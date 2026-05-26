バイエルンは、最終的に7500万ユーロでVfBシュトゥットガルトからニューカッスルへ移籍した万能アタッカーの獲得で、既報よりずっと最終段階まで進んでいた。ホーネス氏によれば「ほぼ決まり」で、選手もバイエルンへの移籍を約束していた。

ところがマテウスが公に発言したことで、放出元のシュトゥットガルトは不利な状況に立たされた。ホーネスによると、クラブは突然、期待値が変化した状況に直面した。

提示額の高さから、シュトゥットガルトは5500万ユーロで売却することはできなくなった。マテウスが公言したことを実現できないと、愚かだとの圧力がかかったからだ、とホーネスは明かした。