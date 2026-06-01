ウリ・ヘーネスの言葉は正しかった。それでも希望はある。ユリアン・ナーゲルスマンの歴史的戦術は、ワールドカップでも採用されるべきだ。

ドイツ代表のナーゲルスマン監督、キミッヒ主将、得点王ウンダフは、W杯直前の2戦目フィンランド戦で4-0の勝利を収め、満足を示した。キミッヒはZDFのインタビューで「我々は目標を達成できた」と語り、こう続けた。 「ハイプレスを頻繁に掛け、2得点を奪った（2-0、4-0）。さらに、レニーからのスルーパスでディフェンスを破り3点目（3-0）、セットプレーで1点目（1-0）も取った。 「試合のさまざまな局面で得点が取れた」とキミッヒ。ナゲルスマン監督も「カウンターでも決めたし、逆境に耐える力も示した。この勢いで続けたい」と続けた。

ただし、前半は忍耐力を欠き、無理な突進で主導権を握れなかった場面もあった。

4－0となってからも選手たちが攻勢を続けたことについて、ナゲルスマンは「選手たちが何かを見せたいと思っているからだ」と肯定的に評価した。とはいえ、選手が戦術的な規律を欠くことは、監督にとって望ましいことではない。 「自分たちの力をもっと信じないといけない」と監督は語った。チームにはまだ微調整、連係、戦術的な規律が不足している。

大会までの準備期間に解決可能な問題だが、ナゲルスマンがベスト11を早期に固めることは重要だ。バイエルン名誉会長ヘーネスらも指摘するように、左SBはラウムとブラウン、右FWはサネ、カール、バイアーの競争が続く。 2得点1アシストの活躍で「このパフォーマンスならメンバーから外れない」（ナゲルスマン）とされ、監督でさえ一時的にハヴェルツかウンダフかで再考を迫られる可能性が出てきた。