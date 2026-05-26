ホーネスは『シュピーゲル』の取材にこう語った。「マテウスがヴォルテマデについて語った件だが、言わせてくれ。我々は彼を5000万ユーロで獲得していただろう。それが実現できたと確信している。だが、マテウスは新聞で『あいつは間違いなく6000万から8000万の価値がある』と言っている」
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ウリ・ヘーネスが痛烈批判。ロタール・マテウスがバイエルンのニック・ウォルテマデ獲得を台無しに
バイエルンは、最終的に7500万ユーロでVfBシュトゥットガルトからニューカッスルへ移籍した万能アタッカーの獲得で、既報よりずっと最終段階まで進んでいた。ホーネス氏によれば「ほぼ決まり」で、選手もバイエルンへの移籍を約束していた。
ところがマテウスが公に発言したことで、放出元のシュトゥットガルトは不利な状況に立たされた。ホーネスによると、クラブは突然、期待値が変化した状況に直面した。
提示額の高さから、シュトゥットガルトは5500万ユーロで売却することはできなくなった。マテウスが公言したことを実現できないと、愚かだとの圧力がかかったからだ、とホーネスは明かした。
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FCバイエルン：ホーネスがマテウスを激しく非難
バイエルンのオーナーは会話の中で改めて強く主張した。ホーネスは、表現の自由を制限するつもりはないと明言した。
むしろ問題なのは、その発言の破壊的な勢いと移籍交渉への直接的な影響だ。「自分の立場を悪用し、バイエルンに損害を与えるべきではない」と元選手を強く批判した。
好スタートを切ったものの、ウォルテマデはニューカッスルで波乱のシーズンを送った。 最近は不満が報じられ、エディ・ハウ監督との不和も噂される。ハウ監督は彼に低い位置での起用を指示し、シュートチャンスは激減。終盤は出場時間も大きく減った。
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FCバイエルンは再びウォルテマデ獲得に動くのか？
ウォルテマデのプレミアリーグ早期退団が現実味を帯びている。出場時間が変わらない場合、夏に移籍する可能性があるとスカイが報じた。
バイエルンにとっては、予想より早く再獲得のチャンスが訪れるかもしれない。ハリー・ケインの背後に置ける柔軟な攻撃オプションを求めるミュンヘンの探求は、今も続いている。
ゼーベナー・シュトラーセでは、センターフォワードとしてプレーでき、さらにDFライン裏へ抜け出すセンスを持つ選手が求められている。 この条件にウォルテマデはほぼ理想的に当てはまる。ただ、最近の移籍優先度はチームメイトのアンソニー・ゴードンの方が高く、彼はケインのバックアップだけでなく左ウイングでもルイス・ディアスと競争できる。
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FCバイエルン・ミュンヘン 試合日程：FCBの今後の試合
日時 試合 大会 7月25日 ヴェーエン・ヴィースバーデン対FCバイエルン 親善試合 8月4日 済州SK FC－FCバイエルン 親善試合 8月7日 FCバイエルン - アストン・ヴィラ 親善試合 8月15日 FCバイエルン - RBライプツィヒ 親善試合