている。 コンパニーは公の場で戦術を細かく説明せず、記者にも怒鳴らず、選手を批判することもない。
だが、W杯での失敗が監督人生の終わりではないことをハンジ・フリックが示した。2022年大会でドイツ代表を同じように早期敗退させた後、彼は再起した。 しかし1年半後、彼はFCバルセロナを率いて攻撃的なサッカーで国内タイトルを次々と獲得した。ナゲルスマンはまだ38歳。ドイツ代表での失敗を糧にすれば、今後もビッグクラブを成功に導く可能性がある。
ユリアン・ナーゲルスマンの監督経歴：
2013年 - 2016年 TSG 1899 ホッフェンハイム U-19 2016年 - 2019年 TSG 1899 ホッフェンハイム 2019年 - 2021年 RBライプツィヒ 2021年 - 2023年 バイエルン・ミュンヘン 2023年～ ドイツ
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