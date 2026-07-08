『Sport Bild』によると、監督委員会の重鎮であるホーネス氏、ハイナー会長、ルンメニゲ氏は、移籍市場でのエベルルの働きを「よくやっている」と評価している。
翻訳者：
ウリ・ヘーネスの厳しい批判が実を結び、マックス・エベルルは今夏の移籍市場でFCバイエルンの大勝利を導く見込みだ。
ホーネスとルンメニゲが内部で指摘した批判を、エベルルは真摯に受け止めた。監督委員会は、ドイツ最多優勝クラブのスポーツディレクターであるエベルルが移籍期間中に独断で行動しすぎたとしている。この批判は、キングスレー・コマンのアル・ナセル移籍を巡り、各メディアが公に報じた。
一方、早期に獲得を決めたイスマエル・サイバリとナサニエル・ブラウンでは、エベルは一転して監査役会に逐次報告し、合意を得てから実行した。 52歳のエベル氏には、ヴィンセント・コンパニー監督が移籍市場での動きを支持し、特にPSVアイントホーフェン所属のサイバリ獲得を最初に提案したことが好材料となった。
ミュンヘンがW杯で注目されたモロッコ代表FW（3得点）を5000万ユーロで獲得できたのも、エベルルの早期交渉が功を奏した。 ナサニエル・ブラウン（アイントラハト・フランクフルト）争奪戦では、左サイドバックの主力アルフォンソ・デイヴィスの高年俸が課題となったが、エベルルは監督や委員会を説得し、ゴーサインを得た。この対応も高く評価された。
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エベルルは、ネイサニエル・ブラウンのFCバイエルン移籍で得をした。
エベルルはアイントラハトのスポーツディレクター、マルクス・クローシェとの良好な関係を生かし、交渉を単独で進めた。その結果、監査役会も満足する契約を締結。バイエルンはSGEと5000万ユーロの固定移籍金で合意したが、クローシェは当初6000万ユーロを要求していた。 さらに達成しやすいボーナス250万ユーロ、高いスポーツ目標を達成すれば追加で250万ユーロが支払われる。
ただし、2027年以降の契約延長を確実にするには、8月末までにさらに成果を挙げる必要がある。現時点では、高給ながら出場機会の少ないジョアン・パルヒンガ、ブライアン・サラゴサ、サシャ・ボエイらの放出がその鍵となる。 さらに理想を言えば、伊藤宏樹とキム・ミンジェも放出したい。
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マックス・エベルルは、FCバイエルンで今夏の移籍市場に大きな課題を抱えている。
『Sport Bild』によると、現時点でバイエルンが求める移籍金を払えるクラブはない。届いているのは買い取りオプション付きレンタルや、キムの場合、バイエルンの評価額を大きく下回るオファーだけだ。 パルヒニャでは、有力視されたトッテナムとスポルティングが交渉から撤退した。
放出が進まなければ、当面は追加の移籍はない見込みだ。とはいえ、バイエルンはまもなく高額な「売れ残り選手」を給与台帳から外せる。アレクサンダー・ニュベルがベシクタシュ・イスタンブールへ移籍し、移籍金は700万ユーロ、ボーナスとして最大500万ユーロが上乗せされる見込みだ。
ただし、バイエルンはヌーベルが2029年まで受け取れなかった年俸を補うため、100万ユーロを支払うという。 バイエルンは、ベシクタシュでの年俸とFCBで予定されていた年俸1100万ユーロの差額を補填する見込みだ。
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