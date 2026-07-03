ドイツがW杯で成功するには、布陣や戦術に独創的なアイデアを持つ「奇跡の監督」ではなく、チーム自体の力が必要だった。だが、そんなチームは存在せず、だからこそ失敗した。 マテウスは「彼にとってそのポストは時期尚早だった」と語り、「10〜15年経験を積めば務まるだろう」と付け加えたが、自身は将来再びチャンスを与えるべきか確信していない。

多くの人がすでに忘れているが、FCバイエルンもナゲルスマンに2度目のチャンスを与えようとしていた。2024年、バイエルンがトーマス・トゥヘル監督の後任を探した際、クラブはドイツ代表監督と交渉したが、彼はDFB（ドイツサッカー連盟）との契約を全うすることを選んだ。代わりに招聘したヴィンセント・コンパニーは、今のところ大成功を収めている。 コンパニーは公の場で戦術を細かく説明せず、記者にも怒鳴らず、選手を批判することもない。

だが、W杯での失敗が監督人生の終わりではないことをハンジ・フリックが示した。2022年大会でドイツ代表を同じように早期敗退させた後、彼は再起した。 しかし1年半後、彼はFCバルセロナを率いて攻撃的なサッカーで国内タイトルを次々と獲得した。ナゲルスマンはまだ38歳。ドイツ代表での失敗を糧にすれば、今後もビッグクラブを成功に導く可能性がある。