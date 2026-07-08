ホーネスとルンメニゲが内部で指摘した批判を、エベルルは真摯に受け止めた。監督委員会は、ドイツ最多優勝クラブのスポーツディレクターであるエベルルが移籍期間中に独断で行動しすぎたとしている。この批判は、キングスレー・コマンのアル・ナセル移籍を巡り、各メディアが公に報じた。

一方、早期に獲得を決めたイスマエル・サイバリとナサニエル・ブラウンでは、エベルは一転して監査役会に逐次報告し、合意を得てから実行した。 52歳のエベル氏には、ヴィンセント・コンパニー監督が移籍市場での動きを支持し、特にPSVアイントホーフェン所属のサイバリ獲得を最初に提案したことが好材料となった。

ミュンヘンがW杯で注目されたモロッコ代表FW（3得点）を5000万ユーロで獲得できたのも、エベルルの早期交渉が功を奏した。 ナサニエル・ブラウン（アイントラハト・フランクフルト）争奪戦では、左サイドバックの主力アルフォンソ・デイヴィスの高年俸が課題となったが、エベルルは監督や委員会を説得し、ゴーサインを得た。この対応も高く評価された。