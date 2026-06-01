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ウリ・ヘーネスの言葉は正しかった。それでも希望はある。ユリアン・ナーゲルスマンの歴史的戦術は、ワールドカップでも採用されるべきだ。
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ウリ・ヘーネスの言う通り、ドイツ代表は連携を深める必要がある。
ドイツ代表のナーゲルスマン監督、キミッヒ主将、得点王ウンダフは、W杯直前の2戦目フィンランド戦で4-0の勝利を収め、満足を示した。キミッヒはZDFのインタビューで「我々は目標を達成できた」と語り、こう続けた。 「ハイプレスを頻繁に掛け、2得点を奪った（2-0、4-0）。さらに、レニーからのスルーパスでディフェンスを破り3点目（3-0）、セットプレーで1点目（1-0）も取った。 「試合のさまざまな局面で得点が取れた」とキミッヒ。ナゲルスマン監督も「カウンターでも決めたし、逆境に耐える力も示した。この勢いで続けたい」と続けた。
ただし、前半は忍耐力を欠き、無理な突進で主導権を握れなかった場面もあった。
4－0となってからも選手たちが攻勢を続けたことについて、ナゲルスマンは「選手たちが何かを見せたいと思っているからだ」と肯定的に評価した。とはいえ、選手が戦術的な規律を欠くことは、監督にとって望ましいことではない。 「自分たちの力をもっと信じないといけない」と監督は語った。チームにはまだ微調整、連係、戦術的な規律が不足している。
大会までの準備期間に解決可能な問題だが、ナゲルスマンがベスト11を早期に固めることは重要だ。バイエルン名誉会長ヘーネスらも指摘するように、左SBはラウムとブラウン、右FWはサネ、カール、バイアーの競争が続く。 2得点1アシストの活躍で「このパフォーマンスならメンバーから外れない」（ナゲルスマン）とされ、監督でさえ一時的にハヴェルツかウンダフかで再考を迫られる可能性が出てきた。
ドイツ代表：攻撃サッカーを習慣にすべきだ
フィンランド戦でユリアン・ナーゲルスマン監督が起用した先発11人の平均年齢は26.29歳。これは2024年10月のネーションズリーグでオランダに1-0で勝った時の平均年齢より0.58歳若かった。 この若返りは、18歳98日で先発デビューしたバイエルンの新星レナート・カールだけが理由ではない。彼はユスファ・ムココ、ウヴェ・ゼーラーに次ぐ、ドイツ代表史上3番目に若い先発選手となった。 さらに、22歳のナサニエル・ブラウンとアレクサンダル・パブロヴィッチ、23歳のジャマル・ムシアラとフロリアン・ヴィルツも平均年齢を下げた。
さらに重要なのは、全員がフィンランド戦で存在感を示した点だ。ドイツが集中力を欠いた場面でも、カールは輝きを放った。
パブロヴィッチはすでにレギュラーの座を確固としており、この日は「ボス」モードでチームを牽引した。ヴィルツはムシアラとともに得点を挙げ、厳しいシーズンや長期離脱で傷ついた自信を取り戻した。 ナサニエル・ブラウンは、デビッド・ラウムより創造性が高く、ジョシュア・キミッヒのように中央へ切り込むことを示した。サイドとセットプレーのラウムに対し、彼は米国でのW杯でチームに新たなオプションをもたらすだろう。この調子なら、W杯でも全若手が先発すべきだ。
さらに、マヌエル・ノイアー（40）が復帰しても代表の平均年齢は大きく上がらない見込みだ。
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ナゲルスマン監督とアシスタントコーチの戦略が奏功。マッズ・ブトゲライトと選手たちが結果を出した。
フィンランド戦での4-0の勝利でドイツ代表は8連勝。合計26得点6失点。ナゲルスマン率いるチームはセットプレーから8得点、うち4点は直近4試合で奪った。
ナゲルスマン監督は3月、古巣ホッフェンハイムの元アシスタントコーチ、アルフレッド・シュロイダーを招へい。セットプレー専門のマッズ・ブトゲライトに集中する時間を作った。その成果は、選手たちのプレーにも表れている。
フィンランド戦の先制点は、練習で磨いたコーナーキックというより、整わない守備を突いたレナート・カールの素早いショートコーナーから生まれた。ジョシュア・キミッヒの「バナナクロス」をデニス・ウンダフが頭で合わせた。この一連の流れは、個人の技術とゲームインテリジェンス、そしてトレーニングの成果が融合した好例だ。
2021年からDFBでセットプレーを担当するブトゲライトの下、代表は近年セットプレーで複数の得点を挙げており、珍しいゴールも生まれている。それでも大会では結果が出ず、直近2大会でセットプレーからの得点はゼロ。今回こそ、その数字を覆すときだ。
DFB：最近スタメンデビューした選手たち
順位
氏名
先発デビュー日
先発デビュー時の年齢
1
ユスファ・ムココ
2022年11月16日
17歳361日
2
ウヴェ・ゼーラー
1956年4月2日
18歳26日
3
レナート・カール
2026年5月31日
18歳98日