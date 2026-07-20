オーストリア人選手は年俸約1500万ユーロを要求したと報じられたが、本人は「作り話」と否定。この噂が表面化した際、ホーネスはチャンピオンズリーグ準決勝第2戦（対PSG）を前に公の場で強く反論した。

「彼の年俸や要求額について報じられている内容を読むと、正しく位置づける必要がある。コニーは私が非常に高く評価している選手だ。彼はチームにとって極めて重要であり、クラブの対外的なイメージにとっても同様だ。彼はチームのためにとてつもない努力をしている。 しかし、彼はあくまでマラドーナではない」と、ホーネスは当時DAZNで語った。「ヨーロッパで彼に現在の報酬を提示できるクラブはごくわずかだ。マックス（エベル）とクリストフ（フロイント）が何を提示したかは知らないが、それは彼の代理人が当初要求した額ではなかったはずだ。」

ライマーは2023年にRBライプツィヒからフリーで加入。当初は中盤の補強として期待されたが、現在は右サイドバックのレギュラーとなり、左サイドもこなす。献身的な走力でコンパニー監督の信頼を勝ち取っている。

それでもホーネスは「これはクラブの方針とは別問題で、彼のスポーツ面と経済面の価値を現実的に評価しただけだ。価値は高いが、ハリー・ケインほどではない」と断言した。一方、ライマーは4月初めに「評価」を重視していると語っていた。

Sport1によると、5月末にホーネスが再び交渉に介入し、成功を収めた。話し合いでは、クラブの財政限界を明確に示したという。

交渉は成立し、ライマーは当面ミュンヘンに残留。適度な昇給を得ると『キッカー』が伝えた。