最多優勝記録を持つクラブが月曜夜に発表した。スポーツディレクターのマックス・エベルルは公式サイトで「コニーの多才さ、情熱、一貫性を高く評価している。シーズンや試合ごとに実力を発揮し、ボールを決して諦めず、成長を続け、ロッカールームでも重要な存在だ。彼は模範となる選手だ」と語った。
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ウリ・ヘーネスの影響で、FCバイエルンは主力選手と契約延長した。
ライマーも契約延長を喜んだ。 「ミュンヘンでどれほど幸せか、このチームでプレーするのがどれほど楽しいかを何度も話してきました。初日からそれを実感しています。さまざまなポジションでチームに貢献し、FCバイエルンのために1秒たりとも惜しまず全力を尽くしたいです。このチームなら何でも可能です。シーズン再開が待ち遠しいです」とオーストリア代表は語った。
しかし29歳の彼が契約書にサインするまでには紆余曲折があった。一時は合意に至らない可能性も浮上。原因は給与条件の大きな隔たりで、彼の代理人が要求した金額は、ドイツ最多優勝クラブにとって現実的ではないとされた。
この事態を受け、名誉会長ウリ・ヘーネスが交渉に介入し、ライマーと代理人を公然と批判した。
- (C)Getty Images
ウリ・ヘーネスがライマーの代理人を一蹴：「彼はやっぱりマラドーナじゃないんだ！」
オーストリア人選手は年俸約1500万ユーロを要求したと報じられたが、本人は「作り話」と否定。この噂が表面化した際、ホーネスはチャンピオンズリーグ準決勝第2戦（対PSG）を前に公の場で強く反論した。
「彼の年俸や要求額について報じられている内容を読むと、正しく位置づける必要がある。コニーは私が非常に高く評価している選手だ。彼はチームにとって極めて重要であり、クラブの対外的なイメージにとっても同様だ。彼はチームのためにとてつもない努力をしている。 しかし、彼はあくまでマラドーナではない」と、ホーネスは当時DAZNで語った。「ヨーロッパで彼に現在の報酬を提示できるクラブはごくわずかだ。マックス（エベル）とクリストフ（フロイント）が何を提示したかは知らないが、それは彼の代理人が当初要求した額ではなかったはずだ。」
ライマーは2023年にRBライプツィヒからフリーで加入。当初は中盤の補強として期待されたが、現在は右サイドバックのレギュラーとなり、左サイドもこなす。献身的な走力でコンパニー監督の信頼を勝ち取っている。
それでもホーネスは「これはクラブの方針とは別問題で、彼のスポーツ面と経済面の価値を現実的に評価しただけだ。価値は高いが、ハリー・ケインほどではない」と断言した。一方、ライマーは4月初めに「評価」を重視していると語っていた。
Sport1によると、5月末にホーネスが再び交渉に介入し、成功を収めた。話し合いでは、クラブの財政限界を明確に示したという。
交渉は成立し、ライマーは当面ミュンヘンに残留。適度な昇給を得ると『キッカー』が伝えた。
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